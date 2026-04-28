El Gobierno se reunió con legisladores aliados y afina la estrategia para el informe de Manuel Adorni en Diputados

Luis Caputo y Patricia Bullrich mantuvieron un encuentro con senadores, que estuvo marcado por la previa de la presentación del jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados en medio de las denuncias por enriquecimiento ilícito.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se reunieron con un grupo de senadores aliados al Gobierno de cara a la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará su primer informe de gestión en medio de las denuncias que afronta por presunto enriquecimiento ilícito.

El encuentro sirvió como preparación para la sesión que se desarrollará este miércoles desde las 10:30 en un contexto atravesado por los cuestionamientos judiciales contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. El jefe de Gabinete responderá preguntas sobre la marcha de la administración de La Libertad Avanza, aunque su exposición estará marcada por el mar de dudas en torno a su patrimonio.

De la reunión con Caputo y Bullrich formaron parte los senadores Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical), Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Beatriz Ávila (Independencia), Flavia Royón (Primero los Salteños), Julieta Corroza (La Neuquinidad) y Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza). Pese a que todos integran la Cámara alta, el cónclave estuvo signado por la asistencia del ministro coordinador a la Cámara de Diputados.

En este marco, el presidente Javier Milei anticipó que estará en la Cámara baja, en una nueva señal de espaldarazo político a uno de sus funcionarios de máxima confianza. Por lo pronto, el escándalo de Adorni golpea al jefe de Estado, debido a que un reciente informe de la consultora Zuban Córdoba reveló que sólo un 29,4% de los argentinos votaría por una eventual reelección del líder libertario.

El esquema de la sesión es un punto clave y discutido por distintos espacios. Tras la presentación inicial de Adorni, que durará aproximadamente una hora, las intervenciones de los diputados se organizarán por tandas: los primeros en preguntar serán los bloques más pequeños, luego los intermedios y, sobre el final, le tocará el turno a Unión por la Patria. Entre tanda y tanda responderá el jefe de Gabinete, y sobre el final hará un cierre La Libertad Avanza.

Manuel Adorni y las denuncias por su patrimonio

El foco de la investigación contra el jefe de Gabinete está puesto en la compra de un departamento en la calle Miró al 500, en Caballito, y en la adquisición de una casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz.

De acuerdo al expediente, el inmueble en la Ciudad de Buenos Aires fue adquirido en noviembre de 2025 por u$s230.000, con un crédito hipotecario de u$s200.000 otorgado por las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

Javier Milei - Manuel Adorni - Javier Milei junto a Manuel Adorni. Presidencia

En paralelo, la vivienda en el country fue escriturada ese mismo mes a nombre de la esposa de Adorni, Julieta Bettina Angeletti. La fiscalía también busca determinar el vínculo entre la escribana y el funcionario, en particular por las visitas que la profesional realizó a la Casa Rosada durante el período en que se concretaron las operaciones.

En tanto, en el expediente figura una hipoteca previa por u$s100.000 vinculada a la compra de una propiedad en Parque Chacabuco, con la participación de otros prestamistas. Además, el ministro coordinador también quedó bajo la mira de la Justicia después de que el fiscal Gerardo Pollicita recibiera información sobre un viaje en primera clase a las playas de Aruba en diciembre de 2024.

Los pedidos de la oposición a Martín Menem por la exposición de Manuel Adorni

Los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, del bloque Coalición Cívica ARI, exigieron al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que se respeten una serie de puntos durante el desarrollo de la sesión informativa que tendrá como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este miércoles en el Congreso.

En primer lugar, los diputados opositores pidieron que se les informe "si se ha previsto el ingreso y/o cursado invitación a asesores, militantes y/o ciudadanos con el objeto de ocupar los palcos".

"Le requerimos que tenga a bien abstenerse de ello y, en caso de haber procedido, solicitamos se nos detallen los criterios adoptados para la distribución y asignación de los ingresos o invitaciones", reclamaron.

En segundo lugar, requirieron "que se arbitren los medios necesarios para asegurar que la transmisión oficial de la sesión se realice bajo criterios de ecuanimidad, pluralidad y respeto por la diversidad de voces que integran este cuerpo legislativo".

Para Ferraro y Frade, "resulta imprescindible evitar la reiteración de situaciones como las acontecidas durante la última apertura de sesiones ordinarias, donde se observaron sesgos en la cobertura institucional que no contribuyen al fortalecimiento democrático ni al adecuado funcionamiento de esta Cámara".

Por último, solicitaron "que se garantice a los periodistas acreditados el mantenimiento del espacio que históricamente tienen asignado en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados, asegurando condiciones adecuadas para el ejercicio de su labor y el pleno acceso a la información pública".

Ferraro compartió la nota enviada a Menem en la red social X. "Está claro que quieren convertir al Congreso y la sesión del jefe de Gabinete en un circo. Si quieren un show para el Presidente, alquilen el Movistar Arena", señaló.