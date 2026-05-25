25 de mayo de 2026 Inicio
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Victoria Villarruel publicó un mensaje tras no ser invitada por el Gobierno al Tedeum del 25 de Mayo

La vicepresidenta conmemoró el Día de la Revolución de Mayo después de haber sido excluida de la ceremonia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en el marco de la tensión interna en la administración de La Libertad Avanza.

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Otros tiempos. Victoria Villarruel junto a Javier Milei.

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Villarruel y Milei, durante el Tedeum del 25 de mayo e 2025, en el que no se saludaron.
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En la red social X, Villarruel reflexionó sobre la conformación de la Primera Junta, el primer gobierno patrio de la Argentina: "El 25 de mayo de 1810 no fue un quiebre fortuito, sino el fruto maduro de nuestra Tradición. La Revolución de Mayo hunde sus raíces en un humanismo profundamente católico, que se forjó en las aulas de nuestras universidades indianas y en una concepción de la libertad que siempre reconoció la eminente dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino".

En tanto, se refirió al avance de la inteligencia artificial. "Ser libres, para nuestros próceres, era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad. Hoy, la custodia de esa herencia nos convoca ante nuevos y complejos desafíos. Por eso, en este mismo día, recibimos con profunda expectativa el anuncio de la primera encíclica del Papa León XIV, 'Magnifica humanitas', dedicada a la protección del hombre en la era de la Inteligencia Artificial", expresó.

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En tal sentido, recordó un análisis del sumo pontífice. "Ante este cambio de época, hago propias las recientes palabras del Santo Padre: 'Es necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad tal y como los concibe Dios. El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico sino antropológico, y espero que la Carta Encíclica que se publicará dentro de unos días pueda contribuir a afrontar este reto'".

"El dilema del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue siendo la defensa de nuestra soberanía y la protección de la dignidad humana. Que los valores fundacionales de nuestra Patria nos sigan guiando en esta encrucijada de la historia. ¡Viva la Patria! ¡Todo Por Argentina!", concluyó.

El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum por el 25 de Mayo

La interna dentro del Gobierno de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo en el marco del tradicional tedeum por el 25 de mayo: la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada a la Catedral Metropolitana, por lo que no hubo encuentro ni foto con el presidente Javier Milei, con quien cada vez está más distanciada.

Desde el entorno de la titular del Senado señalaron que las invitaciones nunca fueron realizadas y recordaron, según publicó el periodista de C5N Lautaro Maislin en su cuenta de X, que las mismas "son cursadas formalmente por la Secretaría General de la Presidencia, a través del área de ceremonial".

De esta manera, el quiebre entre el binomio presidencial que supo ganar las elecciones en 2023 ya es total y parece alcanzar el punto de no retorno. La relación entre Milei y Villarruel está quebrada hace tiempo; esta acción no hace más que reafirmar las diferencias y profundizarlas en comparación al 2025, cuando el vínculo no era fluido pero la vicepresidenta formó parte del tedeum, aunque no recibió el saludo del jefe de Estado.

Con respecto a las invitaciones, Maislin agregó en sus redes sociales una aclaración por parte del Arzobispado: "Las invitaciones al tedeum son responsabilidad exclusiva de la Presidencia de la Nación".

Según marca el protocolo, "el Presidente le solicita al Arzobispo la celebración, y una vez aceptada, todo lo que refiere a invitaciones, protocolo y seguridad corre por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia".

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