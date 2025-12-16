17 de diciembre de 2025 Inicio
Dos líneas de subte funcionarán con horario especial esta semana: cuáles y cuándo será

El Gobierno de la Ciudad anunció la medida para facilitar el regreso del público que asistirá a dos eventos masivos, por lo que el servicio se extenderá hasta las 2 de la madrugada en días puntuales.

Subte D y H extenderá horarios durante esta semana por distintos eventos. 

El Subte de la Ciudad de Buenos Aires modificó su esquema de operación nocturna para acompañar la alta demanda generada por dos eventos masivos esta semana. Las Líneas D y H extenderán su servicio hasta las 2 de la madrugada en respuesta a los conciertos de la banda Airbag en River Plate y el show "Párense de Manos" en el estadio de Huracán.

El primer cambio de horario será el miércoles 17 y se repetirá el jueves 18 de diciembre. Durante esas noches, la Línea D mantendrá su servicio activo hasta las 2 de la mañana. El último tren con sentido a Catedral saldrá de la estación Congreso de Tucumán a la 1:30, con lo que se facilitará el traslado del público que sale del Estadio Monumental.

Subterráneos de Buenos Aires implementó un esquema de paradas limitado para optimizar la desconcentración. Los pasajeros que viajan en la Línea D solo podrán descender en las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio. Esta modalidad busca evitar aglomeraciones en otros puntos de la red.

El refuerzo en el servicio de subtes continuará el sábado 20 de diciembre por el espectáculo "Párense de Manos". En esta jornada, será la Línea H la que funcionará hasta las 2. La última formación de esta línea partirá de la estación Caseros a la misma hora, y cubrirá la zona sur de la ciudad.

Al igual que en la Línea D, el servicio de la Línea H del sábado tendrá estaciones con descenso restringido. El público que utilice esta línea podrá bajar únicamente en Humberto 1°, Once - 30 de Diciembre, Corrientes y Santa Fe - C. Jáuregui.

La implementación de horarios extendidos responde al éxito de una prueba piloto que comenzó hace un año, cuando la Línea B sumó servicio nocturno los viernes y sábados. La concesionaria Emova indicó que esta política busca promover una movilidad nocturna más robusta para los usuarios.

