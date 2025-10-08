8 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, jueves 9 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 9 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

La energía taurina busca seguridad emocional, contacto físico y beneficia a tres signos.
Te puede interesar:

La Luna en Tauro de hoy beneficia en el amor a tres signos

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Vivirá momentos idílicos en la intimidad. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. En el trabajo, sus superiores le quedarán agradecidos. Procure hacer, por lo menos, tres comidas al día.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Dedica poco tiempo a sus relaciones afectivas. El dinero se esfuma en gastos inesperados. Grandes cambios en el terreno profesional. Las juergas y los excesos están castigando a su organismo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Controle personalmente sus asuntos financieros. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Tarde agradable y muy relajada con los amigos. Cuidado con los gastos excesivos. En el trabajo, está contento. Relájese mucho y cuide sus puntos sensibles.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Insinúese a la persona amada con elegancia. Sea prudente con los gastos que realiza, nunca se sabe. Buenas expectativas profesionales, la vida le sonríe. Cuide sus pies, pisar mal genera muchos problemas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Espere un poco, su economía no tardará en reponerse. Su trabajo mejora gracias a las nuevas tecnologías. Olvídese de automedicarse, consulte con el especialista.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Jornada conflictiva con su pareja. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. El panorama profesional es francamente esperanzador. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su relación mejorará si hay más diálogo. Puede gastar más dinero en regalos para sus familiares. Envíe su currículum y espere respuesta; va a tener suerte. La salud bucal requiere atención, vaya a visitar al dentista.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Nada de planificaciones para el amor, improvise. Infórmese bien antes de realizar cualquier inversión. No se dedique al trabajo hasta la extenuación. Demasiado acelerado, relájese.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Está resentido con su pareja, el diálogo es un buen camino. Jornada poco favorable para las inversiones. Debe centrarse en sus objetivos profesionales. Irá mejorando su estado de salud.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

El amor volverá a renacer en su vida. Se enfrenta a gastos extras que no puede eludir. Confíe en el logro de sus metas laborales. Por fin tendrá una jornada relajada.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Buen día para las cuestiones profesionales. Empiece a hacer ejercicio moderado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 8 de octubre

La inteligencia artificial se convirtió en una herramienta capaz de brindar información sobre una amplia variedad de temas, incluyendo la astrología. 

Qué retos tiene cada signo en octubre 2025 según Esperanza Gracia

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 7 de octubre

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 6 de octubre

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 5 de octubre

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, sábado 4 de octubre

Rating Cero

El refugio atómico ﻿se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix.
play

El refugio atómico es un éxito en Netflix: ¿tendrá segunda temporada?

Carola Reyna y Boy Olmi protagonizarán una serie juntos.

Boy Olmi y Carola Reyna protagonizarán una serie juntos: cuándo se estrena

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

El famoso cantante celebró su cumpleaños y publicó una foto que dió de qué hablar

Ale Sergi respondió a los rumores de separación con su pareja con una contundente foto: que publicó

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.
play

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2023, se trata de Mil Uno, la película que es tendencia en este sitio web. Se trata de un sorprendente drama, orientada en los años noventa.
play

Pobreza y drama: de qué se trata Mil uno, la película que sorprende a todos en Netflix

últimas noticias

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este jueves 9 de octubre

Hace 23 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 9 de octubre

Hace 41 minutos
El evento se realizó en Costa Salguero.

Oficial: BYD ya vende sus vehículos en Argentina

Hace 41 minutos
Miguel Ángel Russo murió a los 69 años.

La Liga Profesional reprogramó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Miguel Ángel Russo

Hace 42 minutos
El sentido homenaje de la Scaloneta en las instalaciones de Inter Miami.

El conmovedor minuto de silencio de la Selección argentina tras la muerte de Russo

Hace 58 minutos