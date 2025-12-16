17 de diciembre de 2025 Inicio
La Justicia falló a favor de Kylian Mbappé: PSG deberá pagarle 61 millones de euros

Así lo resolvió un tribunal laboral de París, luego de una denuncia del delantero contra el club francés. La suma es en concepto de salarios y primas impagas.

Kylian Mbappé en PSG.

Kylian Mbappé en PSG.

Un tribunal laboral de París falló a favor del futbolista Kylian Mbappé tras una denuncia contra Paris Saint Germain (PSG), por lo que ahora el club francés deberá abonarle una suma millonaria en concepto de salarios y primas impagas.

Mbappé había demandado a PSG por presuntas cantidades de dinero que el club le retuvo correspondientes a abril, mayo y junio de 2024. Ahora, la Justicia ordenó que la institución francesa le pague 61 millones de euros, cifra que incluye sueldos adeudados a esos meses, además de una prima de ética y otra de fichaje previstas en el contrato del delantero, quien se desempeña en Real Madrid.

En tal sentido, los parisinos aseguraban que el delantero de 26 años había acordado verbalmente en agosto de 2023 renunciar a 80 millones de euros en concepto de primas y salarios, pese a que no se registraron documentos formales que lo certifique.

Kylian Mbappé en PSG.

Kylian Mbappé en PSG.

El tribunal respaldó decisiones previas de la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP), que ya había reconocido las sumas como debidas en resoluciones dictadas en septiembre y octubre de 2024. Por su parte, la abogada de Mbappé, Frédérique Cassereau, celebró el fallo y remarcó que "era lo que se podía esperar cuando los salarios no se pagan".

El conflicto comenzó cuando el delantero decidió no ejecutar la cláusula para extender su contrato con PSG, que terminaba en junio de 2024, por encontrarse en negociaciones con Real Madrid. El club francés lo apartó de los entrenamientos con el primer equipo y lo envió a un grupo destinado a los jugadores que debían abandonar la institución.

Con PSG, Mbappé conquistó 16 títulos: dos Copa de la Liga, seis Ligue 1, cuatro Copa de Francia y cuatro Supercopa de Francia. Además, jugó 308 partidos con la camiseta Parisiana, anotó 256 goles y repartió 108 asistencias.

