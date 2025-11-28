28 de noviembre de 2025 Inicio
El look súper cómodo de Kylian Mbappé con un estilo "total cream": impone tendencia

El delantero se tomó un merecido descanso tras la clasificación de Francia al Mundial 2026. Posó desde la tranquilidad de su casa con un outfit que combina comodidad y sofisticación.

Mbappé se destaca dentro y fuera de la cancha.

  • Kylian Mbappé posó con un conjunto deportivo en color crema que marcó tendencia.
  • Usó un buzo oversize con capucha, de diseño limpio y minimalista.
  • Lo combinó con unos pantalones rectos tipo jogger.
  • Terminó el outfit con unas zapatillas deportivas blancas con detalles en las costuras.

Kylian Mbappé es uno de los jugadores más destacados de la actualidad y llama la atención tanto dentro como fuera de la cancha. Con la Selección de Francia ya clasificada al Mundial 2026, el delantero se dio el gusto de relajarse en su casa con un estilo súper cómodo que impone tendencia.

Se trata de un conjunto deportivo que se podría definir como total cream, ya que los tonos crema dominan de pies a cabeza. El diseño limpio y monocromático, sin estampados ni detalles llamativos, refuerza la estética minimalista moderna, ideal para un look casual pero con un toque de sofisticación.

En la parte superior, Mbappé lució un buzo oversize con capucha confeccionado en algodón, suave y ligero. La capucha y los puños en costura ribeteada aportaron un acabado pulcro y funcional, mientras que el corte holgado y la caída relajada de la prenda le dieron un aire descontracturado.

Lo combinó con un pantalón de tipo jogger del mismo color, de corte recto y amplio, con un dobladillo acanalado. Las costuras laterales y el ajuste en la cintura reforzaron la silueta relajada pero estructurada. Para completar el outfit, eligió unas zapatillas deportivas blancas con detalles en las costuras y suela gruesa.

Estêvão se sumó a una histórica marca de Haaland y Mbappé en la Champions League

El Chelsea derrotó 3 a 0 al Barcelona por la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League y, con un gran despliegue de fútbol, se ubicó en puestos de clasificación a octavos. Pero, además, fue un partido clave para Estêvão a nivel individual, ya que igualó una histórica marca de Erling Haaland y Kylian Mbappé.

El delantero brasileño marcó el segundo gol del encuentro y, a sus 18 años y 215 días, se convirtió en el tercer adolescente en la historia de la Champions que anota en sus tres primeras presentaciones. Los anteriores fueron Mbappé (18 años y 113 días) y Haaland (19 años y 107 días).

"No tengo palabras para describir lo que siento. Estoy muy feliz por esta noche perfecta, por la victoria, por el gol", aseguró Estêvão a Amazon Prime Video Sport. "Agradezco a Dios por este momento y seguiré adelante pensando en nuestros próximos objetivos", agregó.

