El mensaje de Kicillof por el 25 de Mayo: "El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento" En el marco del Día de la Patria, el gobernador bonaerense Axel Kicillof difundió un mensaje con fuertes críticas al rumbo económico y político del gobierno de Javier Milei. Cuestionó la apertura económica, defendió la soberanía nacional y pidió construir una Argentina basada en la cooperación y el desarrollo. Por Agregar C5N en









El mensaje de Kicillof por el 25 de Mayo: "El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento"

En medio de las celebraciones por el 25 de Mayo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof publicó un mensaje en el que apuntó contra el gobierno de Javier Milei y defendió la idea de soberanía nacional frente al actual contexto económico.

A través de una publicación en redes sociales, el mandatario bonaerense planteó que el país atraviesa un momento de transformaciones internacionales y advirtió sobre las consecuencias de abandonar sectores estratégicos de la economía nacional.

“Tenemos la obligación de mantener vivo el amor por la Patria que demostraron quienes defendieron nuestra soberanía”, sostuvo Kicillof al inicio de su mensaje. En esa línea, cuestionó decisiones vinculadas a la política económica y lanzó críticas indirectas hacia la administración nacional al afirmar que “lo peor que podemos hacer es entregarla, desarmar nuestra industria y poner en venta los recursos naturales que son de todos”.

El gobernador profundizó su postura al señalar que el desarrollo del país no puede basarse en la confrontación ni en relaciones de dependencia. “El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y orgullo por lo nuestro”, expresó.

La publicación concluyó con una consigna que reforzó el tono político del mensaje: “¡Patria sí, colonia no!”. Las declaraciones de Kicillof llegan en una jornada cargada de simbolismo político, marcada por el Tedeum y los actos oficiales por el Día de la Patria.

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