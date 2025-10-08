A 14 años de la última clasificación de la Sub 20 a cuartos de final: el plantel con tres campeones del mundo

La Selección Sub 20 de Diego Placente clasificó a los cuartos de final del Mundial de Chile después de 14 años de sequía, tras la goleada sobre Nigeria por 4-0. La Albiceleste hizo historia y se metió entre los ocho mejores del mundial de la categoría tras 14 años: el Mundial de Colombia 2011, con un plantel plagado de estrellas y tres campeones del mundo.
Si bien es la máxima ganadora en mundiales de la categoría, con 6 títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007), en los últimos años la suerte fue esquiva para los planteles argentinos. Sin un rumbo claro tras el alejamiento del histórico proceso de la mano de José Pékerman y la continuación con Hugo Tocalli, la Sub 20 deambuló entre malos resultados y hasta eliminaciones en Sudamericanos sin clasificar a la cita mundialista.
En aquel seleccionado, conducido por Walter Perazzo, la ilusión era grande con figuras rutilantes como Erik Lamela, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Juan Manuel Iturbe y el Chuky Ferreyra. Emiliano “Dibu” Martínez formaba parte del plantel, pero no fue el arquero titular. El 1 durante todo el torneo fue Esteban Andrada, que en ese momento jugaba en Lanús y era el guardameta de confianza del técnico Walter Perazzo. Además, estaba Rodrigo Rey, hoy capitán y figura de Independiente.
Argentina integró el Grupo F junto con México (1-0), Inglaterra (0-0) y Corea del Norte (3-0). El equipo de Perazzo terminó la primera fase invicta, sin recibir goles, demostrando solidez defensiva. En octavos, Argentina enfrentó a Egipto, y ganó 2-1. Los dos goles albicelestes los convirtió Erik Lamela, ambos de penal; el equipo africano descontó también de penal con Mohamed Salah. Finalmente en cuartos, empató 0-0 en los 90 minutos y también tras la prórroga con Portugal. La eliminatoria se definió por penales, donde el conjunto europeo ganó 5-4.
De esta manera, Argentina quedó entre los 8 mejores del mundo del torneo en Colombia 2011. Fue una selección ordenada, con mucha proyección individual (Lamela, Tagliafico, Pezzella e Iturbe luego jugarían en Europa o en la mayor). Sin embargo, le faltó peso ofensivo en los partidos decisivos y mayor creatividad ante defensas cerradas.
Resumen del Mundial 2011 de Argentina Sub 20
Plantel de la última Selección Argentina que había alcanzado 4tos de final de un Mundial Sub 20 (2011)
- Esteban Andrada
- Rodrigo Rey
- Dibu Martínez
- Germán Pezzella
- Nicolás Tagliafico
- Hugo Nervo
- Leonel Galeano
- Lucas Kruspzky
- Adrián "Chino" Martínez
- Leandro González Pirez
- Ezequiel Cirigliano
- Matías Laba
- Roberto Tucu Pereyra
- Erik Lamela
- Alan Ruiz
- Lucas Villafáñez
- Rodrigo Battaglia
- Chucky Ferreyra
- Juan Iturbe
- Agustín Vuletich
- Carlos Luque