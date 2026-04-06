6 de abril de 2026 Inicio
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Mala suerte: futbolistas de la Selección argentina que se perdieron el Mundial por lesión

Distintas lesiones dejaron afuera a figuras clave justo antes de la cita máxima del fútbol internacional.

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Panichelli sufrió una grave lesión en plena concentración con la Selección.

Panichelli sufrió una grave lesión en plena concentración con la Selección.

  • Joaquín Panichelli quedó descartado tras una grave lesión cuando atravesaba su mejor momento.

  • Giovani Lo Celso y Manuel Lanzini fueron bajas sensibles en Qatar 2022 y Rusia 2018.

  • Roberto Ayala sufrió una insólita lesión en la previa de Corea-Japón 2002.

  • Darío Franco también se perdió una Copa del Mundo tras una fractura severa.

La historia de la Selección argentina registra varios casos de futbolistas que se perdieron un Mundial por lesión, entre ellos Giovani Lo Celso, Manuel Lanzini, Roberto Ayala y Darío Franco, a los que ahora se suma Joaquín Panichelli rumbo a 2026.

Max Verstappen y Lionel Messi.
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El delantero surgido en River Plate, que acumulaba 20 goles en 39 partidos, sufrió una rotura ligamentaria en plena concentración, un golpe que no solo implica meses de recuperación, sino también la pérdida de una oportunidad única en su carrera.

Este tipo de situaciones no son nuevas en el fútbol argentino. A lo largo de las décadas, distintos jugadores atravesaron lesiones en momentos determinantes, quedando fuera de las listas finales cuando parecían tener un lugar asegurado en la Copa del Mundo.

lo celso venezuela
Lo Celso se perdió Qatar 2022 cuando era titular indiscutido.

Lo Celso se perdió Qatar 2022 cuando era titular indiscutido.

Giovani Lo Celso

El mediocampista llegaba como una pieza clave en el equipo de Lionel Scaloni rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, una lesión muscular con compromiso en el isquiotibial lo obligó a pasar por el quirófano y quedó descartado. Su ausencia modificó el esquema ofensivo del equipo en la previa del torneo.

Manuel Lanzini

A días del debut en Rusia 2018, el volante sufrió una rotura de ligamentos durante un entrenamiento. Venía de destacarse en West Ham y era una de las apuestas creativas del ciclo de Jorge Sampaoli. La lesión generó un fuerte impacto en el plantel.

Roberto Ayala

En Corea-Japón 2002, el defensor y capitán sufrió un desgarro en la entrada en calor del primer partido ante Nigeria. La baja de uno de los mejores centrales del mundo en ese momento fue un golpe inesperado para un equipo que llegaba como candidato.

Manuel Lanzini
Lanzini quedó afuera de Rusia 2018 a días del debut.

Lanzini quedó afuera de Rusia 2018 a días del debut.

Darío Franco

El mediocampista atravesaba un gran presente tras la Copa América 1993, pero una fractura de tibia y peroné lo dejó fuera del Mundial de Estados Unidos 1994. La recuperación demandó casi 12 meses, lo que hizo imposible su presencia.

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