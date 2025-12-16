Faustino Oro, cada vez más cerca de ser el Gran Maestro más joven de la historia: el elogio de Kasparov El niño prodigio argentino, de 12 años, logró su segunda norma de gran maestro de ajedrez tras empatar con el GM Diego Flores, ocho veces campeón nacional: necesita una tercera antes de marzo de 2026 para romper todos los récords. El emoji que posteó una leyenda del deporte. Por + Seguir en







Faustino, hincha de Vélez, está destinado a ser una leyenda del ajedrez.

El jóven ajedrecista argentino Faustino Oro, una de las máximas promesas mundiales del deporte, consiguió en el torneo Magistral Szmetan Giardelli su segunda norma de Gran Maestro tras empatar con Diego Flores, ocho veces campeón nacional. El niño de 12 años alcanzó los puntos necesarios y está a 85 días de conseguir la tercera norma y convertirse en el GM más joven de la historia.

El certamen a nueve rondas que se llevó a cabo en el Centro Cultural Recoleta de la ciudad de Buenos Aires quedará en la historia por ser el torneo magistral en el que Faustino llegó al objetivo que se había trazado desde el arranque: lograr su segunda norma para ser considerado Gran Maestro (GM).

Para superar tamaño desafío, el prodigio del ajedrez argentino, con apenas 12 años y un ELO 2503, empató con piezas negras frente al flamante campeón nacional, Diego Flores (2567), en 40 movimientos. Así, el juvenil Maestro Internacional (MI) finalizó el campeonato con 5,5 unidades, producto de dos triunfos y siete igualdades consecutivas, seis de ellos contra rivales de mayor ELO en el ranking mundial, incluyendo cuatro GM extranjeros de más de 2.600 puntos y dos argentinos que supieron superar esa barrera.

El oriundo de San Cristobal, y fanático de Vélez, había obtenido la primera norma en septiembre, en Madrid, en el torneo "Leyendas & Prodigios", a los 11 años, 11 meses y 9 días, el segundo más joven de la historia, detrás del indio Dommaraju Gukesh, campeón mundial vigente.

Para convertirse en Gran Maestro, necesita una tercera norma y alcanzar el rating mínimo exigido por la Federación Internacional de Ajedrez. Además, por el reglamento vigente, esa última norma deberá lograrse en un torneo abierto internacional. Si lo consigue antes de marzo de 2026 será el gran maestro más joven de la historia.