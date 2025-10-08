Quién es Karen Reichardt, la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Nacida como Karina Celia Vázquez en Banfield, participó como actriz de recordados éxitos televisivos de los '90 y fue tapa de Playboy. Sin militancia partidaria activa, luchó por la adopción responsable de mascotas.

Reichardt, de modelo y actriz a candidata a diputada de La Libertad Avanza.

El juez electoral Alejo Ramos Padilla determinó este miércoles que, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, su lugar como cabeza de lista será ocupado por quien estaba segunda, Karen Reichardt , y no por el tercero, Diego Santilli , como pretendía el Gobierno.

Todavía resta definir si, como piden desde el oficialismo, se reimprimirán o no las boletas con la foto de Espert. El partido libertario, igualmente, podrá apelar el fallo.

A los 56 años, Karen Reichardt encabeza la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Reichardt, nacida como Karina Celia Vázquez el 1° de mayo de 1969 en Banfield, es una recordada actriz de los años 90 , con participaciones en éxitos de la pantalla chica como Brigada Cola (1992), Tachero nocturno (1993) y Despertar de pasiones (1994).

Considerada una de las mujeres más sensuales de la época en el mundo del espectáculo, su figura quedó estampada en la tapa de la famosa revista Playboy en 1992 junto a María Fernanda Callejón .

reichardt Hasta la renuncia de José Luis Espert, Karen Reichardt era la segunda en la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y Diego Santilli el tercero.

Amante de las mascotas y responsable de un emprendimiento de ropa para perros, incursionó como conductora televisiva del programa Amores Perros, un ciclo enfocado en el bienestar animal y la adopción responsable que se emite por la TV Pública.

Tras una vida sin participación política ni declaraciones públicas al respecto, a partir de 2023 comenzó a mostrar su apoyo al presidente Javier Milei. A los 56 años, dio el salto a la política de la mano de La Libertad Avanza y encabeza la lista en territorio bonaerense para defender en la Cámara de Diputados el proyecto político y económico libertario.