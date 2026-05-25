25 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Encuesta nacional: la imagen negativa de Javier Milei supera el 60%

Una encuesta nacional de Opina Argentina mostró un escenario de fuerte desgaste para el Gobierno en medio de las denuncias de corrupción, disputas internas y el impacto de la crisis económica.

Por
Encuesta nacional: la imagen negativa de Javier Milei supera el 60% en un contexto

Encuesta nacional: la imagen negativa de Javier Milei supera el 60% en un contexto

El presidente Javier Milei mantiene una imagen negativa superior al 60%, aunque su espacio político conserva una ventaja mínima sobre el peronismo en intención de voto, según los resultados de una encuesta difundida por la consultora Opina Argentina.

Te puede interesar:

Duro mensaje de la Iglesia en el Tedeum: "Basta de arengar la división, nadie se salva solo"

El estudio fue realizado entre el 2 y el 5 de mayo sobre 3.714 casos en todo el país y presenta un margen de error de +/- 1,6%. El relevamiento se desarrolló en un contexto especialmente complejo para la Casa Rosada, en medio de uno de los momentos de mayor crisis política del Gobierno, marcado por denuncias de corrupción, tensiones internas dentro del oficialismo y un escenario económico que continúa generando preocupación.

Ante la consulta sobre qué espacio político votarían si las elecciones presidenciales fueran mañana, La Libertad Avanza aparece en primer lugar con el 35% de la intención de voto. Sin embargo, la diferencia es mínima: el peronismo, sin un candidato definido, alcanza el 34%.

Más atrás se ubican otras fuerzas políticas. La izquierda reúne un 9% de apoyo, mientras que Provincias Unidas llega al 6%, en línea con otros estudios recientes que muestran una fuerte polarización entre el oficialismo y el principal espacio opositor.

El sondeo también expuso una evaluación negativa sobre la situación general del país. Frente a la pregunta sobre cómo está Argentina respecto al año pasado, el 60% consideró que la situación empeoró. En contraste, el 27% sostuvo que el país está mejor y un 12% señaló que permanece igual.

Las expectativas hacia el futuro tampoco reflejan un escenario favorable para el Gobierno. El 55% de los encuestados cree que dentro de un año la situación del país será peor, mientras que el 35% proyecta una mejora y un 8% considera que no habrá cambios significativos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei junto a su hermana Karina y Manuel Belgrano, en estética Lego por el 25 de Mayo.

El desconcertante video de Javier Milei por el 25 de Mayo junto a Manuel Belgrano en estética Lego

Villarruel y Milei, durante el Tedeum del 25 de mayo e 2025, en el que no se saludaron.

Milei encabezará el Tedeum del 25 de mayo, al que Victoria Villarruel no fue invitada

Un mapa hecho por IA desató un escándalo en las redes sociales de los funcionarios libertarios. 

Geografía a marzo: Milei viralizó un mapa de Argentina al que le falta Tucumán y las Malvinas

Las familias trabajadoras son desplazadas a la calle por la falta de empleo y los alquileres impagables.

"El riesgo de estar en la calle sube segundo a segundo": la cara más cruda del ajuste de Milei

Milei vende la pérdida de soberanía como apertura al mundo y eficiencia económica.

Las dos caras de la era libertaria: persecución y entrega

play

Rodrigo Lussich visitó TVR y arremetió contra el gobierno de Milei: "No son gente seria"

Rating Cero

Rodrigo De Paul cumplió 32 años y Tini Stoessel lo saludó en redes sociales.

Tierno mensaje de Tini Stoessel a De Paul por su cumpleaños: "Me cambiaste la vida"

Se filtró el verdadero motivo de la separación de una famosa pareja: qué pasó

Se filtró el verdadero motivo de la separación de una famosa pareja: qué pasó

La sorpresa apareció cuando comenzaron a circular imágenes recientes de su presente, mostrando una imagen muy distinta a la que el público recordaba. 

Famoso por CSI Miami: así fue la impactante transformación del actor David Caruso

La imagen de San José 1111 en las pantallas.

"Todo preso es político": Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado expresaron su apoyo a Cristina Kirchner en Córdoba

Andrea Del Boca aconsejó a Manuel Iberó por su relación con Lola, recientemente ingresada

La conversación de Andrea Del Boca con Manuel Ibero que despertó sospechas en Gran Hermano

La conductora sorprendió a la artista callejera y cantaron juntas Honrar la vida.

"Terminamos siendo parientes": Carmen Barbieri sorprendió a una artista callejera en la avenida Corrientes

últimas noticias

El mensaje de Kicillof por el 25 de Mayo: El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento

El mensaje de Kicillof por el 25 de Mayo: "El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento"

Hace 20 minutos
Patricia Bullrich, cada vez más lejos de la mesa chica del Gobierno.

El 25 de Mayo expuso la interna de La Libertad Avanza: Karina Milei dejó a Patricia Bullrich afuera del Cabildo

Hace 38 minutos
Encuesta nacional: la imagen negativa de Javier Milei supera el 60% en un contexto

Encuesta nacional: la imagen negativa de Javier Milei supera el 60%

Hace 56 minutos
play
River Plate contó con completas instalaciones en Recoleta antes de mudarse a Belgrano.

Dónde jugaba River antes del Monumental: la historia del estadio que hoy es una plaza en Recoleta

Hace 1 hora
Rodrigo De Paul cumplió 32 años y Tini Stoessel lo saludó en redes sociales.

Tierno mensaje de Tini Stoessel a De Paul por su cumpleaños: "Me cambiaste la vida"

Hace 1 hora