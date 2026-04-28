IR A
IR A

Teto Medina habló de su salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon: "Haciéndole caso a los médicos"

El conductor de 63 años expuso que se sometió a una inmunoterapia, en el marco de su tratamiento. "Ahora vienen las pastillas durante 14 días", expresó.

Teto Medina realiza un tratamiento contra el cáncer.

Teto Medina realiza un tratamiento contra el cáncer.

El conductor Marcelo "Teto" Medina realizó su primera sesión de inmunoterapia luego de que los médicos le detectaran cáncer de colon con metástasis en el hígado y se refirió a los próximos pasos del tratamiento que lleva adelante para afrontar la enfermedad, que fue diagnosticada en octubre de 2025.

Qué fue de la vida del cantante Nigga, creador del hit Te quiero 
Te puede interesar:

Qué fue de la vida de Nigga, el cantante del hit Te quiero en 2007

En la red social Instagram, Medina contó que se sometió a una inmunoterapia y expuso la recomendación de los médicos: "Acabamos de salir de la clínica. Hicimos la inmunoterapia, que te inyectan, y ahora vienen las pastillas durante 14 días. Así que todo sigue bien, haciéndole caso a los médicos y haciendo las cosas como corresponde. Les mando un beso a todos y gracias por acompañarme".

El conductor de 63 años había confirmado en enero que padece la enfermedad, a través de un extenso posteo en la red social Facebook, en el que reflexionó sobre los vínculos y la familia. "Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos, amigos afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en lo que nos falta sin ver lo que nos rodea", expresó en aquel entonces.

Embed - Teto Medina on Instagram: "#AFLOJARNUNCA "
View this post on Instagram

En tanto, luego del diagnóstico, detalló sus actividades cotidianas: "Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala". Además, señaló que continúa "en este camino que elegí hace unos años, el de la recuperación de adicciones".

Medina permanece alejado de los medios de comunicación desde 2019, después de que su ex pareja Mónica Fernández radicara una denuncia contra él por abuso sexual, amenazas con armas de fuego y violencia de género.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La insólita pelea que rodeó al cumpleaños de 15 de Allegra Cubero.

Se filtró por qué Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a cruzarse tras la fiesta de 15 de su hija

La artista está conversando con la producción del reality para su reincorporación.

Sigue cobrando: se filtró qué sueldo recibe Andrea del Boca aunque esté fuera de la casa de Gran Hermano

María Susini y Facundo Arana.

María Susini aclaró que no está divorciada de Facundo Arana: ¿qué pasa entre ellos?

El oriundo de Piedrabuena tiene 53 años.
play

Pity Álvarez rompió el silencio y habló de su paso por la cárcel: "Me bajó un poco los humitos"

Imagen que compartió Rodrigo de Paul en su álbum dedicado a Tini Stoessel por su cumpleaños. 

Una exparticipante de Gran Hermano disparó rumores de infidelidad entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Oriana Sabatini recibió una camiseta de Boca.

Pergolini le regaló a Oriana Sabatini una camiseta de Boca con el 21 de Dybala

últimas noticias

Mientras algunos rubros vinculados a la agroindustria y la energía mostraron mejoras, otros sectores continúan afectados por la caída de la demanda y el aumento de la competencia importada.

La UIA le llevó al Gobierno una propuesta para garantizar el abastecimiento de gas

Hace 14 minutos
El participante llegó a GH a buscar su revancha pero su pasado lo dejó mal parado en el afuera de la casa.

Escándalo y denuncia en Gran Hermano: "Me dijo que mi embarazo le arruinaba la carrera"

Hace 33 minutos
El equipo de Caputo logró renovar el total de vencimientos de deuda en pesos.

Deuda en pesos: el Gobierno logró la renovación de los vencimientos y sumó u$s700 millones

Hace 40 minutos
Teto Medina realiza un tratamiento contra el cáncer.

Teto Medina habló de su salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon: "Haciéndole caso a los médicos"

Hace 44 minutos
De Paul, Messi y Colapinto por primera vez juntos en Miami. 

YPF reunió a sus embajadores Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Franco Colapinto en un encuentro único

Hace 53 minutos