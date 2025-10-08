Horóscopo de hoy, jueves 9 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 9 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco .

La Luna en Tauro de hoy beneficia en el amor a tres signos

(21 de marzo al 20 de abril)

Vivirá momentos idílicos en la intimidad. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. En el trabajo, sus superiores le quedarán agradecidos. Procure hacer, por lo menos, tres comidas al día.

(21 de abril al 21 de mayo)

Dedica poco tiempo a sus relaciones afectivas. El dinero se esfuma en gastos inesperados. Grandes cambios en el terreno profesional. Las juergas y los excesos están castigando a su organismo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Controle personalmente sus asuntos financieros. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Tarde agradable y muy relajada con los amigos. Cuidado con los gastos excesivos. En el trabajo, está contento. Relájese mucho y cuide sus puntos sensibles.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Insinúese a la persona amada con elegancia. Sea prudente con los gastos que realiza, nunca se sabe. Buenas expectativas profesionales, la vida le sonríe. Cuide sus pies, pisar mal genera muchos problemas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Espere un poco, su economía no tardará en reponerse. Su trabajo mejora gracias a las nuevas tecnologías. Olvídese de automedicarse, consulte con el especialista.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Jornada conflictiva con su pareja. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. El panorama profesional es francamente esperanzador. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su relación mejorará si hay más diálogo. Puede gastar más dinero en regalos para sus familiares. Envíe su currículum y espere respuesta; va a tener suerte. La salud bucal requiere atención, vaya a visitar al dentista.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Nada de planificaciones para el amor, improvise. Infórmese bien antes de realizar cualquier inversión. No se dedique al trabajo hasta la extenuación. Demasiado acelerado, relájese.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Está resentido con su pareja, el diálogo es un buen camino. Jornada poco favorable para las inversiones. Debe centrarse en sus objetivos profesionales. Irá mejorando su estado de salud.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

El amor volverá a renacer en su vida. Se enfrenta a gastos extras que no puede eludir. Confíe en el logro de sus metas laborales. Por fin tendrá una jornada relajada.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Buen día para las cuestiones profesionales. Empiece a hacer ejercicio moderado.