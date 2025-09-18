18 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA: a qué lugar cayó y quién es el nuevo líder

Después de dos años y cinco meses, la Albiceleste fue desplazado de la cima por un país europeo. La próxima actualización será en octubre.

Por
España volvió a la cima del ranking FIFA desplazando a Argentina al tercer lugar. Francia sigue segundo

España volvió a la cima del ranking FIFA desplazando a Argentina al tercer lugar. Francia sigue segundo

En una nueva actualización del ranking mundial, FIFA dio a conocer la nueva lista, en la que hubo varios movimientos en lo más alto: la Selección argentina fue desplazada tras dos años del primer puesto por España, que volvió a la cima tras más de una década.

Este jugador es un histórico de la Selección argentina.
Te puede interesar:

Fue un emblema de la Selección argentina y rechazó a Barcelona y Real Madrid

Después del Mundial de Clubes y el parate de las competiciones nacionales en Europa, el fútbol volvió a la acción y con más de 200 partidos de las Selecciones jugados, se produjeron grandes cambios en la Clasificación Mundial de septiembre de 2025.

La primera en principal es que los españoles volvieron a ocupar el primer lugar que no lograba desde junio de 2014 y destronó al conjunto comandado por Lionel Scaloni que cayó a la tercera posición. El campeón del mundo era líder desde abril de 2023.

“Entre las diez primeras selecciones ha habido más variaciones. Francia, adelanta también a la Albiceleste, mientras que Portugal, Croacia e Italia se benefician de las caídas de Brasil y Alemania”, detallaron en el informe publicado por la máxima autoridad del fútbol mundial.

Además de los llamativos cambios en el podio, la otra gran novedad del Top 10 es el regreso de Italia a la élite mundial, gracias a sus últimas victorias contra Estonia (5-0) e Israel (4-5). Por su parte, Alemania, sigue pagando sus malos resultados y cae al 12º puesto.

Por otra parte, la gran sorpresa la dio Marruecos, que ganó ocho de los nueve encuentros que ha disputado desde la última clasificación de julio, escalando una posición y quedando al borde de los 10 mejores.

Cómo quedó el Top 10 del ranking FIFA

Ranking FIFA septiembre 2025
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este exfutbolista fue figura en River.

El ex River y Selección Argentina que sufrió depresión: pocos lo sabían

Exequiel Palacios sufrió una grave lesión en el Bayer Leverkusen. 

Grave lesión de un campeón del mundo con la Selección argentina: será operado y no jugará hasta 2026

video: las espectaculares atajadas de dibu martinez para evitar la derrota de aston villa con everton
play

Video: las espectaculares atajadas de Dibu Martínez para evitar la derrota de Aston Villa con Everton

A pesar de la derrota ante Ecuador, la Selección terminó primera en las Eliminatorias.

El futbolista de la Selección argentina al que le llovieron críticas tras las Eliminatorias

La panelista rompió el silencio sobre los rumores de relación con el futbolista.

Evangelina Anderson habló sobre un posible romance con Leandro Paredes: "Juro por mi... vida"

El Mundial contará con 104 partidos que se jugarán en 16 ciudades anfitrionas en tres países: Canadá, México y Estados Unidos.

La FIFA reveló los horarios de todos los partidos del Mundial 2026: la buena noticia para los argentinos

Rating Cero

Nico Vázquez publicó un posteo en honor a su perra.

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: "No hay un día que no te extrañe"

Con una simple camisa blanca, Nicole Neumann mostró cómo adaptar un outfit de gimnasio a una salida casual.

Será furor en primavera: el look sporty chic que lució Nicole Neumann

La película explora con humor negro la dificultad de romper una relación tóxica de dependencia.
play

La espectacular película de Netflix protagonizada por Nicolas Cage que te va a encantar

Con un nuevo tatuaje inspirado en la cultura japonesa, el periodista volvió a mostrar su interés por el arte corporal.

La impresionante transformación de Alejandro Fantino: así se veía en sus inicios como relator

Cami Homs reaccionó con dureza a las críticas sobre su embarazo.

Camila Homs reveló detalles de su embarazo y reaccionó con dureza a las críticas: "No voy a ser una..."

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

últimas noticias

Anses entregará un triple bono a los titulares de la AUH.

Buenas noticias para la AUH de ANSES: el triple bono para octubre 2025

Hace 9 minutos
El riesgo país sigue subiendo. 

En medio de la caída de los bonos argentinos en dólares, el riesgo país se dispara y supera máximos de hace casi un año

Hace 15 minutos
Nico Vázquez publicó un posteo en honor a su perra.

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: "No hay un día que no te extrañe"

Hace 31 minutos
España volvió a la cima del ranking FIFA desplazando a Argentina al tercer lugar. Francia sigue segundo

La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA: a qué lugar cayó y quién es el nuevo líder

Hace 35 minutos
El dólar oficial cotiza cercano a los $1500. 

Tras tocar el techo de la banda, el dólar oficial se acerca cada vez más a los $1.500.

Hace 39 minutos