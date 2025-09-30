Las 4 sorpresas en la Selección argentina que Lionel Scaloni podría hacer debutar pronto Son jugadores de gran presente y que están en el radar del cuerpo técnico, pero aún no pudieron sumar minutos con la mayor. Los próximos amistosos podrían ser la oportunidad ideal. Por







Scaloni podría traer caras nuevas a la Selección argentina. X @Argentina

La Selección argentina ya tiene varios amistosos confirmados entre octubre de este año y junio de 2026, justo antes del partido inaugural del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Estos encuentros le darán la posibilidad a Lionel Scaloni de probar jugadores y ajustar detalles del equipo para llegar de la mejor manera posible a la Copa del Mundo.

En este sentido, hay cuatro futbolistas que esperan con ansias su oportunidad de debutar en la Selección argentina. Aunque fueron convocados en fechas FIFA anteriores, no sumaron minutos, en la mayoría de los casos porque se trata de puestos muy alejados donde hay titulares consolidados.

"Nos quedamos con ganas de ver a otros chicos, pero ahora nos quedan otros partidos por delante", afirmó Scaloni en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Ecuador por la última fecha de Eliminatorias. Ahora, estas cuatro sorpresas podrían tener su ansiado debut con la Selección.

Soler - Varela - Echeverri - López Redes sociales

Los 4 futbolistas que podrían debutar en la Selección Argentina Julio Soler: el lateral izquierdo del Bournemouth está actualmente en Chile, donde viajó con la Sub 20 para disputar el Mundial de la categoría. Ya fue convocado por Scaloni en la última doble fecha de Eliminatorias, pero no sumó minutos ante Venezuela ni Ecuador.





el lateral izquierdo del Bournemouth está actualmente en Chile, donde viajó con la Sub 20 para disputar el Mundial de la categoría. Ya fue convocado por Scaloni en la última doble fecha de Eliminatorias, pero no sumó minutos ante Venezuela ni Ecuador. Alan Varela: el ex Boca, hoy mediocampista del Porto, tuvo su primera convocatoria en el cierre de las Eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, al igual que Soler, aún no hizo su debut oficial, por lo que los próximos amistosos podrían ser clave.





el ex Boca, hoy mediocampista del Porto, tuvo su primera convocatoria en el cierre de las Eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, al igual que Soler, aún no hizo su debut oficial, por lo que los próximos amistosos podrían ser clave. Claudio Echeverri: el "Diablito" ya tuvo algunas convocatorias en el ciclo Scaloni, pero aún no pudo sumar minutos dentro de la cancha. Hizo un buen debut en el Bayer Leverkusen y es una de las jóvenes promesas que viene pidiendo pista en la Selección.





el "Diablito" ya tuvo algunas convocatorias en el ciclo Scaloni, pero aún no pudo sumar minutos dentro de la cancha. Hizo un buen debut en el Bayer Leverkusen y es una de las jóvenes promesas que viene pidiendo pista en la Selección. José Manuel López: el delantero del Palmeiras fue clave para que su equipo superara a River y clasificara a las semifinales de la Copa Libertadores. Fue convocado para la doble fecha ante Venezuela y Ecuador, pero no jugó. Al tratarse de un puesto tan peleado, los amistosos pueden ser la oportunidad que estaba esperando para mostrarse.