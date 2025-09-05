5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La joya de 16 años del Real Madrid que ilusiona en la Selección argentina

José Castelau, arquero juvenil del equipo español, ya entrena como sparring en la Albiceleste. A los 16 años eligió jugar para el conjunto nacional pese a haber sido citado por España.

Por
Castelau ya fue campeón con la Sub 17 dirigida por Diego Placente en el Torneo de L’Alcudia.

Castelau ya fue campeón con la Sub 17 dirigida por Diego Placente en el Torneo de L’Alcudia.

Redes sociales

El fútbol argentino renueva su futuro constantemente y no solo en nuestro país. En la última semana ocurrió algo muy llamativo alrededor de un joven arquero que ya comienza a llamar la atención en Europa. Se trata de José Castelau, una promesa de apenas 16 años que forma parte de las divisiones juveniles del Real Madrid y que, pese a haber nacido en España, eligió defender la camiseta de la Selección argentina.

La foto entre Messi, Charly García, Tapia y De Paul.
Te puede interesar:

El emotivo encuentro entre Messi y Charly García tras el partido de la Selección argentina

Su aparición en los entrenamientos del seleccionado mayor sorprendió a más de uno. Durante las prácticas previas al duelo con Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, el adolescente compartió trabajo con los arqueros de la Mayor, Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez, algo que refleja la confianza que el cuerpo técnico le tiene de cara al futuro.

El vínculo con Argentina no es nuevo. Castelau ya fue campeón con la Sub 17 dirigida por Diego Placente en el Torneo de L’Alcudia, donde tuvo actuaciones que confirmaron su proyección. Incluso se perfila como alternativa para los próximos compromisos juveniles internacionales, incluido el Mundial de la categoría.

Su crecimiento es seguido de cerca tanto por la Selección como por el Real Madrid, que lo considera uno de sus proyectos más interesantes en el arco. A pesar de su corta edad, la experiencia de entrenar como sparring en la mayor lo ubica en un escenario ideal para consolidar su desarrollo y ganar roce con los referentes del puesto.

Castelau

Quién es José Castelau, el arquero de las juveniles del Real Madrid

José Alberto Castelau de Roa nació en Getafe el 13 de enero de 2009, aunque tiene raíces argentinas por parte de sus padres. Desde muy chico se incorporó a las inferiores del Real Madrid, donde hoy se lo proyecta como un arquero con condiciones técnicas destacadas y gran potencial a futuro.

A nivel internacional, su recorrido incluye una experiencia inicial con España, cuando fue citado al Sub 17 para un amistoso ante Italia. Pese a eso, luego del llamado de Diego Placente, el joven decidió inclinarse definitivamente por la Selección Argentina, donde ya sumó títulos y presencia en torneos importantes.

Castelau

Castelau fue parte del equipo que levantó la copa en el Torneo de L’Alcudia, certamen que le permitió afianzarse como una opción de cara a las próximas competencias juveniles: el Mundial Sub 20 en Chile y la Copa del Mundo Sub 17 en Qatar. Aunque no estuvo en la última prelista del Sub 20, su inclusión en los entrenamientos de la mayor demuestra el valor que se le otorga a su proyección.

Ese acercamiento al plantel dirigido por Lionel Scaloni habría surgido por pedido expreso del cuerpo técnico, con el objetivo de ir fogueando al arquero y que gane experiencia en un entorno de máxima exigencia. Su decisión de representar a Argentina, pese a haber tenido la chance de continuar con España, refuerza la ilusión de verlo consolidado en la Albiceleste en los próximos años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

lionel messi, tras jugar su ultimo partido oficial en argentina: lo que siempre sone

Lionel Messi, tras jugar su último partido oficial en Argentina: "Lo que siempre soñé"

Lionel Messi tuvo su último partido oficial en Argentina y los memes se multiplicaron en las redes.

Lionel Messi tuvo su último partido oficial en Argentina y estallaron los memes en las redes

Leo es el mayor goleador en la historia de la Selección con 113 goles.

Video: el golazo de Lionel Messi para abrir su último partido oficial en Argentina

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: El más increíble.

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble"

Lionel Messi festeja su gol con Julián Álvarez.
play

Messi brilló en su despedida y metió un doblete para la goleada de la Selección por 3-0 a Venezuela

En total, Lionel Messi jugó45 partidos en Argentina.
play

Messi se despidió del público argentino: los grandes partidos en el país que serán parte de su leyenda

Rating Cero

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano

Los miembros de su equipo, además de encargarse de ejecutar acrobacias imposibles, combinan el buen humor físico y un realismo impresionante. Jackie Chan, por su parte, posee dos Récords Guinness como el actor que con Más acrobacias realizadas en vivo.

Las mejores maniobras: Jackie Chan trabaja junto a Marvel para ayudar a Tom Holland

Jesica Cirio compartió una foto de su intimidad.

El look deportivo que lució en su casa Jesica Cirio: top con escote y sus tres perritos

A medida que avanzó en su carrera, su físico fue evolucionando constantemente.

La impresionante transformación de Dwayne Johnson: así se veía "La Roca" de joven

En redes sociales, los fanáticos de Erreway compartieron imágenes y videos de Cris Morena. 

Cris Morena apareció en el show de Erreway, tras la muerte de su nieta Mila: "Está con Romina"

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: El más increíble.

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble"

últimas noticias

El Presidente decretó feriado para este viernes 5 de septiembre. 

Paraguay decretó feriado nacional tras la clasificación en el Mundial 2026

Hace 14 minutos
Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano

Hace 21 minutos
play

La pesca se hundió 82,8% en julio: comerciantes alertan que solo se venden las ofertas

Hace 27 minutos
Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei.

Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

Hace 41 minutos
En principio se exportará la versión para pasajeros.

Toyota Argentina inicia la exportación de Hiace hacia Brasil

Hace 1 hora