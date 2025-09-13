Grave lesión de un campeón del mundo con la Selección argentina: será operado y no jugará hasta 2026 El futbolista sufrió una lesión muscular y tendinosa en la zona del aductor derecho, que lo llevará a estar ausente de las canchas por varios meses. Había sido convocado por Lionel Scaloni en la última doble fecha por Eliminatorias Sudamericanas. Por







El jugador del Bayer Leverkusen y campeón del mundo con la Selección argentina, Exequiel Palacios, tuvo una grave lesión que lo marginará del las canchas hasta el 2026. La noticia fue informada este sábado por el propio club alemán en sus redes oficiales donde detallaron que deberá someterse a una operación tras sufrir una afección muscular y tendinosa en la zona del aductor derecho.

El ex River había sido convocado por el entrenador Lionel Scaloni en la última doble fecha por las Eliminatorias Sudamericanas donde la Albiceleste le ganó 3-0 a Venezuela en el Estadio Monumental y cayó 1-0 ante Ecuador en Guayaquil.

"¡Mantén la cabeza en alto, Pala! Exequiel Palacios estará fuera hasta principios del próximo año por una lesión en el tendón muscular del aductor derecho", publicó el Bayer Leverkusen en su cuenta de X junto a una foto del jugador con la indumentaria oficial.

Por su parte, el último parte médico de la entidad detalla: “Lesión muscular y tendinosa: el Bayer 04 deberá prescindir de Exequiel Palacios durante un largo periodo. El campeón mundial argentino sufrió una lesión muscular y tendinosa en la zona aductora derecha durante el partido de la Bundesliga disputado ayer viernes por la noche contra el Eintracht de Fráncfort (3-1), lo que le obligará a pasar por el quirófano a principios de la próxima semana. Se estima que Palacios, de 26 años, estará de baja hasta principios del próximo año”.

Palacios, quien venía de sumar minutos con la Selección argentina y fue titular en el partido disputado el viernes que marcó el debut del entrenador danés Kasper Hjulmand y tuvo la victoria de su equipo por 3-1 ante el Eintracht Frankfurt en el marco de la fecha 3 de la Bundesliga.