Juan Cabral y Santiago Franco: "El Partido es una experiencia social porque es parte del orgullo nacional"

Los directores del documental sobre Argentina-Inglaterra de México 86 resaltan la importancia del encuentro en la cultura popular. Además, explican cómo se generó la reconstrucción del mítico duelo que tuvo a Diego Maradona como figura principal, apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas. "Lo que hicieron es infinito y vale oro", destacaron.

El origen de la película fue un regalo. Hace dos años, el director Juan Cabral decidió que el mejor obsequio de cumpleaños para su colega Santiago Franco era un ejemplar del libro El Partido , escrito por el periodista Andrés Burgo . "La clavó en el ángulo. Me puse a leerlo y en dos días me había bajado la mitad. Nos volvemos a juntar, le digo que el libro es increíble y me di cuenta que él se había comprado una copia para él. Entonces, me dice "¿te gustó el libro? Hagamos un documental ", le explica a C5N el cineasta.

Ese fue el pitazo inicial del film, que se presentó en el prestigioso Festival Internacional de Cannes y se estrenó en el país este jueves. Cargado de emoción, por primera vez, jugadores de ambos países compartieron un set de filmación y reeditaron las vivencias de Argentina-Inglaterra de México 86. De un lado, aparecen Jorge Valdano, Jorge Burruchaga, Oscar Ruggeri, Julio Olarticoechea y Ricardo Giusti más la participación de Gary Lineker, Peter Shilton y John Barnes .

La minuciosa investigación periodística, que cuenta con una maravillosa línea cinematográfica, abarca el duelo de los cuartos de final del Mundial desde diferentes perspectivas: la historia del enfrentamiento por Malvinas , el áspero duelo en el Mundial 66 en territorio anglosajón, la guerra de 1982, la situación futbolística de ambos países y, en especial, la obra descollante de Diego Maradona , autor de dos joyas: la Mano de Dios y el mejor gol de la historia en aquel cruce del 22 de junio de 1986.

-Juan Cabral: La película empieza con una frase: "¿Cuándo empieza un partido y cuándo termina". Lo mismo podés aplicar para una película. Hay distintos momentos para cada uno. La mía empieza cuando iba a tercer grado, tenía 8 años y veía a mi abuela viendo la tele mirando partidos de futbol. Era rarísimo. Le pregunté y me dijo: "Esto es un Mundial" y me señaló a un jugador "es Maradona y dicen que es el mejor". Así me clavé el mejor Mundial. Y me atraviesa este partido de cuartos de final, Lo vi, lo festejé y fui a ver Héroes con mis viejos. Después pasó el tiempo y entendí todo lo que había en ese partido. La película trata de retratar toda esa mochila invisible que tenían los jugadores. Ni ellos lo sabían, pero estaba ahí latiendo. La película trata de desentramar toda esa belleza, esa injusticia, ese drama, emociones, todos condensado en un partido imposible de guionar.

-Santiago Franco: La película arranca en mi cumpleaños con el regalo de Juan. Dos años después, ninguno de los dos iba a imaginar que iba a llegar a estrenarse en el Festival de Cannes. Fue un viaje extraordinario, que arranca ahí. Y en lo personal, yo nací un año después de el partido y desde chico es parte de la cultura y lo venimos mamando desde siempre.

Hay un capítulo muy duro que es el de Malvinas. Es muy potente, te deja totalmente sensibilizado. Era importante documentar, mostrar y entender. Toda la gente que estuvo ahí, y en todas las guerra del mundo, no tiene sentido. Hay un capítulo muy duro que es el de Malvinas. Es muy potente, te deja totalmente sensibilizado. Era importante documentar, mostrar y entender. Toda la gente que estuvo ahí, y en todas las guerra del mundo, no tiene sentido.

-Luego de la gran tarea que lleva hacer una película, ¿tuvieron espacio para disfrutarla y emocionarse?

-JC: El primer visionado, cuando se arma toda la película, ya con los jugadores de ambos equipos, hicimos un ensamblado para todo el equipo. La película estaba desbalanceada lógicamente, pero salimos prendidos fuego. No por lo que estaba, sino por lo que se venía. Nos faltaba el material de Malvinas, que llegó a último momento, o mismo que nos den permiso para esas canciones, pero la película tiene un mensaje tan potente. Y ya era increíble de esa manera, que cuando la vimos terminada el otro día, con una sala para mil personas, yo me emocionaba por momentos.

-SF: Es una experiencia que te atraviesa en todo sentido. Como director es un sueño estar ahí. Parece muy lejano y difícil, pero de golpe un día se da con una película de fútbol, que es otra de nuestras pasiones. Una mezcla casi ideal, fascinante. En lo personal fue una de las primeras veces que transité la película con tranquilidad, es que llegamos con lo justo al estreno, casi como las camisetas de Argentina... algo que también hablamos, algo encriptado. Llegamos justo sobre el pucho. Queríamos llegar al 40 aniversario, previo al Mundial, que es una linda experiencia para conectar. Y la coincidencia que fuera elegida para un festival como Cannes. Hubo un ejercicio de trabajo descomunal de todo el equipo y se logró.

Jorge Valdano en El Partido Valdano, uno de los narradores de la película.

-Mostraron el detrás de escena de Bilardo haciendo las tácticas, quiero saber el de ustedes, ¿por qué decidieron grabar en blanco y negro?

