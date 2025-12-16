16 de diciembre de 2025 Inicio
Se entregaron los premios FIFA The Best: a quién votó Lionel Messi

El astro argentino sorprendió con sus tres elecciones en la ceremonia que consagró Ousmane Dembélé como el gran ganador de la noche, al llevarse el galardón al mejor jugador del año.

El 10 de la Selección argentina sorprendió con su voto.

La FIFA entregó los premios The Best en Doha, Qatar que consagró al francés Ousmane Dembélé como el jugador más destacado del 2025, en una ceremonia que se ubicó delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Tras la entrega de galardones, se revelaron los votos de los capitanes de las Selecciones, y el astro argentino Lionel Messi sorprendió con sus elecciones.

Messi en sus inicios como futbolista en el FC Barcelona de España.
El primer voto del MVP de la MLS fue para el francés Ousmane Dembélé (PSG), el jugador de 28 años campeón de la UEFA Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Trofeo de Campeones en la última temporada. Además, ganador del Balón de Oro otorgado por la revista France Football. La segunda elección fue Kylian Mbappé (Real Madrid) y en tercero lugar puso a Lamine Yamal (Barcelona).

En la categoría de mejor entrenador, no eligió a Lionel Scaloni como en otras oportunidades, y optó por Luis Enrique (PSG), quien se quedó con el The Best, luego por Hansi Flick (Barcelona) y por último a Mikel Arteta (Arsenal).

En cuanto al mejor arquero, Messi ubicó a Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa) en segundo lugar: el primer lugar fue para a Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), ganador del premio y en el tercer lugar estuvo Thibaut Courtois (Real Madrid).

Los votos de Messi en los premios The Best

Mejor jugador del año

  1. Ousmane Dembele
  2. Kylian Mbappe
  3. Lamine Yamal

Mejor entrenador del año

  1. Luis Enrique
  2. Hansi Flick
  3. Mikel Arteta

Mejor arquero del año

  1. Gianluigi Donnaruma
  2. Emiliano Martínez
  3. Thibaut Courtois
La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Las actrices de Belén fueron premiadas en San Sebastián.
play

Belén avanza en la carrera al Oscar: ¿podrá ser nominada a Mejor Película Internacional?

Se convirtió en una de las películas más vistas de la historia de Netflix y ahora es el turno de repasar todo lo que ya se sabe sobre Puñales por la espalda 3 (Knives Out 3, en inglés).
play

De qué se trata Kives Out: Wake up dead man, la película de la famosa saga que estrenó Netflix y es furor

Wanda Nara y Martín Migueles.

Wanda Nara compartió otra foto hogareña de Martín Migueles y le declaró: "Te amo"

La modelo se indignó por los comentarios que recibió en sus redes.

"Soy la...": Rocío Marengo respondió a las críticas por salir a cenar con su hijo internado

Marcos Giles y Ángela Torres

Ángela Torres y Marcos Giles se dieron el tan esperado beso en un casamiento "oficiado" por Davo Xeneize

