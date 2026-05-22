22 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno aseguró que el campo registró una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas

El dato representa un crecimiento del 21,25% en relación a la campaña anterior. Entre los principales aportantes, la soja alcanzó una producción de 49,9 millones, mientras que el maíz alcanzó los 70 millones, un récord para los últimos 20 años.

Por
La cosecha 2025/2026 fue récord. 

La cosecha 2025/2026 fue récord. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el campo registró una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas en la campaña 2025/2026. El dato, representa un crecimiento del 21,25% en relación al periodo anterior y la entrada al país de una gran cantidad de divisas.

Luis Caputo celebró el acuerdo en su cuenta de X.
Te puede interesar:

El FMI aprobó el acuerdo con Argentina y desembolsará u$s1.000 millones

"Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la producción de los 6 principales cultivos a nivel nacional en la campaña 2025/2026 alcanzó un máximo histórico", señaló el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X.

Campo - grano - soja

Cómo fue la la cosecha histórica del campo

  • La soja alcanzó una producción de 49,9 millones de toneladas, con un promedio de rendimiento por hectárea de 30,6 quintales
  • El maíz registró una producción de 70 millones de toneladas, alcanzando un récord para los últimos 20 años. Los rindes del cultivo alcanzaron en promedio a 72 qq/ha.
  • El girasol marcó un récord histórico de producción con 7,4 millones de toneladas y un promedio de rendimiento a nivel país de 23,4 qq/ha.
  • El trigo registró una producción de 27,9 millones de toneladas, alcanzando también un máximo de la serie histórica.
  • La cebada y el sorgo aportaron 5,6 y 2,4 millones de toneladas, respectivamente.

Cosecha récord: el mensaje de Luis Caputo en redes sociales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2057793993375654141&partner=&hide_thread=false

Entidades del campo celebraron la baja de retenciones anunciada por Javier Milei

El presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, destacó el proceso de estabilización macroeconómica y remarcó que la previsibilidad resulta clave para impulsar la inversión. El directivo valoró de forma positiva las decisiones oficiales orientadas a mejorar el funcionamiento de los mercados y reducir restricciones.

En su discurso oficial, Marra sostuvo que el agro volvió a mostrar capacidad de respuesta con una campaña agrícola récord y aseguró que el sector tiene un rol central en el desarrollo económico del país. Sin embargo, el dirigente advirtió que la carga tributaria sigue alta y que las retenciones condicionan la competitividad.

Ante este panorama, el titular de la entidad respaldó la decisión del Gobierno de avanzar en una reducción de la presión fiscal. De todos modos, el dirigente consideró que el beneficio para los productores requiere el esfuerzo conjunto de los diferentes niveles del Estado y señaló: "Resulta indispensable que provincias y municipios acompañen ese proceso mediante una revisión de las cargas tributarias".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El superávit comercial en abril fue el más alto de la historia para un cuarto mes del año.

Récord histórico: el superávit comercial de abril alcanzó los u$s2.711 millones

Luis Caputo junto a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Luis Caputo recibió a la UIA: hablaron de bajar impuestos y reducir el costo financiero de las empresas

Milei y Caputo impulsan un nuevo esquema de privatizaciones.

El país como botín: el Gobierno acelera la entrega de activos estratégicos en medio del desgaste político

Javier Milei y Luis Caputo.

Milei celebró la baja de la inflación: "Retornando a la normalidad"

El equipo económico de Luis Caputo rolleó todos los vencimientos y obtuvo dólares.

Deuda en pesos: el Gobierno renovó vencimientos y captó u$s300 millones

La autoridad monetaria continúa con su racha compradora.

El BCRA volvió a comprar dólares: las reservas tocaron su nivel más alto desde marzo

Rating Cero

play

César Bordón, sobre la utilización de la IA: "Mi imagen no puede usarse para algo que no quiero hacer"

La relación entre Stephie Demner y Angie Landaburu se habría roto tras una serie de diferencias personales y laborales que comenzaron luego de un viaje organizado por una marca. 

Desencuentro sin fin: se filtró una nueva pelea entre Stephanie Demner y Angie Landaburu

Sabrina le tiró un palito a Wanda por los rumores sobre la conducción de los Martín Fierro.

Sabrina Rojas liquidó a Wanda Nara tras los Martín Fierro: "Le falta mucho recorrido"

Petersen está internado en el Hospital Alemán.

Tras el episodio en la Patagonia, volvieron a internar al chef Christian Petersen

El participante de GH Generación Dorada se expone a una posible sanción.

Gran Hermano: Brian Sarmiento rompió el aislamiento y en las redes piden puerta giratoria

Lussich criticó el humor fuera de época de las figuras de El Trece.
play

¿Humor fuera de época? La furia de Rodrigo Lussich contra Suar y Pergolini

últimas noticias

Será su primera experiencia en la pantalla, la cual compartirá con Gallardo.

Carlos Tevez va al Mundial 2026: consiguió nuevo trabajo tras su paso como DT de Talleres

Hace 8 minutos
Franco Colapinto vuelve al ruedo tras el 7° en el GP de Miami.

Colapinto afrontará la única práctica libre del Gran Premio de Canadá

Hace 15 minutos
La marca actualizó dos veces sus listas durante el mes.

Volkswagen cambió dos veces sus precios en mayo: qué pasó con los valores de sus pick ups

Hace 30 minutos
La mujer vivió momentos de pánico dentro del ascensor. 

Explotó una batería en un ascensor y se prendió fuego: el dramático momento que vivió una mujer

Hace 31 minutos
René Sánchez, el corredor que se enteró al final de la carrera el sexo de su hijo.

Terminó una maratón en Tucumán y le revelaron el sexo de su hijo: cómo fue la emotiva coronación

Hace 33 minutos