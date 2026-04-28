Teto Medina habló de su salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon: "Haciéndole caso a los médicos" El conductor de 63 años expuso que se sometió a una inmunoterapia, en el marco de su tratamiento. "Ahora vienen las pastillas durante 14 días", expresó. + Seguir en







Teto Medina realiza un tratamiento contra el cáncer.

El conductor Marcelo "Teto" Medina realizó su primera sesión de inmunoterapia luego de que los médicos le detectaran cáncer de colon con metástasis en el hígado y se refirió a los próximos pasos del tratamiento que lleva adelante para afrontar la enfermedad, que fue diagnosticada en octubre de 2025.

En la red social Instagram, Medina contó que se sometió a una inmunoterapia y expuso la recomendación de los médicos: "Acabamos de salir de la clínica. Hicimos la inmunoterapia, que te inyectan, y ahora vienen las pastillas durante 14 días. Así que todo sigue bien, haciéndole caso a los médicos y haciendo las cosas como corresponde. Les mando un beso a todos y gracias por acompañarme".

El conductor de 63 años había confirmado en enero que padece la enfermedad, a través de un extenso posteo en la red social Facebook, en el que reflexionó sobre los vínculos y la familia. "Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos, amigos afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en lo que nos falta sin ver lo que nos rodea", expresó en aquel entonces.

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En tanto, luego del diagnóstico, detalló sus actividades cotidianas: "Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala". Además, señaló que continúa "en este camino que elegí hace unos años, el de la recuperación de adicciones".

Medina permanece alejado de los medios de comunicación desde 2019, después de que su ex pareja Mónica Fernández radicara una denuncia contra él por abuso sexual, amenazas con armas de fuego y violencia de género.