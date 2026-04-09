9 de abril de 2026 Inicio
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La Selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos antes del Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni disputará un par de partidos en junio, en el marco de la preparación de cara a la Copa del Mundo.

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La Selección argentina jugará dos amistosos previo al Mundial 2026.

La Selección argentina jugará dos amistosos previo al Mundial 2026.

@Argentina

La Selección argentina confirmó que enfrentará a Honduras e Islandia en junio, en el marco de sus últimos dos partidos amistosos de cara al Mundial 2026, que servirán para que el entrenador Lionel Scaloni defina el equipo que debutará en la Copa del Mundo contra Argelia.

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En la red social X, la Selección argentina anunció que jugará con Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas, mientras que luego se cruzará con Islandia el 9 de junio en el Jordan Hare Stadium de Alabama. De esta manera, la albiceleste volverá a jugar dos partidos, luego de que en sus últimos encuentros amistosos derrotara 2-1 a Mauritania y 5-0 a Zambia en la Bombonera.

Seleccion argentina tuit amistosos
La publicación de la Selección argentina.

La publicación de la Selección argentina.

Ambos partidos se disputarán con la lista definitiva de futbolistas para el Mundial ya confirmada por Scaloni, debido a que el plazo es hasta el 30 de mayo. El equipo capitaneado por Lionel Messi, a falta de la confirmación oficial sobre la participación del astro, enfrentará en la Copa del Mundo a Argelia el 16 de junio, a Austria el 22 de junio y cerrará su participación en el grupo J con Jordania el 27 de junio.

Con la confirmación, la Selección argentina jugará su cuarto amistoso con Honduras, ya que previamente se impuso 3-1 en 2003, 1-0 en 2016 y 3-0 en 2022. En tanto, contra Islandia registra un antecedente: empató 1-1 en su debut en el Mundial 2018.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, Adidas presentó la nueva camiseta alternativa que vestirá la Selección nacional en el Mundial 2026 y los precios se adecúan a cada versión de la misma. Lionel Messi fue protagonista de la campaña y tiene una camiseta a la venta.

La camiseta se puede adquirir a través de la página oficial de Adidas y la más económica que es la Versión Fan que tiene un costo de $149.999. Esa versión incluye el parche de la FIFA con el escudo de AFA y el isologo argentino. Hay talles de XS hasta 3XL.

En la Versión Jugador el precio es de $219.999 y la diferencia que tiene es que cuenta con un entramado en tela que es conformado por un tejido de punto Jacquard. También se puede conseguir la versión Messi Versión Jugador y se obtiene por un valor de $249.999. Es un diseño Premium, ya que cuenta con el número diez en el frente y dorso con el nombre del capitán.

También hay una versión alternativa que es con la camiseta manga larga, al igual que la remera de Messi, tendrá un valor de $249.999.

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