El futbolista de la Selección argentina al que le llovieron críticas tras las Eliminatorias El equipo de Lionel Scaloni cerró su participación con una derrota ante Ecuador, que dejó varias cuestiones para analizar. Un jugador en particular quedó en el foco de los cuestionamientos. Por







A pesar de la derrota ante Ecuador, la Selección terminó primera en las Eliminatorias.

La Selección argentina cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota 1 a 0 como visitante ante Ecuador. Aunque el resultado no modificó la tabla final, donde quedó líder con 9 puntos de ventaja, el equipo no mostró su mejor versión y a un futbolista en particular le llovieron las críticas.

Se trata de Franco Mastantuono, quien con 18 años y en apenas su tercer partido con la Mayor tuvo la responsabilidad de vestir la camiseta número 10 ante la ausencia de Lionel Messi. Como nuevo refuerzo del Real Madrid, el foco de la prensa española se posó en su desempeño, que no terminó de convencer.

Para Marca, se trató del "partido más gris" del juvenil, que no mostró "demasiado acierto con la pelota pese a que se ofreció de forma constante y lo intentó siempre". Por su parte, AS consideró que "Mastantuono y Julián (Álvarez) no pueden sin Messi" y señaló que no generaron "ni una ocasión de peligro real".

mastantuono 10 seleccion

Mundo Deportivo, en cambio, fue más amable con el ex River. "Entró con Argentina perdiendo, en un equipo desorientado, sin luces. Pidió cada pelota, se mostró siempre, pero no logró desequilibrar ni con remates desde fuera ni con pases profundos. De todos modos, exhibió personalidad", remarcó.

