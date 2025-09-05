La joya de 16 años del Real Madrid que ilusiona en la Selección argentina

José Castelau, arquero juvenil del equipo español, ya entrena como sparring en la Albiceleste. A los 16 años eligió jugar para el conjunto nacional pese a haber sido citado por España.

El fútbol argentino renueva su futuro constantemente y no solo en nuestro país. En la última semana ocurrió algo muy llamativo alrededor de un joven arquero que ya comienza a llamar la atención en Europa. Se trata de José Castelau, una promesa de apenas 16 años que forma parte de las divisiones juveniles del Real Madrid y que, pese a haber nacido en España, eligió defender la camiseta de la Selección argentina .

Su aparición en los entrenamientos del seleccionado mayor sorprendió a más de uno. Durante las prácticas previas al duelo con Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, el adolescente compartió trabajo con los arqueros de la Mayor, Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez, algo que refleja la confianza que el cuerpo técnico le tiene de cara al futuro.

El vínculo con Argentina no es nuevo. Castelau ya fue campeón con la Sub 17 dirigida por Diego Placente en el Torneo de L’Alcudia , donde tuvo actuaciones que confirmaron su proyección. Incluso se perfila como alternativa para los próximos compromisos juveniles internacionales, incluido el Mundial de la categoría.

Su crecimiento es seguido de cerca tanto por la Selección como por el Real Madrid, que lo considera uno de sus proyectos más interesantes en el arco. A pesar de su corta edad , la experiencia de entrenar como sparring en la mayor lo ubica en un escenario ideal para consolidar su desarrollo y ganar roce con los referentes del puesto.

José Alberto Castelau de Roa nació en Getafe el 13 de enero de 2009 , aunque tiene raíces argentinas por parte de sus padres. Desde muy chico se incorporó a las inferiores del Real Madrid, donde hoy se lo proyecta como un arquero con condiciones técnicas destacadas y gran potencial a futuro.

A nivel internacional, su recorrido incluye una experiencia inicial con España, cuando fue citado al Sub 17 para un amistoso ante Italia. Pese a eso, luego del llamado de Diego Placente, el joven decidió inclinarse definitivamente por la Selección Argentina, donde ya sumó títulos y presencia en torneos importantes.

Castelau fue parte del equipo que levantó la copa en el Torneo de L’Alcudia, certamen que le permitió afianzarse como una opción de cara a las próximas competencias juveniles: el Mundial Sub 20 en Chile y la Copa del Mundo Sub 17 en Qatar. Aunque no estuvo en la última prelista del Sub 20, su inclusión en los entrenamientos de la mayor demuestra el valor que se le otorga a su proyección.

Ese acercamiento al plantel dirigido por Lionel Scaloni habría surgido por pedido expreso del cuerpo técnico, con el objetivo de ir fogueando al arquero y que gane experiencia en un entorno de máxima exigencia. Su decisión de representar a Argentina, pese a haber tenido la chance de continuar con España, refuerza la ilusión de verlo consolidado en la Albiceleste en los próximos años.