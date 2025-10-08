Ale Sergi respondió a los rumores de separación con su pareja con una contundente foto: que publicó En pocas horas, el posteo acumuló miles de likes y comentarios, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales.







El famoso cantante celebró su cumpleaños y publicó una foto que dió de qué hablar

En medio de rumores que circularon con fuerza en redes sociales y portales de espectáculos, Ale Sergi decidió romper el silencio de una manera poco convencional. El líder de Miranda! utilizó sus propias redes para enviar un mensaje claro y directo: sigue en pareja.

La publicación generó una inmediata reacción entre sus seguidores, que interpretaron la foto como una respuesta contundente a los comentarios que habían tomado relevancia durante los últimos días. El gesto de Sergi se suma a una tendencia cada vez más común entre los artistas: utilizar las redes sociales no solo para promocionar su trabajo, sino también para desmentir rumores o dar su versión sin intermediarios.

Cuál fue la publicación de Ale Sergi ante los rumores de separación Ale Sergi y Cintia Bustamante

Después de varias semanas de rumores sobre una posible separación, Ale Sergi y Cintia Bustamante decidieron poner fin a las especulaciones de la forma más directa: confirmando su reconciliación en redes sociales.

La DJ cordobesa, conocida como La Cintia, compartió en Instagram una serie de fotos junto al integrante de Miranda! para celebrar el cumpleaños del músico. En una de las imágenes, tomada en un ascensor, se los ve abrazados y sonrientes: ella con su característico pelo azul y un look extravagante, y él con un traje gris y una expresión que refleja complicidad. “Feliz cumple, mi corazón”, escribió la artista en una historia, dejando en claro que el amor entre ambos sigue más vigente que nunca.

La respuesta de Sergi no se hizo esperar: “Te amo, mi reina hermosa”, comentó en el posteo, acompañado de varios emojis de corazones. Con ese mensaje, el cantante disipó cualquier duda sobre el presente de la pareja. El posteo rápidamente se llenó de mensajes de afecto y alegría por parte de colegas y amigos del mundo de la música. “Otra vez, ¡sí! ¡Los amo!”, escribió uno, mientras otro resumió el sentimiento general con un simple pero contundente: “Que viva el amor”.

