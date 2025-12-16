16 de diciembre de 2025 Inicio
Es argentino, todos hablaban de sus goles en Europa y ahora cursa una sequía

El delantero atraviesa una mala racha luego de un inicio que llamó la atención en Francia. Su evolución sigue bajo la lupa en una temporada larga y exigente.

El atacante había firmado un inicio impactante con siete goles en apenas seis partidos disputados durante octubre.

El atacante había firmado un inicio impactante con siete goles en apenas seis partidos disputados durante octubre.

  • El delantero argentino atraviesa un momento opuesto al impacto que había generado con sus primeros goles en Francia.
  • Tras un inicio explosivo en Europa, su presente está marcado por una racha sin convertir que ya lleva varias semanas.
  • A pesar de la sequía, sus números globales siguen siendo altos para su edad y contexto competitivo.
  • Su rendimiento es seguido de cerca tanto por su club como por el cuerpo técnico de la Selección.

Joaquín Panichelli pasó en poco tiempo de ser uno de los nombres más mencionados entre los argentinos que brillaban en Europa a quedar envuelto en una etapa adversa frente al arco. El atacante del Racing de Estrasburgo había sorprendido por su capacidad goleadora, pero en las últimas semanas la realidad es distinta y los festejos dejaron de repetirse.

Durante el arranque de la temporada en Francia, su irrupción llamó la atención por la frecuencia con la convertía en cada fecha. Esa eficacia lo ubicó rápidamente en el radar mediático y deportivo, al punto de transformarse en una referencia ofensiva no solo de su equipo sino también de la liga.

Si bien no sé encuentra viviendo su mejor presente, el delantero de 23 años continúa siendo titular y mantiene un rol activo dentro del esquema, aunque la falta de goles empieza a pesar en su balance reciente y en la percepción externa sobre su rendimiento.

Barco y Panichelli

La temporada de Joaquín Panichelli

El atacante había firmado un inicio impactante con siete goles en apenas seis partidos disputados durante octubre, una racha que lo ubicó como uno de los argentinos más efectivos del momento en el fútbol europeo. Ese tramo inicial resultó clave para alcanzar los diez tantos en 21 presentaciones oficiales con la camiseta del Racing de Estrasburgo.

La situación cambió desde su última conquista, registrada el 29 de octubre en el triunfo por 3-0 frente a Auxerre. A partir de ese partido, acumuló ocho encuentros sin convertir, repartidos entre la Ligue 1 y la Europa League, con participaciones en las que aportó presión, despliegue y sacrificio defensivo, pero sin la contundencia que había mostrado previamente.

Joaquín Panichelli

En varios de esos partidos, las estadísticas reflejaron la sequía con remates desviados, pocas ocasiones claras y jornadas sin disparos al arco, como ocurrió en derrotas ajustadas ante Toulouse y Lens.

Su presente también es seguido de cerca por Lionel Scaloni, que lo mantiene bajo observación dentro del universo de delanteros argentinos que se desempeñan en Europa. Aunque hoy no es prioridad, su nombre sigue en consideración dentro del proceso que terminará con la convocatoria final rumbo al mundial.

