Pobreza y drama: de qué se trata Mil uno, la película que sorprende a todos en Netflix

Un lanzamiento de Estados Unidos de 2023 fue todo un éxito en los cines en su momento de estreno y ahora lo es en esta popular plataforma de streaming.

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2023, se trata de Mil Uno, la película que es tendencia en este sitio web. Se trata de un sorprendente drama, orientada en los años noventa.

El catálogo de Netflix de 2025 no para de agrandarse cada vez más, las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming son estrenos que atrapan a audiencias de todo el mundo. Asimismo, han aumentado los suscriptores y usuarios a nivel mundial y la convierten en la más consumida.

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2023, se trata de Mil Uno, la película que es tendencia en este sitio web. Se trata de un sorprendente drama, orientada en los años noventa, donde también se tocan temas principales como la pobreza y la maternidad, entre otros. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Mil uno, la película que llegó a Netflix

Inez secuestra a Terry, de seis años, del sistema de servicios sociales. Madre e hijo se propusieron recuperar su hogar, así como su identidad y estabilidad, en la ciudad de Nueva York.

mil uno peli

Tráiler de Mil uno

Embed - MIL UNO Trailer (2023) SUBTITULADO / A THOUSAND AND ONE Trailer (2023) SUBTITULADO [HD]Teyana Taylor

Reparto de Mil uno

  • Teyana Taylor como Inez de la Paz
  • Josiah Cross como Terry a 13 anni
  • William Catlett como Lucky
  • Aaron Kingsley Adetola como Terry
  • Terri Abney como Kim Jones
  • Aven Courtney como Terry
  • Adriane Lenox como Miss Annie
  • Don DiPetta
mil uno
