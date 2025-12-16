16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Así son los fixtures de River y Boca en el torneo Apertura 2026: todos los partidos

La Liga Profesional definió el calendario para el primer semestre del año, y tanto el Xeneize como el Millonario ya conocen a sus rivales. Con quién les toca el primer partido y cuándo será el Superclásico.

Por
Boca y River ya conocen el calendario del Torneo Apertura 2026.

Boca y River ya conocen el calendario del Torneo Apertura 2026.

  • La Liga Profesional de Fútbol publicó el fixture del Torneo Apertura 2026.
  • Boca, en la Zona A, jugará su primer partido frente a Deportivo Riestra.
  • River, en la Zona B, debutará ante Barracas Central.
  • El Superclásico será en la fecha 15, probablemente el domingo 19 de abril.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el fixture para el Torneo Apertura 2026, cuya fase regular se jugará desde fines de enero hasta fines de abril. De esta manera, tanto Boca como River ya tienen el calendario y los rivales definidos, y pueden planificar de la mejor manera el primer semestre del año.

Santiago Montiel ganó el Premio Puskás
Te puede interesar:

Premios The Best 2025: uno por uno, quiénes son los ganadores

El Xeneize estará en la Zona A, y debutará de local ante Deportivo Riestra durante el fin de semana del 25 de enero. En la misma fecha, River jugará su primer partido en la Zona B, como visitante frente a Barracas Central. Habrá que esperar para el Superclásico: será recién en la Fecha 15, el fin de semana del 19 de abril.

El Torneo Apertura 2026 mantendrá el mismo formato que se usó durante este año: terminadas las 16 fechas de la fase regular, los primeros 8 equipos de cada zona accederán a los playoffs. Los octavos, cuartos y semifinales se jugarán en la cancha del mejor clasificado, mientras que la final será en un estadio neutral.

memes boca river

El fixture de Boca para el Torneo Apertura 2026

  • Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra (fin de semana del 25 de enero)
  • Fecha 2: Estudiantes de La Plata vs. Boca (semana del 28 de enero)
  • Fecha 3: Boca vs. Newell’s (fin de semana del 1° de febrero)
  • Fecha 4: Vélez vs. Boca (fin de semana del 8 de febrero)
  • Fecha 5: Boca vs. Platense (fin de semana del 15 de febrero)
  • Fecha 6: Boca vs. Racing (fin de semana del 22 de febrero)
  • Fecha 7: Lanús vs. Boca (semana del 25 de febrero)
  • Fecha 8: Boca vs. Gimnasia de Mendoza (fin de semana del 1° de marzo)
  • Fecha 9: Central Córdoba vs. Boca (fin de semana del 8 de marzo)
  • Fecha 10: Boca vs. San Lorenzo (semana del 11 de marzo)
  • Fecha 11: Unión vs. Boca (fin de semana del 15 de marzo)
  • Fecha 12: Boca vs. Instituto (fin de semana del 22 de marzo)
  • Fecha 13: Talleres vs. Boca (fin de semana del 5 de abril)
  • Fecha 14: Boca vs. Independiente (fin de semana del 12 de abril)
  • Fecha 15: River vs. Boca (fin de semana del 19 de abril)
  • Fecha 16: Defensa y Justicia vs. Boca (fin de semana del 26 de abril)

El fixture de River para el Torneo Apertura 2026

  • Fecha 1: Barracas Central vs. River (fin de semana del 25 de enero)
  • Fecha 2: River vs. Gimnasia (semana del 28 de enero)
  • Fecha 3: Rosario Central vs. River (fin de semana del 1° de febrero)
  • Fecha 4: River vs. Tigre (fin de semana del 8 de febrero)
  • Fecha 5: Argentinos vs. River (fin de semana del 15 de febrero)
  • Fecha 6: Vélez vs. River (fin de semana del 22 de febrero)
  • Fecha 7: River vs. Banfield (semana del 25 de febrero)
  • Fecha 8: Independiente Rivadavia vs. River (fin de semana del 1° de marzo)
  • Fecha 9: River vs. Atlético Tucumán (fin de semana del 8 de marzo)
  • Fecha 10: Huracán vs. River (semana del 11 de marzo)
  • Fecha 11: River vs. Sarmiento (fin de semana del 15 de marzo)
  • Fecha 12: Estudiantes de Río Cuarto vs. River (fin de semana del 22 de marzo)
  • Fecha 13: River vs. Belgrano (fin de semana del 5 de abril)
  • Fecha 14: Racing vs. River (fin de semana del 12 de abril)
  • Fecha 15: River vs. Boca (fin de semana del 19 de abril)
  • Fecha 16: Aldosivi vs. River (fin de semana del 26 de abril)
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El lateral izquierdo es el tercer argentino que ganó el premio después de Lamela y Garnacho

El golazo de chilena de Santiago Montiel ganó el Premio Puskás

El jugador de futbol Alexis Mac Allister demostró sus habilidades como asador. 

El look de Mac Allister para hacer asado: un short de un equipo argentino, remera de los campeones del mundo y camperón

Estudiantes y Platense buscarán quedarse con el Trofeo de Campeones.

Confirmaron el horario de Estudiantes vs. Platense por el Trofeo de Campeones: los precios de las entradas

Messi en sus inicios como futbolista en el FC Barcelona de España.

Revelan que un importante club inglés quiso comprar a Lionel Messi en los comienzos de su carrera

Brasil encabezará un grupo integrado por Marruecos, Haití y Escocia.

Quién ganará el Mundial 2026, según Ronaldo Nazário: sorpresa para todos

play

La AFA lanzó un duro comunicado tras la denuncia del Gobierno y advirtió un "ataque coordinado"

Rating Cero

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.
play

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

play

Se realiza el único casting presencial para Gran Hermano 2026: cuatro cuadras de cola y los personajes más bizarros

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.

Le respondió a Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine

Rachael Carpani integró el elenco de NCIS: Los Ángeles,McLeod’s Daughters y Against the Wall

Conmoción por la muerte de Rachel Carpani, protagonista de NCIS: Los Ángeles

Melissa McCarthy mostró su cambio físico en Saturday Night Live.

La impresionante transformación física de Melissa Mccarthy: bajó 40 kilos

últimas noticias

play
La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

Hace 5 minutos
El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado

Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo

Hace 6 minutos
En lo que va del año, se registró un superávit primario de aproximadamente 1,7% del PIB y uno financiero de aproximadamente 0,6%.

El Gobierno anunció un nuevo superávit primario y financiero en noviembre

Hace 7 minutos
Villarruel, presidenta del Senado.

Reforma laboral: el Senado buscará tratarla el viernes 26 junto al Presupuesto

Hace 11 minutos
play

Una carta y una deuda de $2 millones: la posible hipótesis de la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

Hace 26 minutos