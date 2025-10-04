5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Papelón de Brasil en el Mundial Sub 20 de Chile: fue eliminado en fase de grupos por primera vez en su historia

La Verdeamarela perdió 1-0 ante España y quedó fuera de la Copa del Mundo de la categoría con apenas un punto en tres partidos en el Grupo C. Hace ocho meses había sido campeón en el Sudamericano clasificatorio.

Por
La cara de la derrota: Brasil eliminado en primera ronda por 1ª vez en 20 presentaciones.

La cara de la derrota: Brasil eliminado en primera ronda por 1ª vez en 20 presentaciones.

EFE

La Selección de Brasil Sub 20 quedo eliminada por primera vez en su historia en fase de grupos del Mundial de Chile, tras perder con España por 1-0 en el Estadio Nacional Julio Martinez Pradano, de la ciudad de Santiago. La Verdeamarela hizo un papelón en la cita mundialista de la categoría, al quedar último en el Grupo C, con apenas un punto en tres partidos. Hace tan solo ocho meses había sido campeón del Sudamericano.

Álvaro Montoro festeja con Tomás Pérez el segundo tanto de la goleada.
Te puede interesar:

La Selección Sub 20 goleó a Australia por 4-1 y clasificó a los octavos de final

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1974595440294457613&partner=&hide_thread=false

El Scratch de Ramón Menezes no dio la talla en el país trasandino y se despidió en fase de grupo por primera vez en 20 presentaciones (son los segundos máximos ganadores del Mundial Sub 20 con cinco títulos, detrás de la Selección Argentina). Su última conquista fue en Colombia 2011, con Philippe Coutinho como líder y su peor participación había sido en 2007, eliminado en octavos de final.

Tras haber empatado en su debuto con México por 2-2 y la sorpresiva derrota frente a Marruecos por 1-2, Brasil estaba obligado a ganarle al país ibérico para aspirar al tercer puesto y clasificar a octavos de final como uno de los mejores terceros. Sin embargo, fue España, con un tanto de Iker Bravo, quien eliminó quien se quedó con el partido y completó el podio del grupo C (primero Marruecos y segundo México).

El papelón de la Selección brasileña Sub 20 no es más que otro capítulo de la preocupante realidad del fútbol verdeamarelo en todas sus categorías. El conjunto mayor, de andar irregular, La selección mayor, bajo el mando de Carlo Ancelotti, no atraviesa su mejor momento y las juveniles ya no tienen el brillo de antes.

brasil españa sub 20
Iker Bravo festeja su gol, el único en Santiago de Chile.

Iker Bravo festeja su gol, el único en Santiago de Chile.

Peores presentaciones del campeón sudamericano en el Mundial Sub-20:

  • Brasil en 2025: Fase de grupos (4° con un punto)
  • Argentina en 2015: Fase de grupos (3° con dos puntos)
  • Colombia en 1987: : Fase de grupos (3° con cuatro puntos)
españa brasil sub 20
El festejo de toda España tras una histórica eliminación de Brasil.

El festejo de toda España tras una histórica eliminación de Brasil.

Mirá el resumen de la histórica derrota de Brasil en el Mundial Sub 20 de Chile

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Albiceleste ganó los dos partidos anteriores.

Mundial Sub 20: Argentina enfrenta a Italia y quiere asegurarse el primer lugar

Toto Salvio lucha el balón en el aire, con los jugadores de San Lorenzo.
play

San Lorenzo reaccionó tarde y perdió 2-1 con Lanús en el Sur

Rodrigo De Paul y Messi, titulares en la goleada por 4-1 a New England Revolution.
play

Show de asistencias de Messi, para la goleada de Inter Miami por 4-1 sobre New England Revolution

Dylan Gorosito, el jugador de Boca, metió un golazo de otro partido.
play

Con un golazo de Gorosito, la Selección derrotó a Italia y cerró su grupo con puntaje ideal en el Mundial Sub 20 de Chile

Thiago Almada es una de las figuras que comenzó a surgir en los últimos partidos.

La Selección argentina ya tiene una baja: Scaloni desafectó a uno de los jugadores de la lista

Gago sólo ganó 2 partidos de 12 dirigidos.
play

El tenso cruce de Fernando Gago con un periodista en México: "Perdí con River, pero saqué el 70% de los puntos en Boca"

Rating Cero

play

Daniella Mastricchio: "Desaparecí del medio porque no sabía cómo afrontar la fama"

Pauls contó un episodio que tuvo con la IA que lo dejó en shock.

"Sin mi autorización": la anécdota de Gastón Pauls con la Inteligencia Artificial

La pareja formó una familia ensamblada con los hijos de sus relaciones anteriores.

Camila Homs y José Sosa anunciaron el nombre de su hija: cuál es y qué significa

La productora junto a su nieta e hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca.

Muerte de la nieta de Cris Morena, Mila Yankelevich: dos testigos dieron nuevos detalles de la tragedia

Pestañela diariamente da el parte médico de Thiago, en sus redes.

Daniela Celis, presente en la peregrinación de Luján tras la milagrosa recuperación de Thiago Medina

El cambio de canal podría darse en la mitad del 2026. 

¡Bombazo! Gran figura de América TV en la mira de Telefe con una oferta importante para 2026

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del sábado 20 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3819 del sábado 4 de octubre de 2025

Hace 1 hora
play

Daniella Mastricchio: "Desaparecí del medio porque no sabía cómo afrontar la fama"

Hace 1 hora
play

Augusto Tartúfoli: "El stream es televisión low cost y con bajo contenido: hacen tonterías"

Hace 1 hora
play
Toto Salvio lucha el balón en el aire, con los jugadores de San Lorenzo.

San Lorenzo reaccionó tarde y perdió 2-1 con Lanús en el Sur

Hace 1 hora
Pauls contó un episodio que tuvo con la IA que lo dejó en shock.

"Sin mi autorización": la anécdota de Gastón Pauls con la Inteligencia Artificial

Hace 1 hora