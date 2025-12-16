Show argentino en Inglaterra: Chelsea avanzó con doblete de Garnacho y asistencia de Buonanotte El equipo londinense pasó a las semifinales de uno de los torneo más emblemáticos de Reino Unido, con el delantero y el volante argentino como figuras en el 3-1 frente a Cardiff, de la tercera división, en Gales. Enzo Fernández no tuvo minutos. Por + Seguir en







Garnacho festeja con Buonanotte su gol en Chelsea.

El argentino Alejandro Garnacho marcó dos goles y fue la figura en la victoria del Chelsea, por 3-1 a Cardiff City, de la tercera división, en Gales, por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. Además, el volante Facundo Buonanotte, que sumó una asistencia, fue titular en el equipo de Enzo Maresca, que pasó a las semifinales de la competencia.

El delantero, que perdió terreno en la Selección argentina, está volviendo de a poco a tomar protagonismo en un equipo plagado de estrellas como los Blues. Y tuvo la oportunidad en un partido que, a priori, parecía sencillo ante un equipo de menor categoría en el Cardiff City Stadium. Allí apareció el Bicho en su máximo esplendor.

Embed ¡CONEXIÓN ALBICELESTE PARA EL PRIMERO DE LOS BLUES! Facundo Buonanotte asistió a Garnacho para que marque el 1-0 del Chelsea ante Cardiff en los cuartos de final de la Copa de la Liga.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hHyNcyVxG7 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 16, 2025 Entró en el inicio del segundo tiempo por Tyrique George, para despabilar a un equipo visitante que le costó horrores generar peligro y, antes de los 15 minutos, metió el primero de su cuenta personal: Buonanotte recuperó la pelota tras un error en la salida rival y asistió al delantero de 21 años, que definió de primera y cruzado.

El gol del ex-Manchester United, sin embargo, no logró mejorar la performance del Chelsea, que sufrió el empate parcial a los 30' del ST, con gol de David Turnbull de cabeza. Allí apareció el portugués Pedro Neto para salvar al equipo londinense, con un tanto seis minutos después.

Embed Nobody is talking about the Joao Pedro’s lob assist to Garnacho. phenomenal pic.twitter.com/jJ4bmRJhGU — Godween (@godween007) December 16, 2025 Finalinalmente, sobre el epílogo del partido, volvió a aparecer el delantero argentino, por izquierda, para definir como los que saben, asistido por Joao Pedro, marcar su primer doblete en el club (4 goles y dos asistencias en los 17 partidos) y liquidar un partido más que complicado. Así, el Chelsea espera rival en semifinales, que saldrá del ganador entre Manchester City y Brentford, que se medirán este miércoles.