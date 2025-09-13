13 de septiembre de 2025 Inicio
El futbolista de la Selección argentina al que le llovieron críticas tras las Eliminatorias

El equipo de Lionel Scaloni cerró su participación con una derrota ante Ecuador, que dejó varias cuestiones para analizar. Un jugador en particular quedó en el foco de los cuestionamientos.

A pesar de la derrota ante Ecuador, la Selección terminó primera en las Eliminatorias.

La Selección argentina cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota 1 a 0 como visitante ante Ecuador. Aunque el resultado no modificó la tabla final, donde quedó líder con 9 puntos de ventaja, el equipo no mostró su mejor versión y a un futbolista en particular le llovieron las críticas.

Exequiel Palacios sufrió una grave lesión en el Bayer Leverkusen. 
Grave lesión de un campeón del mundo con la Selección argentina: será operado y no jugará hasta 2026

Se trata de Franco Mastantuono, quien con 18 años y en apenas su tercer partido con la Mayor tuvo la responsabilidad de vestir la camiseta número 10 ante la ausencia de Lionel Messi. Como nuevo refuerzo del Real Madrid, el foco de la prensa española se posó en su desempeño, que no terminó de convencer.

Para Marca, se trató del "partido más gris" del juvenil, que no mostró "demasiado acierto con la pelota pese a que se ofreció de forma constante y lo intentó siempre". Por su parte, AS consideró que "Mastantuono y Julián (Álvarez) no pueden sin Messi" y señaló que no generaron "ni una ocasión de peligro real".

mastantuono 10 seleccion

Mundo Deportivo, en cambio, fue más amable con el ex River. "Entró con Argentina perdiendo, en un equipo desorientado, sin luces. Pidió cada pelota, se mostró siempre, pero no logró desequilibrar ni con remates desde fuera ni con pases profundos. De todos modos, exhibió personalidad", remarcó.

Así le fue a la Selección argentina en los últimos dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas

La Selección argentina cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con una victoria y una derrota en la doble fecha de septiembre. El jueves 4 de septiembre recibió a Venezuela en el Estadio Monumental y ganó 3 a 0 con un gol de Lautaro Martínez y doblete de Lionel Messi, quien jugó su último partido de Eliminatorias.

Luego, el martes 9 visitó a Ecuador en Guayaquil, donde cayó por 1 a 0 con gol de penal de Enner Valencia. Fue un partido complicado, con un expulsado en cada equipo: Moisés Caicedo por el lado de la Tri y Nicolás Otamendi en Argentina, quien también jugó su último partido de Eliminatorias.

