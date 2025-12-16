17 de diciembre de 2025 Inicio
Show argentino en Inglaterra: Chelsea avanzó con doblete de Garnacho y asistencia de Buonanotte

El equipo londinense pasó a las semifinales de uno de los torneo más emblemáticos de Reino Unido, con el delantero y el volante argentino como figuras en el 3-1 frente a Cardiff, de la tercera división, en Gales. Enzo Fernández no tuvo minutos.

Garnacho festeja con Buonanotte su gol en Chelsea.

El argentino Alejandro Garnacho marcó dos goles y fue la figura en la victoria del Chelsea, por 3-1 a Cardiff City, de la tercera división, en Gales, por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. Además, el volante Facundo Buonanotte, que sumó una asistencia, fue titular en el equipo de Enzo Maresca, que pasó a las semifinales de la competencia.

Hakim Ziyech acaba de sumarse a la liga marroquí.
El delantero, que perdió terreno en la Selección argentina, está volviendo de a poco a tomar protagonismo en un equipo plagado de estrellas como los Blues. Y tuvo la oportunidad en un partido que, a priori, parecía sencillo ante un equipo de menor categoría en el Cardiff City Stadium. Allí apareció el Bicho en su máximo esplendor.

Entró en el inicio del segundo tiempo por Tyrique George, para despabilar a un equipo visitante que le costó horrores generar peligro y, antes de los 15 minutos, metió el primero de su cuenta personal: Buonanotte recuperó la pelota tras un error en la salida rival y asistió al delantero de 21 años, que definió de primera y cruzado.

El gol del ex-Manchester United, sin embargo, no logró mejorar la performance del Chelsea, que sufrió el empate parcial a los 30' del ST, con gol de David Turnbull de cabeza. Allí apareció el portugués Pedro Neto para salvar al equipo londinense, con un tanto seis minutos después.

Finalinalmente, sobre el epílogo del partido, volvió a aparecer el delantero argentino, por izquierda, para definir como los que saben, asistido por Joao Pedro, marcar su primer doblete en el club (4 goles y dos asistencias en los 17 partidos) y liquidar un partido más que complicado. Así, el Chelsea espera rival en semifinales, que saldrá del ganador entre Manchester City y Brentford, que se medirán este miércoles.

garnacho buonanotte 1
Garnacho y Buonanotte, las figuras en Cardiff.

Mirá el resumen de la victoria de Chelsea en Gales

