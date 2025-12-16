Así son los fixtures de River y Boca en el torneo Apertura 2026: todos los partidos La Liga Profesional definió el calendario para el primer semestre del año, y tanto el Xeneize como el Millonario ya conocen a sus rivales. Con quién les toca el primer partido y cuándo será el Superclásico. Por + Seguir en







Boca y River ya conocen el calendario del Torneo Apertura 2026.

La Liga Profesional de Fútbol publicó el fixture del Torneo Apertura 2026.

Boca, en la Zona A, jugará su primer partido frente a Deportivo Riestra.

River, en la Zona B, debutará ante Barracas Central.

El Superclásico será en la fecha 15, probablemente el domingo 19 de abril. La Liga Profesional de Fútbol confirmó el fixture para el Torneo Apertura 2026, cuya fase regular se jugará desde fines de enero hasta fines de abril. De esta manera, tanto Boca como River ya tienen el calendario y los rivales definidos, y pueden planificar de la mejor manera el primer semestre del año.

El Xeneize estará en la Zona A, y debutará de local ante Deportivo Riestra durante el fin de semana del 25 de enero. En la misma fecha, River jugará su primer partido en la Zona B, como visitante frente a Barracas Central. Habrá que esperar para el Superclásico: será recién en la Fecha 15, el fin de semana del 19 de abril.

El Torneo Apertura 2026 mantendrá el mismo formato que se usó durante este año: terminadas las 16 fechas de la fase regular, los primeros 8 equipos de cada zona accederán a los playoffs. Los octavos, cuartos y semifinales se jugarán en la cancha del mejor clasificado, mientras que la final será en un estadio neutral.