8 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La Liga Profesional reprogramó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Miguel Ángel Russo

Estaba previsto para este sábado a las 14:30, en el marco de la fecha 12 del torneo Clausura 2025. El DT del Xeneize falleció a los 69 años tras enfrentar graves problemas de salud.

Por
Miguel Ángel Russo murió a los 69 años.

Miguel Ángel Russo murió a los 69 años.

Redes sociales

La Liga Profesional anunció que la visita de Boca a Barracas Central, prevista originalmente para el sábado a la 14:30, en el marco de la fecha 12 del torneo Clausura 2025, debido a la muerte de Miguel Ángel Russo, el entrenador del Xeneize.

Toto Salvio lucha el balón en el aire, con los jugadores de San Lorenzo.
Te puede interesar:

San Lorenzo reaccionó tarde y perdió 2-1 con Lanús en el Sur

NOTICIA EN DESARROLLO

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El sentido homenaje de la Scaloneta en las instalaciones de Inter Miami.

El conmovedor minuto de silencio de la Selección argentina tras la muerte de Russo

El director técnico murió a los 69 años.

El sentido homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo: "un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo"

El plantel completo que en 2011 viajó a Colombia con la ilusión de ser campeón.
play

A 14 años de la última clasificación de la Sub 20 a cuartos de final: el plantel con tres campeones del mundo

El entrenador fue muy querido por todos los clubes.

El dolor del mundo del fútbol tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años.

Murió Miguel Russo: qué otros entrenadores argentinos fallecieron estando en funciones

Juan Roman Riquelme celebra el título de la Copa Libertadores 2007, bajo la dirección de Miguel Ángel Russo.

Todos los títulos de Miguel Ángel Russo, uno de los grandes técnicos argentinos del siglo XXI

Rating Cero

El refugio atómico ﻿se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix.
play

El refugio atómico es un éxito en Netflix: ¿tendrá segunda temporada?

Carola Reyna y Boy Olmi protagonizarán una serie juntos.

Boy Olmi y Carola Reyna protagonizarán una serie juntos: cuándo se estrena

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

El famoso cantante celebró su cumpleaños y publicó una foto que dió de qué hablar

Ale Sergi respondió a los rumores de separación con su pareja con una contundente foto: que publicó

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.
play

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2023, se trata de Mil Uno, la película que es tendencia en este sitio web. Se trata de un sorprendente drama, orientada en los años noventa.
play

Pobreza y drama: de qué se trata Mil uno, la película que sorprende a todos en Netflix

últimas noticias

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este jueves 9 de octubre

Hace 25 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 9 de octubre

Hace 43 minutos
El evento se realizó en Costa Salguero.

Oficial: BYD ya vende sus vehículos en Argentina

Hace 43 minutos
Miguel Ángel Russo murió a los 69 años.

La Liga Profesional reprogramó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Miguel Ángel Russo

Hace 44 minutos
El sentido homenaje de la Scaloneta en las instalaciones de Inter Miami.

El conmovedor minuto de silencio de la Selección argentina tras la muerte de Russo

Hace 1 hora