-JC: Creo que cuando ves la película lo vas sintiendo, había un deseo de -gramáticamente hablando de hacer cine- de ir en contra de lo normal. El pasado es generalmente en blanco y negro, y el presente es en color. Bueno, lo que hicieron estos tipos es infinito, vale oro y está arriba en un Olimpo, está llevado totalmente en color y cuando entra te impacta mucho. El presente es blanco y negro por esas cosas de esculturas romanas monocromáticas, los retratábamos de retratar con una iluminación muy bella, muy de gladiadores. Por que, ¿cómo mostrás el segundo gol de Maradona? ¿Vas a mostrar el gol? Entonces dijimos que por ahí no íbamos a arrancar, sino que empezamos por un relato, escuchás a un tipo que es uruguayo, que captura todo y ves los ojos y las micro expresiones de estos tipos y es bellísimo. Después no te mostramos el gol, sino que pasa por otro momento, que es un nenito que dice que es "un marciano". Para el que no vio nada, que entienda por qué este gol es más lindo que el otro. Vivimos la final de Qatar que fue increíble y fue un partidazo, pero este es el mas icónico, el mejor. La película es una tesis: lo presenta con toda su humildad como una ofrenda. Además, está en blanco y negro porque hay un mensaje al final, una transición, pero es bellísimo lo que pasa entre ambos equipos. hay que atravesar esos 91 minutos que dura la película para entenderlo.

-91 minutos que es la misma cantidad de tiempo que duró aquel icónico partido del 22 de junio. Otra búsqueda dentro de los mensajes que enviaron.

-SF: En las primeras conversaciones, hubo tres factores que fuimos respetando estructuralmente, uno era ese. Tiene que durar 91 minutos. Perfecto, muy bilardista. Otra era hacer un documental con una factura cinematográfica potente, con buena calidad, para tener una experiencia completa. Esto tiene que ser una experiencia social porque es parte de nuestra cultura, es nuestro orgullo nacional, hay que ir a verla al cine, hay que ir a verla al cine, hay que contagiarse de la energía del otro cuando la va experimentando. El relato lo vamos atravesando, viendo a través de los ojos de ellos. Tercero, como tenemos la premisa de que es el partido más icónico de la historia, contarlo con cierta objetividad: dos narradores, Gary Lineker, inglés, y Jorge Valdano. Dos filósofos que nos van llevando con la historia de los países. Hablamos del contexto histórico de 200 años que nos llevan hasta ahí, la historia de ambas naciones, con momentos duros y lindos, como Maradona subiendo al escenario con Queen, por supuesto guerras, conflictos, heridas abiertas, llegar al partido, lo magistral que sucede allí, y los 40 años restantes y las consecuencias del mismo.

Maradona contra Inglaterra 1986

-Lo nombraron, no está físicamente presente, pero en le película es el protagonista principal: Diego Maradona. ¿Qué representa para ustedes?

-JC: Esa persona, de los 22 tipos y de los 11 nuestros, es el líder, el corazón de todo eso y los jugadores hablaban de él. Barnes decía "está acá". Yo creo o me imagino que en algún lugar, donde él pueda ver la película, creo que la película tiene un corazón de unidad. A Shilton le pregunto y dice que está dolido porque no le dijo que era con la mano. Hay entrevistas en las que se le escapan cosas graciosas. También le preguntamos a Valdano qué le diría Diego a Shilton ahora. Y dijo que primero lo bardearía, le haría un chiste, después buscaría ese encuentro porque era una persona súper humana. El mensaje de la película es que jugaron de un modo que nadie esperaba. Lo dice Ruggeri, que si nos hacían un gol así todavía estábamos ahí. Pero la película, más allá del final borgiano, es muy shakesperiano: hay tragedia, traiciones, territorio, barbarie, las invasiones inglesas, está todo en juego y cuando lo ves en la pantalla entendés el drama que había. Incluso los jugadores ven que atravesaron todo eso.

-SF: Es una película que trasciende lo deportivo y lo futbolístico. Por eso nos parecía importante desde el momento cero. Eso se refleja en los espectadores de Cannes: una periodista alemana nos dijo que no le interesa el fútbol pero lloró dos veces. A nosotros eso nos completa, le da entidad al hecho y lo eleva más allá de lo deportivo, que era una de las cosas principales que queríamos plantear.

-¿Cuál es el mensaje para la gente joven que no vivió este partido mítico?

-JC: Siempre hablábamos de la audiencia, pero queríamos balancear. Yo viví diez años en Inglaterra, tengo amigos ahí. Entonces, sumamos un tercer factor: un americano que no sabe de fútbol. Lo que buscamos es que digan "es el partido". Y después está la audiencia interior: a mi me aterraba hacer un documental que lo encuentre feo. Queríamos una película muy federal, mundial, casi marca país.

-SF: Es una película hecha desde el mayor de los respetos. Nosotros tenemos personalidades diferentes. Yo soy más termo y cerrado como hincha. Entonces, como forma parte de la cultura popular de los argentinos, cada uno tiene su propia proyección en la película. Nuestra mirada es desde el respeto y el amor por el deporte. Eso trasciende, la expectativa que puede tener. Se ve reflejado en el final, en varios momentos, de risas, que se vuelva una suerte de relato más universal, que tiene que ver con tora cosa, siempre apelamos a algo místico, que hay atrás del partido, que hace eco y es parte del inconsciente colectivo.

Ficha técnica y trailer de El Partido

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