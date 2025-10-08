Pobreza y drama: de qué se trata Mil uno, la película que sorprende a todos en Netflix

El catálogo de Netflix de 2025 no para de agrandarse cada vez más, las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming son estrenos que atrapan a audiencias de todo el mundo. Asimismo, han aumentado los suscriptores y usuarios a nivel mundial y la convierten en la más consumida.
Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2023, se trata de Mil Uno, la película que es tendencia en este sitio web. Se trata de un sorprendente drama, orientada en los años noventa, donde también se tocan temas principales como la pobreza y la maternidad, entre otros. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.
Sinopsis de Mil uno, la película que llegó a Netflix
Inez secuestra a Terry, de seis años, del sistema de servicios sociales. Madre e hijo se propusieron recuperar su hogar, así como su identidad y estabilidad, en la ciudad de Nueva York.
Tráiler de Mil uno
Embed - MIL UNO Trailer (2023) SUBTITULADO / A THOUSAND AND ONE Trailer (2023) SUBTITULADO [HD]Teyana Taylor