Alerta por el calor en el Mundial 2026: cómo afectará a la Selección argentina y cuáles serán las sedes más sofocantes

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá podría ser la más calurosa de la historia. La situación enciende un alarma y por eso los especialistas advirtieron sobre los riesgos de las altas temperaturas para los jugadores y los hinchas.

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá podría ser inédito por las altas temperaturas que se prevén e incluso con posibilidades de transformarse en la Copa del Mundo más calurosa de la historia, con una sensación térmica que amenaza con superar los 40 grados. Los especialistas hasta advirtieron que distintos partidos se jugarán con condiciones inadecuadas para los futbolistas y los hinchas en los estadios.

Un informe de un grupo de científicos y climatólogos nucleados en el World Weather Attribution, junto a la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, advirtió que 26 de los 104 partidos del próximo Mundial podrían disputarse por encima de los 26 °C WBGT, que se trata de un indicador que evalúa cómo el cuerpo soporta el calor y la humedad. El sindicato mundial que representa a futbolistas marcó que a partir de esa cifra se deben realizar pausas de hidratación y medidas de enfriamiento .

En tal sentido, el análisis remarcó que podrían registrarse más de 28 °C WBGT en cinco encuentros, por lo que recomendó postergar esos cruces. Además, alertó que para la final en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, aumentó considerablemente el riesgo de calor extremo con respecto al Mundial de Estados Unidos 1994, considerado como la Copa del Mundo más extrema de la historia con temperaturas que superaron los 40 °C.

En aquel torneo, en el que Brasil se consagró campeón, México venció 2-1 a Irlanda en la fase de grupos en Orlando y se convirtió en el partido con más calor en la historia de los mundiales , con 41 °C. Los encuentros de ese campeonato se jugaron durante el mediodía o tarde estadounidense para priorizar el horario de máxima audiencia en Europa.

En tanto, la FIFA designó 16 ciudades que albergarán la próxima cita mundialista, que se extenderá del 11 de junio al 19 de julio: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle (Estados Unidos), Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey (México) y Toronto y Vancouver (Canadá). Algunas sedes sufrirán un calor sofocante, por lo que los especialistas sugieren tomar recaudos.

El calor en los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026

En este marco, el meteorólogo Sebastián Pagliarino remarcó a C5N el impacto del rigor climático: "Puede ser uno de los mundiales más calurosos de la historia. En junio comenzará el verano en el hemisferio norte. En Estados Unidos, México y Canadá las temperaturas empezará a elevarse notablemente, sobre todo en algunos lugares. Incluso puede haber temperaturas extremas. En algunas sedes el termómetro llegará a 40 °C, por lo que el calor jugará un papel importante".

"Miami es una ciudad donde las temperaturas son extremas. El promedio será de 30°, aunque también hay que considerar los horarios en los que se disputarán los encuentros. Además, los jugadores vienen de temporadas extenuantes y habrá que considerar el calor sobre todo en los momentos de definición de un grupo o un partido eliminatorio", subrayó.

El portal de pronósticos meteorológicos Tiempo3 estimó que la temperatura máxima en Monterrey alcanzará los 37 °C, en Guadalajara los 34° y en Ciudad de México los 28 °C. Además, se espera que en Toronto llegue a los 28 °C y en Vancouver a los 21 °C.

La Selección argentina debutará en el Grupo J con Argelia el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, luego enfrentará a Austria el 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas y cerrará con Jordania el 27 de junio en el mismo estadio que el anterior partido. "En Kansas City puede haber temperaturas de entre 33 °C y 35 °C, mientras que en Dallas también pueden llegar a 28 °C o 30 °C. Argentina debutará en la tarde-noche de Kansas. Si bien puede bajar unos grados, igualmente la temperatura será elevada. Seguramente Argentina tenga condiciones de mucho calor pero no de tanta humedad, sobre todo en Kansas", expresó Pagliarino.

seleccion entrenamiento La Selección argentina se prepara para el Mundial 2026. @Argentina

En tanto, el especialista comparó el clima con Argentina: "En México, el calor es un poco más húmedo y pesado, mientras que también se siente más la humedad, acompañada de la sensación térmica. En algunos sectores de Estados Unidos, sobre todo en las ciudades cerca de zonas desérticas, es mucho más seco y la temperatura se siente más. En Miami, que está muy cerca del mar y del Caribe, las condiciones son de mucha humedad y de temperatura".

El relator argentino-hondureño de Telemundo Deportes, Copán Álvarez, quien vive desde hace 11 años en Miami, mencionó otros lugares. "Houston y Dallas son terriblemente calientes en el verano, aunque la ventaja es que ambos estadios tienen aire acondicionado y son techados. En Dallas, la ventaja que tendrán los hinchas es que dentro del estadio la temperatura será muy agradable, pero afuera es seco y los pantalones se pegan. Es un calor insoportable. En Nueva York y Filadelfia también se siente mucho el calor al igual que en Atlanta, pero en este último caso también hay estadio techado", señaló en diálogo con C5N.

También indicó las ciudades en las que el calor se percibe con menor magnitud: "Hay otros lugares en los que el verano no es tan fuerte, como Seattle y San Francisco, donde hay un clima templado e incluso hay que abrigarse cuando baja el sol a la tarde".

