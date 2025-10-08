Tras su detención, allanan la casa de Fred Machado en Viedma

Es por la causa que le inició Juan Grabois a José Luis Espert por lavado de dinero, a partir de los u$s200 mil que recibió en plena campaña presidencial de 2019. Es el lugar donde el empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos cumplía su prisión domiciliaria.

En las primeras horas del miércoles, efectivos de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo un operativo en la vivienda de Federico “Fred” Machado, ubicada en la ciudad rionegrina de Viedma. Allí cumple prisión domiciliaria por estar acusado de narcotráfico y de mantener vínculos con José Luis Espert.

Mientras se espera el proceso de extradición a Estado Unidos, el allanamiento se desarrolla en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que encabeza el fiscal federal Federico Domínguez tras la denuncia de Juan Grabois.

En su reporte, el dirigente social pidió indagar sobre el pago de u$s200 mil dólares que Espert admitió haber recibido de Machado en una entrevista y derivó en su renuncia como candidato a diputado nacional.

Mientras avanza la investigación, Machado permanece alojado en la sede de la Delegación Viedma de la PFA, donde pasó la noche bajo custodia . El Servicio Penitenciario Federal, por su parte, analiza en qué establecimiento será alojado hasta concretar su traslado a territorio estadounidense.

El fiscal Domínguez resolvió imputar a José Luis Espert el martes, horas antes de que se concretara la detención del empresario . El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, decidió delegar la instrucción del expediente en el propio fiscal.

En su presentación, Grabois solicitó que la Justicia determine si el dinero recibido por Espert provenía de una organización criminal que actualmente enfrenta un proceso judicial en el estado de Texas por tráfico de drogas. El dirigente planteó que esos fondos podrían encuadrarse dentro del delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal, que contempla penas de entre tres y diez años de prisión.

El presunto pago de los u$s200 mil, efectuado entre enero y febrero de 2020, figura en el expediente judicial estadounidense USA v. Mercer-Erwin et al., documento que sirvió de base para la denuncia del líder del Frente Patria Grande. En esa presentación, también se señaló que Espert habría utilizado vehículos y aeronaves pertenecientes a Machado durante su campaña presidencial de 2019.

Al referirse públicamente al tema, Espert explicó que el dinero correspondía a un contrato profesional: “Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba mis servicios como economista”, sostuvo. Según su versión, el pago fue “un adelanto de honorarios” realizado por la firma guatemalteca Minas del Pueblo, y no un aporte personal del empresario.

Fred Machado le apuntó con todo a José Luis Espert: "Merece haber caído por pelotudo y mentiroso"

Luego de que la Corte Suprema confirmara su la extradición a Estados Unidos ante las denuncias por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero, el empresario Fred Machado dio una segunda entrevista donde apuntó contra José Luis Espert y se despegó de las acusaciones.

“Espert merece haber caído por pelotudo y mentiroso. No por narco. Los narcos en serio todo el mundo sabe dónde están y nadie los toca. Acá y en todo el mundo. Mantengo mi inocencia hasta el final”, afirmó Machado en Radio Con Vos.

Según el empresario, la resolución del máximo tribunal no lo sorprendió. “No me sorprende la decisión de la Corte. Es normal que tarde cuatro o cinco años. Si fuera un narcotraficante con conexiones con el Cártel de Sinaloa, al otro día me hubieran extraditado.” y agregó: “Dicen que yo había robado las rutas del cartel de Sinaloa. En Guatemala y en México los narcos matan a la gente. Esos tipos no juegan"

Machado consideró que el fallo “llegó ahora porque lo de Espert lo puso en foco” y negó haber tenido relación directa con Javier Milei, aunque reconoció haber compartido abogado con el presidente.

“A Milei no lo conozco. No sé. Francisco Oneto es abogado de mucha gente, no solo de Milei. Yo lo conozco a Roberto Rallin, que es socio de Oneto. Después terminó siendo abogado del presidente.”

Sobre su vínculo con Espert, Machado sostuvo que existió un contrato de asesoría y que el economista recibió dinero por ese trabajo. “Hubo un contrato de asesoría. No me acuerdo el monto, sé que era alto y se pagaba en cuotas. El primer pago se hizo en enero de 2020. El contrato es verdad. Eran 200 mil dólares, no es mucho. Espert iba a contratar más gente. La última vez que hablé con él fue en marzo de 2021.”

También recordó un viaje que realizaron juntos a Miami en 2019. "Ahí hablé con dos o tres empresarios para que aportaran a su campaña, pero no le dieron mucha bola. En ese momento no era muy conocido. Me parecía un tipo con ideas nobles, que encaraba una buena causa como un llanero solitario. Después me mintió. Me negó.”

En cuanto a las acusaciones por narcotráfico, Machado fue tajante: “Córtenla con el narcotráfico. Es todo cuento. Si lees los hechos de la acusación, ves que ninguno de esos aviones eran míos. A mí nunca me agarraron un avión con drogas. Sería muy estúpido poner un avión a mi nombre para transportar droga.”

También se refirió a su situación personal y a su entorno más cercano: "Acá estoy terminando mi vida con mi perro y mi madre. Tengo siete perros. Son preferibles a los humanos. Los voy a extrañar.”