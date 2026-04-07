Una selección busca DT por redes sociales: los requisitos y el paso a paso para postularse El equipo, que integra la FIFA, publicó una búsqueda para contratar a un nuevo entrenador, con el objetivo de potenciarse de cara a sus próximos desafíos. Por + Seguir en







La Selección de Montserrat busca DT por Facebook.

La Selección de Montserrat publicó una búsqueda en la red social Facebook para contratar a un nuevo director técnico, con el objetivo de potenciarse de cara a sus próximos desafíos. Se trata del país con menos población de las que integran la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

El equipo montserratense expuso que los candidatos deben tener entre tres y cinco años de experiencia y una licencia UEFA, Conmebol o Concacaf tipo B. Además, detalló que los postulantes tienen que enviar un mail a [email protected] antes del 17 de abril.

Montserrat se sitúa en el puesto 175 del ranking de selecciones elaborado por la FIFA y perdió cuatro de sus últimos cinco partidos, ya que cayó 2-0 con San Vicente y las Granadinas, luego volvió a perder 2-1 con el mismo rival y 1-0 con El Salvador por la Liga de Naciones de Concacaf, mientras que después venció 1-0 a Belice y tropezó 3-0 con Guyana por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en las que no clasificó.

En tanto, el club detalló que el nuevo entrenador, además de seleccionar a los jugadores, deberá observar a futbolistas juveniles para promoverlos a las máximas categorías y dialogar con directores técnicos locales.

Se viene el Mundial 2026: las máximas goleadas de la Selección argentina en la historia de la Copa del Mundo Las máximas goleadas de la Selección argentina en los Mundiales incluyen triunfos históricos como el 6-0 a Serbia y Montenegro en 2006, el 6-0 a Perú en 1978 y el 5-0 a Jamaica en 1998, además de derrotas recordadas como el 6-1 ante Checoslovaquia en 1958.

A lo largo de más de 90 años de historia mundialista, el equipo nacional, tres veces campeón del mundo, protagonizó partidos que quedaron grabados por su contundencia, tanto a favor como en contra, en distintos contextos y generaciones. Mientras se acerca el Mundial 2026, estos resultados vuelven a tomar relevancia como parte del recorrido histórico de la Selección, con actuaciones que marcaron ciclos, consolidaron equipos o generaron profundas transformaciones.