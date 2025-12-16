Trofeo de Campeones: árbitro confirmado para la final entre Platense y Estudiantes Leandro Rey Hilfer será el juez principal para el Trofeo de Campeones que se jugará en San Nicolás. También se definieron las autoridades a cargo del VAR. Por + Seguir en







Estudiantes y Platense campeones del Clausura y el Apertura, respectivamente. Redes sociales

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la terna arbitral para la gran final del Trofeo de Campeones que disputarán Platense y Estudiantes de La Plata el próximo sábado 20 de diciembre. El encuentro, que definirá al campeón de la temporada, se jugará a las 18:00 horas en el Estadio Único de San Nicolás y tendrá a Leandro Rey Hilfer como juez principal.

Acompañarán a Rey Hilfer como árbitros asistentes Cristian Navarro y Pablo González. El cuerpo arbitral en cancha se completa con Luis Lobo Medina como cuarto árbitro y Adrián Delbarba como el quinto.

En el centro de monitoreo, la responsabilidad del Video Assistant Referee (VAR) recaerá sobre Pablo Dóvalo, quien tendrá la asistencia de Lucas Germanota como AVAR.

Rey Hilfer, árbitro designado para la final entre Estudiantes y Platense por el Trofeo de Campeones TyC Sports Rey Hilfer, de 37 años, presenta un historial parejo con ambos finalistas. Bajo su dirección, el "Pincha" acumula un registro de 7 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Por su parte, el "Calamar" registra 9 triunfos, 4 igualdades y 7 caídas en los 20 encuentros que lo dirigió.

El camino del Calamar y el León para llegar al Trofeo de Campeones Platense se ganó su lugar en esta final al consagrarse campeón del Torneo Apertura. El equipo de Vicente López obtuvo el título luego de vencer en la definición a Huracán por 1 a 0, lo que marcó el primer título de su era profesional.

Estudiantes de La Plata, en cambio, logró su boleto tras imponerse en el Torneo Clausura. El León, que eliminó a Gimnasia en semifinales, ganó la definición ante Racing Club y aseguró la disputa por el Trofeo que enfrenta a los dos campeones del año. El encuentro del sábado será la última gran definición de la temporada en el fútbol argentino, un partido único que coronará al mejor equipo de 2025.