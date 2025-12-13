Racing y Estudiantes empatan en Santiago del Estero por la final del Torneo Clausura La Academia y el Pincha, dos de los mejores equipos del fútbol argentino, llegaron al partido definitorio en el Estadio Madre de Ciudades en busca de sumar una estrella y, de paso, clasificar a la Copa Libertadores. Dirige el árbitro Nicolás Ramírez. Por + Seguir en







Racing y Estudiantes de La Plata igualan en la gran final por el Torneo Clausura 2025, en el Estadio Único Madre de Ciudades. La Academia y el Pincha definirán el gran ganador del segundo semestre del fútbol argentino, con la posibilidad de sumar un trofeo a las vitrinas y clasificar a la Copa Libertadores 2026. Dirige el árbitro Nicolás Ramírez.

El equipo de Gustavo Costas, envalentonado por eliminar en estos playoffs del Clausura a River y Boca, quiere coronar un gran año, que había arrancado con la obtención de la Recopa Sudamericana 2025 ante Botafogo. Así, el DT podrá volver a contar con el capitán Santiago Sosa, quien cumplió la fecha de suspensión.

veron estudiantes @EdelpOficial En el Pincha, el entrenador Eduardo Domínguez meterá solo un cambio con respecto al triunfo en el clásico frente a Gimnasia LP por 1-0: se trata del regreso del goleador Guido Carrillo, quien cumplió las cuatro fechas de suspensión y jugará la gran final en Santiago del Estero.

Mientras que mezclado entre los hinchas se encuentra el presidente del León, Juan Sebastián Verón, quien fue excluido de “toda actividad relacionada con el fútbol” por el Tribunal de Disciplina de AFA, y apareció en las cabeceras del estadio de Santiago del Estero para la definición del Clausura.

Racing Club vs. Estudiantes LP, la gran final: las formaciones Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.