IR A
IR A

Ale Sergi respondió a los rumores de separación con su pareja con una contundente foto: que publicó

En pocas horas, el posteo acumuló miles de likes y comentarios, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales.

El famoso cantante celebró su cumpleaños y publicó una foto que dió de qué hablar

El famoso cantante celebró su cumpleaños y publicó una foto que dió de qué hablar

En medio de rumores que circularon con fuerza en redes sociales y portales de espectáculos, Ale Sergi decidió romper el silencio de una manera poco convencional. El líder de Miranda! utilizó sus propias redes para enviar un mensaje claro y directo: sigue en pareja.

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
Te puede interesar:

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

La publicación generó una inmediata reacción entre sus seguidores, que interpretaron la foto como una respuesta contundente a los comentarios que habían tomado relevancia durante los últimos días. El gesto de Sergi se suma a una tendencia cada vez más común entre los artistas: utilizar las redes sociales no solo para promocionar su trabajo, sino también para desmentir rumores o dar su versión sin intermediarios.

Cuál fue la publicación de Ale Sergi ante los rumores de separación

Ale Sergi y Cintia Bustamante

Después de varias semanas de rumores sobre una posible separación, Ale Sergi y Cintia Bustamante decidieron poner fin a las especulaciones de la forma más directa: confirmando su reconciliación en redes sociales.

La DJ cordobesa, conocida como La Cintia, compartió en Instagram una serie de fotos junto al integrante de Miranda! para celebrar el cumpleaños del músico. En una de las imágenes, tomada en un ascensor, se los ve abrazados y sonrientes: ella con su característico pelo azul y un look extravagante, y él con un traje gris y una expresión que refleja complicidad. “Feliz cumple, mi corazón”, escribió la artista en una historia, dejando en claro que el amor entre ambos sigue más vigente que nunca.

La respuesta de Sergi no se hizo esperar: “Te amo, mi reina hermosa”, comentó en el posteo, acompañado de varios emojis de corazones. Con ese mensaje, el cantante disipó cualquier duda sobre el presente de la pareja.

El posteo rápidamente se llenó de mensajes de afecto y alegría por parte de colegas y amigos del mundo de la música. “Otra vez, ¡sí! ¡Los amo!”, escribió uno, mientras otro resumió el sentimiento general con un simple pero contundente: “Que viva el amor”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

últimas noticias

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

Hace 13 minutos
Los armarios ya pronto tendrán un nuevo aspecto y función gracias a la inteligencia artificial.

Así es el armario con IA que te cuida la ropa: es espectacular

Hace 20 minutos
Esta estafa de la VTV es a través de las redes sociales y tiene a todos en alerta

Esta estafa de la VTV es a través de las redes sociales y tiene a todos en alerta

Hace 21 minutos
Independiente sigue sumando problemas y agota la paciencia de los hinchas.

El malestar inesperado que sufre Independiente por una de sus figuras

Hace 21 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

Hace 22 minutos