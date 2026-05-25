Tierno mensaje de Tini Stoessel a De Paul por su cumpleaños: "Me cambiaste la vida"

La Triple T no dejó pasar el momento para seguir derrochando mensajes cargados de puro amor y admiración. A la espera de la confirmación de la lista para jugar el Mundial, el Motorcito cumple 32 años.

Tini Stoessel no dejó pasar la fecha tan especial y sobre el cierre del día, saludó a Rodrigo De Paul por su cumpleaños número 32 y le dejó un tierno mensaje donde se muestra más enamorada que nunca. “Me cambiaste la vida” , aseguró.

Se filtraron los pedidos de Tini Stoessel para su camarín en Salta

Después de su separación que sorprendió a todo el mundo, la pareja decidió darse una segunda oportunidad y en las redes sociales no se ocultan más y dejan demostrado que la relación está más sólida que nunca.

Ahora, la artista esperó hasta último momento para plasmar en redes sociales una serie de imágenes del día a día que llevan juntos y unas simples palabras que demuestran su amor. “Feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo q tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón”, escribió.

Entre las fotos seleccionadas, la Triple T publicó algunas instantáneas que demuestran la intimidad de la convivencia y de cómo disfrutan cada momento junto s ya sea en su casa como cuando van a comer afuera.

Obviamente que el posteo contó con la respuesta del campeón del mundo que está a la espera de la confirmación definitiva para lo que será el Mundial 2026. “Te amooooo mi vidaaaaa”, respondió acompañado con varios corazones.

Embed - tini on Instagram: "feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo q tengo en este mundo, me cambiaste la vida. t amo con todo el corazón" View this post on Instagram

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se muestran más enamorados que nunca

La relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzó oficialmente en abril de 2022, pero muchos aseguran que empezó cuando él aún estaba en pareja con Camila Homs y habían sido padres recientemente.

Sin embargo, intentando desmentir esos rumores ambos continuaron firmes con el romance, pero con el tiempo la pareja del momento decidió ponerle punto final en 2023. Aunque varios aseguraban que nunca perdieron contacto, finalmente en marzo de 2025 volvieron a mostrarse juntos.

Más allá que nunca volvieron a hacer oficial su regreso, a través de posteos en redes y mostrándose juntos en diferentes eventos daban por confirmado que volvieron apostar al amor y hasta el día de hoy se muestran más enamorados que nunca.