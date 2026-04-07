7 de abril de 2026 Inicio
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Una selección busca DT por redes sociales: los requisitos y el paso a paso para postularse

El equipo, que integra la FIFA, publicó una búsqueda para contratar a un nuevo entrenador, con el objetivo de potenciarse de cara a sus próximos desafíos.

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La Selección de Montserrat busca DT por Facebook.

La Selección de Montserrat busca DT por Facebook.

La Selección de Montserrat publicó una búsqueda en la red social Facebook para contratar a un nuevo director técnico, con el objetivo de potenciarse de cara a sus próximos desafíos. Se trata del país con menos población de las que integran la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Irán integra el Grupo G del Mundial 2026 junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.
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El equipo montserratense expuso que los candidatos deben tener entre tres y cinco años de experiencia y una licencia UEFA, Conmebol o Concacaf tipo B. Además, detalló que los postulantes tienen que enviar un mail a [email protected] antes del 17 de abril.

Montserrat se sitúa en el puesto 175 del ranking de selecciones elaborado por la FIFA y perdió cuatro de sus últimos cinco partidos, ya que cayó 2-0 con San Vicente y las Granadinas, luego volvió a perder 2-1 con el mismo rival y 1-0 con El Salvador por la Liga de Naciones de Concacaf, mientras que después venció 1-0 a Belice y tropezó 3-0 con Guyana por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en las que no clasificó.

En tanto, el club detalló que el nuevo entrenador, además de seleccionar a los jugadores, deberá observar a futbolistas juveniles para promoverlos a las máximas categorías y dialogar con directores técnicos locales.

Se viene el Mundial 2026: las máximas goleadas de la Selección argentina en la historia de la Copa del Mundo

Las máximas goleadas de la Selección argentina en los Mundiales incluyen triunfos históricos como el 6-0 a Serbia y Montenegro en 2006, el 6-0 a Perú en 1978 y el 5-0 a Jamaica en 1998, además de derrotas recordadas como el 6-1 ante Checoslovaquia en 1958.

A lo largo de más de 90 años de historia mundialista, el equipo nacional, tres veces campeón del mundo, protagonizó partidos que quedaron grabados por su contundencia, tanto a favor como en contra, en distintos contextos y generaciones.

Mientras se acerca el Mundial 2026, estos resultados vuelven a tomar relevancia como parte del recorrido histórico de la Selección, con actuaciones que marcaron ciclos, consolidaron equipos o generaron profundas transformaciones.

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