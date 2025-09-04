Un partido de futsal terminó de la peor manera, Antonio Édson dos Santos Sousa, de 31 años, se desplomó en el piso detener una pelota durante los Juegos de la Semana de la Patria 2025.

El futsal está de luto en Brasil: un arquero de 31 años murió tras atajar un penal durante un torneo amateur en los Juegos de la Semana de la Patria 2025. En un video que circula en redes sociales, se puede observar como Antonio Édson dos Santos Sousa se desvaneció y cayó al piso.

La Fiscalía pidió que Jair Bolsonaro y el resto de los acusados sean condenados por el intento de golpe de Estado

La grabación dura tan solo unos segundos, en ella se puede ver cómo en plena ronda de penales, un jugador le pega a la pelota y Antonio Édson dos Santos Sousa la ataja tirándose hacia la izquierda y tapándose el pecho con las manos.

En plena euforia por el logro para su equipo, el joven de 31 años se acerca a un compañero para festejar, pero de un momento a otro se desvanece en sus brazos y cae al piso. Al darse cuenta de que algo no estaba bien, los otros compañeros y personas que estaban en la cancha se acercan hasta el arquero para ayudarlo.

Conocido como "Pixé", el arquero fue reanimado en el gimnasio Zezinho de Freitas , e inmediatamente trasladado al Hospital Sao Miguel, donde horas después falleció. Las autoridades todavía no confirmaron las causas de muerte por el momento, aunque estiman que podría haber sido por accidente cerebrovascular.

En redes sociales, la Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) publicó un emotivo posteo como despedida al jugador: "Con gran dolor recibimos la noticia del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo".

En esa línea añadieron que "tu presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo por el jugador ejemplar que fuiste, sino por la persona especial que cautivó a todos".

Desde la Semana de la Patria 2025 postearon un comunicado para informar la suspensión de los partidos por un día. "Les informamos que debido a la muerte del jugador Antonio Édson dos Santos Sousa, que falleció durante un partido de futsal en la Semana de la Patria, los partidos de hoy quedan suspendidos".