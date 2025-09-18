La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA: a qué lugar cayó y quién es el nuevo líder Después de dos años y cinco meses, la Albiceleste fue desplazado de la cima por un país europeo. La próxima actualización será en octubre. Por







España volvió a la cima del ranking FIFA desplazando a Argentina al tercer lugar. Francia sigue segundo

En una nueva actualización del ranking mundial, FIFA dio a conocer la nueva lista, en la que hubo varios movimientos en lo más alto: la Selección argentina fue desplazada tras dos años del primer puesto por España, que volvió a la cima tras más de una década.

Después del Mundial de Clubes y el parate de las competiciones nacionales en Europa, el fútbol volvió a la acción y con más de 200 partidos de las Selecciones jugados, se produjeron grandes cambios en la Clasificación Mundial de septiembre de 2025.

La primera en principal es que los españoles volvieron a ocupar el primer lugar que no lograba desde junio de 2014 y destronó al conjunto comandado por Lionel Scaloni que cayó a la tercera posición. El campeón del mundo era líder desde abril de 2023.

“Entre las diez primeras selecciones ha habido más variaciones. Francia, adelanta también a la Albiceleste, mientras que Portugal, Croacia e Italia se benefician de las caídas de Brasil y Alemania”, detallaron en el informe publicado por la máxima autoridad del fútbol mundial.

Además de los llamativos cambios en el podio, la otra gran novedad del Top 10 es el regreso de Italia a la élite mundial, gracias a sus últimas victorias contra Estonia (5-0) e Israel (4-5). Por su parte, Alemania, sigue pagando sus malos resultados y cae al 12º puesto.