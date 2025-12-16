17 de diciembre de 2025 Inicio
Crece el misterio en el Triángulo de las Bermudas: científicos realizaron un intrigante descubrimiento

Investigadores de la Universidad de Yale y la organización Carnegie Science encontraron una estructura gigante que estaba oculta debajo de la isla de Bermudas. "No se parece a ninguna otra cosa en la Tierra", aseguraron.

La capa de roca

La capa de roca, de aproximadamente 20 kilómetros, se encuentra debajo de la corteza oceánica de las Bermudas. Según el equipo de investigación, nunca se había identificado una estructura tan gruesa.

Un grupo de científicos estadounidenses descubrieron una misteriosa y enorme estructura de piedra debajo del Triángulo de las Bermudas que "no se parece a ninguna otra cosa en la Tierra". Así describieron los especialistas este hallazgo que podría resolver el misterio por el cual la isla de las Bermudas nunca se hundió después de que sus volcanes se apagaran, hace más de 30 millones de años.

Según el estudio realizado por especialistas de la Universidad de Yale y la organización Carnegie Science, que fue publicado recientemente en la revista científica Geophysical Research Letters, Bermudas se encuentra sobre una zona elevada de corteza oceánica conocida como "oleaje oceánico", que la levanta por encima del área circundante. La capa de roca, de aproximadamente 20 kilómetros, se encuentra debajo de la corteza oceánica de las Bermudas. Según el equipo de investigación, nunca se había identificado una estructura tan gruesa.

Estas formaciones suelen estar asociadas a la actividad volcánica, pero no existe evidencia suficiente que demuestre que un volcán sea el responsable de esta geología inusual. De acuerdo con los registros sísmicos, no se produjeron erupciones en la isla desde hace más de 31 millones de años, y cualquier abultamiento volcánico debería haberse disipado durante ese período.

El nuevo descubrimiento sugiere que la última erupción inyectó roca fundida en la corteza, donde se congeló formando una balsa y empujando la isla hacia arriba. Los científicos analizaron grabaciones de una estación sísmica en las Bermudas. Allí rastrearon el paso de terremotos poderosos pero distantes a medida que avanzaban por la roca, 50 kilómetros debajo de la isla.

“Normalmente, se encuentra la parte inferior de la corteza oceánica y luego se esperaría que estuviera el manto. Pero en Bermudas hay otra capa situada debajo de la corteza, dentro de la placa tectónica sobre la que se asientan las Bermudas", explicó William Frazer, sismólogo de Carnegie Science, en diálogo con el medio especializado Live Science.

Pese a los 31 millones de años de inactividad de los volcanes allí, el oleaje oceánico aún no ha disminuido, y si bien existe cierto debate sobre lo que puede estar sucediendo allí debajo, no ha habido erupciones volcánicas en la superficie. “Comprender un lugar como Bermudas, que es un lugar extremo, es importante para comprender lugares que son menos extremos y nos da una idea de cuáles son los procesos más normales que ocurren en la Tierra y cuáles son los procesos más extremos que ocurren", dijo Frazer.

