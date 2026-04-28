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Maia Reficco envió otro guiño y ¿confirmó la relación con Franco Colapinto?

Una imagen compartida en redes volvió a alimentar las versiones del romance con el deportista y un detalle en la publicación fue interpretado por muchos seguidores como una nueva señal de cercanía entre ambos.

Maia Refucci y Franco Colapinto

Maia Refucci y Franco Colapinto, cada vez más juntos.

  • Una imagen en redes volvió a despertar especulaciones
  • Un detalle llamó la atención de miles de seguidores
  • La cercanía entre ambos volvió a quedar en evidencia
  • El momento ocurrió durante una reciente visita a Buenos Aires

Maia Reficco envió otro guiño y habría confirmado su relación con Franco Colapinto: los rumores entre la cantante y el corredor volvieron a tomar fuerza en las últimas horas después de un posteo que rápidamente se volvió viral en redes sociales, ¿cómo fue la publicación?

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La actriz compartió una imagen en sus historias de Instagram durante la reciente visita del piloto a Buenos Aires, y muchos seguidores interpretaron ese gesto como una nueva señal de que el vínculo entre ambos estaría avanzando.

La publicación apareció durante el paso de la figura del automovilismo por la ciudad, donde fue una de las figuras más buscadas durante una exhibición automovilística en Buenos Aires.

Maia Reficco con Franco Colapinto

Como fue la publicación de Maia Reficco con Franco Colapinto

En la imagen difundida por Maia, se puede ver a Franco mirando a cámara mientras ella apoya su mano sobre el rostro del piloto en un gesto cercano y cariñoso.

El detalle que más llamó la atención fue que la artista decidió etiquetarlo en la publicación y acompañó la imagen con emojis románticos, algo que para muchos terminó funcionando como una confirmación implícita del romance.

Maia Reficco Franco Colapinto historias
Franco Colapinto compartió la foto romántica que publicó Maia Reficco.

Franco Colapinto compartió la foto romántica que publicó Maia Reficco.

Aunque en las últimas semanas ya habían aparecido imágenes de ambos compartiendo salidas en Buenos Aires, esta vez fue la propia artista quien decidió mostrarse junto a él. Ese pequeño detalle fue suficiente para que miles de usuarios comenzaran a hablar nuevamente de la relación y para que la imagen se multiplicara en distintas plataformas.

Las versiones sobre su amorío comenzaron hace varios meses, cuando empezaron a coincidir en eventos y a intercambiar mensajes públicos en redes sociales. Con este nuevo contenido, muchos consideran que la pareja dejó de esconderse y que eligió mostrarse de una manera más natural frente a sus seguidores.

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