Se entregaron los premios FIFA The Best: a quién votó Lionel Messi El astro argentino sorprendió con sus tres elecciones en la ceremonia que consagró Ousmane Dembélé como el gran ganador de la noche, al llevarse el galardón al mejor jugador del año. Por + Seguir en







El 10 de la Selección argentina sorprendió con su voto.

La FIFA entregó los premios The Best en Doha, Qatar que consagró al francés Ousmane Dembélé como el jugador más destacado del 2025, en una ceremonia que se ubicó delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Tras la entrega de galardones, se revelaron los votos de los capitanes de las Selecciones, y el astro argentino Lionel Messi sorprendió con sus elecciones.

El 10 de la Selección argentina debió seleccionar a los mejores tres futbolistas del año, con un sistema de puntuación que otorga un punto al tercer puesto, tres al segundo y cinco al primero. La ceremonia casi no tuvo premiación para argentinos: el único compatriota ganador fue Santiago Montiel, de Independiente, quien se quedó con el Premio Puskás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2000984559039422856&partner=&hide_thread=false #TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025 El primer voto del MVP de la MLS fue para el francés Ousmane Dembélé (PSG), el jugador de 28 años campeón de la UEFA Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Trofeo de Campeones en la última temporada. Además, ganador del Balón de Oro otorgado por la revista France Football. La segunda elección fue Kylian Mbappé (Real Madrid) y en tercero lugar puso a Lamine Yamal (Barcelona).

En la categoría de mejor entrenador, no eligió a Lionel Scaloni como en otras oportunidades, y optó por Luis Enrique (PSG), quien se quedó con el The Best, luego por Hansi Flick (Barcelona) y por último a Mikel Arteta (Arsenal).

En cuanto al mejor arquero, Messi ubicó a Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa) en segundo lugar: el primer lugar fue para a Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), ganador del premio y en el tercer lugar estuvo Thibaut Courtois (Real Madrid).