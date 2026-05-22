El "avión de Messi": cómo es el diseño que presentó Aerolíneas Argentinas para el Mundial 2026

La compañía exhibió en Ezeiza una aeronave especial inspirada en el capitán y la Selección argentina que operará rutas hacia América y Europa, además de ofrecer vuelos especiales para los hinchas.

Ya está listo para despegar el nuevo avión inspirado en la selección.

La compañía estatal Aerolíneas Argentinas realizó la presentación del “avión de Messi” en Ezeiza, con inspiración en Lio y la Scalonetta. La aeronave tendrá destino a Europa y América, pero también realizará vuelos especiales para los argentinos que viajen a algunos destinos del Mundial 2026 en Estados Unidos.

¿Se viene un bombazo? El futbolista que nunca jugó con Scaloni y puede meterse en la lista para el Mundial 2026

El flamante Airbus A330-200, bautizado como “#ElAviónMásArgentinodelMundo”, exhibe un imponente diseño basado en los colores celeste y blanco, que destaca el emblemático número 10 de Lionel Messi y las tres estrellas que conmemoran los títulos mundiales obtenidos por la selección nacional en 1978, 1986 y 2022.

Además, sobre los motores se puede apreciar la cinta de capitán y, en la cola, la camiseta oficial diseñada por Adidas. Desde la compañía señalaron que esta estética simboliza el liderazgo dentro de la cancha, y lo asociaron con el timón que guiará el rumbo de la aeronave desde los próximos días y durante la competencia más convocante a nivel global.

El número 10. La cinta de Capitán. Las tres estrellas que supimos conseguir. Ya está listo EL AVIÓN MÁS ARGENTINO DEL MUNDO. #ElAvionMasArgentinoDelMundo . pic.twitter.com/Qm9wZGR0Dj

La aerolínea de bandera tendrá rutas especiales hacia las ciudades de Kansas City y Dallas, sedes en las que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni disputará algunos partidos del Grupo J. También se sumarán vuelos diurnos y nocturnos desde Buenos Aires hacia Miami, localidad que, se prevé, recibirá gran cantidad de visitantes e hinchas debido a la conectividad con otras ciudades norteamericanas, sumadas a la concurrencia habitual de ciudadanos de Argentina.

Marcelo Tinelli volverá al periodismo deportivo para cubrir el Mundial 2026

Marcelo Tinelli fue presentado oficialmente como la nueva figura de Infobae para la cobertura del Mundial 2026. Este anuncio, realizado en la histórica Casa Palanti, marca su regreso formal al periodismo deportivo después de más de 30 años dedicados al entretenimiento masivo.

El conductor no cubría una Copa del Mundo desde 1994, antes del éxito de sus programas televisivos como El Show de Videomatch o ShowMatch. Con este proyecto, Tinelli vuelve a sus orígenes profesionales en los medios, los cuales comenzaron con sus primeras experiencias en Radio Rivadavia.

marcelo-tinelli-deja-estamos-de-paso-su-programa-HIZUBEXEEBH5DCNZOPISB3YLPA Marcelo Tinelli volverá a ejercer su rol como periodista deportivo durante el Mundial 2026. Captura de video

La propuesta surgió tras una charla informal con el empresario Daniel Hadad, quien participó del evento vía videollamada. El contenido de la cobertura oscilará entre actualidad de la competencia y el análisis futbolístico con entrevistas especiales abordadas desde un formato distendido, característico del animador.