El look súper cómodo de Kylian Mbappé con un estilo "total cream": impone tendencia El delantero se tomó un merecido descanso tras la clasificación de Francia al Mundial 2026. Posó desde la tranquilidad de su casa con un outfit que combina comodidad y sofisticación.







Mbappé se destaca dentro y fuera de la cancha.

Kylian Mbappé posó con un conjunto deportivo en color crema que marcó tendencia.

Usó un buzo oversize con capucha, de diseño limpio y minimalista.

Lo combinó con unos pantalones rectos tipo jogger.

Terminó el outfit con unas zapatillas deportivas blancas con detalles en las costuras. Kylian Mbappé es uno de los jugadores más destacados de la actualidad y llama la atención tanto dentro como fuera de la cancha. Con la Selección de Francia ya clasificada al Mundial 2026, el delantero se dio el gusto de relajarse en su casa con un estilo súper cómodo que impone tendencia.

Se trata de un conjunto deportivo que se podría definir como total cream, ya que los tonos crema dominan de pies a cabeza. El diseño limpio y monocromático, sin estampados ni detalles llamativos, refuerza la estética minimalista moderna, ideal para un look casual pero con un toque de sofisticación.

En la parte superior, Mbappé lució un buzo oversize con capucha confeccionado en algodón, suave y ligero. La capucha y los puños en costura ribeteada aportaron un acabado pulcro y funcional, mientras que el corte holgado y la caída relajada de la prenda le dieron un aire descontracturado.

Lo combinó con un pantalón de tipo jogger del mismo color, de corte recto y amplio, con un dobladillo acanalado. Las costuras laterales y el ajuste en la cintura reforzaron la silueta relajada pero estructurada. Para completar el outfit, eligió unas zapatillas deportivas blancas con detalles en las costuras y suela gruesa.

