Las 4 sorpresas en la Selección argentina que Lionel Scaloni podría hacer debutar pronto

La Selección argentina ya tiene varios amistosos confirmados entre octubre de este año y junio de 2026, justo antes del partido inaugural del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Estos encuentros le darán la posibilidad a Lionel Scaloni de probar jugadores y ajustar detalles del equipo para llegar de la mejor manera posible a la Copa del Mundo.
En este sentido, hay cuatro futbolistas que esperan con ansias su oportunidad de debutar en la Selección argentina. Aunque fueron convocados en fechas FIFA anteriores, no sumaron minutos, en la mayoría de los casos porque se trata de puestos muy alejados donde hay titulares consolidados.
"Nos quedamos con ganas de ver a otros chicos, pero ahora nos quedan otros partidos por delante", afirmó Scaloni en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Ecuador por la última fecha de Eliminatorias. Ahora, estas cuatro sorpresas podrían tener su ansiado debut con la Selección.
Soler - Varela - Echeverri - López