La influencia de las altas temperaturas en los partidos

Por otra parte, el periodista deportivo argentino Juan Ballesteros, quien reside desde hace un año en Miami e integra Telemundo Deportes, analizó en diálogo con C5N el factor de las altas temperaturas durante los partidos: "No es exagerado pensar que puede haber partidos que se emparejen por esto. Estados Unidos y otras selecciones acostumbradas a jugar con calor tienen una ventaja, además de Messi y De Paul, aunque tampoco pienso que haya un campeón por eso ni que será determinante porque al final generalmente se impone el mejor".

En tal sentido, destacó la importancia de la adaptación. "Uno se va acostumbrando al calor con el que se convive en el verano, que es muy fuerte. Es difícil jugar al fútbol en esa época. Veo los partidos de Inter Miami y a veces cuesta, pero al final uno se va acostumbrando y forma parte de la vida habitual. Para Messi y De Paul no será un inconveniente, aunque para los que vengan de otros lugares y no solo de Argentina, les costará un poco adaptarse. Hay parates en los partidos, pero ya es algo habitual y desde hace tiempo", marcó.

lionel messi rodrigo de paul inter miami Lionel Messi y Rodrigo De Paul juegan en Inter Miami.

En tanto, Álvarez enfatizó en la preparación de las selecciones: "El gran tema serán los partidos por la tarde, ya que a la noche habrá un cambio sustancial porque no habrá sol. Algunos están en contra de las pausas de hidratación, pero será necesario sobre todo cuando los partidos sean en estadios abiertos. Los encuentros pueden equipararse un poco por el calor, pero con lo avanzada que está la ciencia me parece que todas las selecciones tomarán cartas en el asunto. Los futbolistas tendrán que hacerse estudios más exhaustivos".

En este marco, Ballesteros realizó una serie de sugerencias para los turistas. "Recomiendo hidratación y venir preparado. Acá, el verano se siente fuerte y no es como Mar del Plata, que se sale a pasear de noche y capaz hace frío en el verano. Igualmente, tampoco hay que maximizar, porque los porteños y los que viven en el Interior, donde el calor es aún más intenso que en Buenos Aires, encontrarán diferencias pero en cuanto a la adaptación y no sobre la temperatura. Cuando se miran las provincias del norte o incluso Buenos Aires, puede haber más de 40 °C, por lo que tampoco está tan lejos de lo que pasará en Estados Unidos", explicó.

¿Puede colapsar la red eléctrica por la fuerte demanda?

Ballesteros también señaló que el sistema de red eléctrica en Estados Unidos se encuentra apto para abastecer la alta demanda de energía que se espera por la gran cantidad de turistas durante el torneo: "No creo que Miami ni que otra ciudad de Estados Unidos necesite hacer un acondicionamiento especial. El calor es fuerte en todo el año y el Mundial hará que vengan más personas, pero puntualmente Miami es una ciudad permanentemente repleta de turistas y que no le es poco usual tener eventos de gran magnitud".

"Acá, en un mismo fin de semana se puede tener el US Open, la Fórmula 1, partidos de NBA, conciertos de artistas importantes y todo tipo de shows en todos lados. Los turistas llegan y la luz no se corta y los aires acondicionados funcionan en todos lados. En Miami, si entrás a un lugar público, el aire acondicionado está a una temperatura que hace sentir frío. A veces entro a supermercados y les pregunto a los empleados cómo aguantan ocho horas trabajando así, porque cuando entrás después de tener calor decís 'qué lindo', pero después de tres horas estás muerto de frío", describió en esta línea.

Por su parte, Álvarez expuso que los aires acondicionado se utilizan masivamente en el país norteamericano: "Estados Unidos es el país del aire acondicionado. No habrá ningún problema en la infraestructura. Es imposible que ocurra un problema de falta de energía".

El antecedente del Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes 2025, que se jugó del 14 de junio al 13 de julio de 2025 y en el que Chelsea levantó la copa, estuvo marcado por las temperaturas extremas. Hubo varios partidos que se disputaron con mucho calor, entre los que se encuentran Benfica 1-0 Bayern Munich en Charlotte (36° C), Juventus 4-1 Wydad AC en Filadelfia (35° C) y Real Madrid 1-1 Al Hilal en Miami (33 °C). Sin embargo, en muchos encuentros el clima agobiante se sintió con mayor magnitud por las sensaciones térmicas.

Aquel campeonato dejó recuerdos vinculados al sofocante termómetro, como una foto de un grupo de futbolistas de Borussia Dortmund mientras observaban en el vestuario el triunfo 4-3 contra Mamelodi Sundowns en Cincinnati. "Nuestros suplentes vieron la primera parte desde dentro del vestuario para protegerse del sol abrasador del estadio TQL. Nunca había visto algo así, pero con este calor, tiene todo el sentido del mundo", publicó el club alemán en X.

Borussia Dortmund futbolistas vestuario Mundial de Clubes Los suplentes de Borussia Dortmund mientras miraban el partido en el vestuario. X (@BVB)

Los jugadores manifestaron su preocupación mientras se desarrollaba el campeonato. "El calor es increíble. El otro día me mareé un poco en una jugada y me tuve que tirar al piso. Jugar a esta temperatura es muy peligroso. Obviamente para el espectáculo, la gente que viene a disfrutar al estadio. La velocidad no es la misma, se hace muy lento todo", advirtió el mediocampista argentino de Chelsea, Enzo Fernández, en un intercambio con la prensa.

"Es imposible, el calor es terrible. Yo tenía los dedos de los pies que las uñas me dolían. No podía frenar y arrancar", enfatizó el español Marcos Llorente, mediocampista de Atlético de Madrid, después de una derrota 4-0 contra Paris Saint Germain.