Premios The Best 2025: uno por uno, quiénes son los ganadores

FIFA hizo la entrega de los galardones de las categorías de mejor jugadora, mejor jugador, mejor entrenador de fútbol masculino y femenino, mejor arquero, mejor arquera y una distinción para los hinchas. Santiago Montiel se llevó el Premio Puskás.

Se lleva a cabo la entrega de los Premios The Best entregados por la FIFA, que reconocen a los mejores de la temporada en diferentes categorías y que cuenta con la presencia de varios futbolistas argentinos.

Más allá que el evento será a las 14 en Doha y la gala de premiación sucederá el día previo a la final de la Copa Intercontinental que tendrá como protagonistas al Paris Saint-Germain (Francia) y al Flamengo (Brasil) en el Ahmad Bin Ali Stadium, en Al Rayyan, de a poco comenzaron a revelar los ganadores.

Las ternas comprenden las categorías de mejor jugadora, mejor jugador, mejor entrenador de fútbol masculino, mejor entrenador de fútbol femenino, mejor arquero, mejor arquera y una distinción para los hinchas.

Entre las primeras premiaciones que se reveló en redes sociales, Santiago Montiel se llevó el Premios Puskás, al mejor gol del año por el tanto realizado a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Apertura. Gracias a ello, se convirtió en el tercer argentino en obtener el galardón.

Por su parte, premio Marta de la FIFA por el mejor gol del año se lo llevó Lizbeth Ovalle , delantera mexicana del Orlando Pride, por el grito que convirtió de escorpión realizada el pasado 3 de marzo de 2025, durante un encuentro entre Tigres Femenil y Chivas de la Liga Femenil MX.

Nunca nos cansaremos de ver este gol. ¡Santiago Montiel se queda con un Premio Puskás memorable!

Embed ¡Ovación para Lizbeth Ovalle!



Un gol merecedor del Premio Marta.

En lo que respecta al premio al mejor arquero, el argentino Emiliano “Dibu” Martínez no logró retener el reconocimiento que obtuvo en 2024 y 2022, ya que esta vez se lo quedó el italiano Gianluigi Donnarumma, quien también competía junto a Alisson Becker y Thibaut Courtois, entre otros. El guardameta de PSG, en septiembre ya había sido reconocido con el Trofeo Yashin del Balón de Oro.

¡Gianluigi Donnarumma se consagra con el Premio #TheBest al Guardameta de la FIFA 2025!

Dentro de los ternados al Premio a la Afición The Best estaba Alejandro Ciganotto, hincha de Racing, por seguir vía tierra el camino de la Academia tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores.

Por último, Lionel Messi, junto a Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez son los integrantes de la Albiceleste que apuntan a quedarse con un lugar dentro del once ideal de la temporada.

Sin embargo, por primera vez desde que se entregan estos premios, en 2007, el capitán de la Selección argentina no figura entre los aspirantes de la categoría individual al Mejor Jugador de la FIFA, pero sí figuran, entre otros, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Lamine Yamal, Pedri, Rapinha, Ousmane Dembélé.

Premios The Best 2025: uno por uno, quiénes son los ganadores

Mejor arquero: Gianluigi Donnarumma

Mejor arquera: Hannah Hampton

Premio a la mejor hinchada: hinchas del Zakho SC de Irán

Premio Fair Play: Andreas Harlass-Neuking

Premio Puskás: Santiago Montiel

Premio Marta: Lizbeth Ovalle

Premios The Best: a qué hora se entregan los premios y dónde verlo en vivo

La gala principal arranca a las 14, hora argentina, donde concentra los reconocimientos principales del año y, aunque algunas distinciones se anuncian antes, el momento más esperado es la entrega central que concentra la mayor atención de jugadores y hinchas.

La ceremonia podrá verse en directo para todo el mundo a través de FIFA+, la plataforma de streaming de la Casa Madre del fútbol mundial.