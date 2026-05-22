El Gobierno aseguró que el campo registró una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas

El dato representa un crecimiento del 21,25% en relación a la campaña anterior. Entre los principales aportantes, la soja alcanzó una producción de 49,9 millones, mientras que el maíz alcanzó los 70 millones, un récord para los últimos 20 años.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el campo registró una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas en la campaña 2025/2026. El dato, representa un crecimiento del 21,25% en relación al periodo anterior y la entrada al país de una gran cantidad de divisas.

"Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la producción de los 6 principales cultivos a nivel nacional en la campaña 2025/2026 alcanzó un máximo histórico", señaló el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X.

La noticia se conoció luego de que el jueves, el presidente Javier Milei de a conocer una baja de retenciones al campo y la industria. Durante un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. detalló que las reducciones serán para el trigo, la cebada y la soja, mientras que también habrá rebajas para el sector automotriz, petroquímico y de maquinarias.

LA COSECHA REGISTRÓ UN RECORD HISTÓRICO EN LA CAMPAÑA 2025/2026 Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la producción de los 6 principales cultivos a nivel nacional en la campaña 2025/2026 alcanzó un máximo histórico de 163,2 millones de…

El presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, destacó el proceso de estabilización macroeconómica y remarcó que la previsibilidad resulta clave para impulsar la inversión. El directivo valoró de forma positiva las decisiones oficiales orientadas a mejorar el funcionamiento de los mercados y reducir restricciones.

En su discurso oficial, Marra sostuvo que el agro volvió a mostrar capacidad de respuesta con una campaña agrícola récord y aseguró que el sector tiene un rol central en el desarrollo económico del país. Sin embargo, el dirigente advirtió que la carga tributaria sigue alta y que las retenciones condicionan la competitividad.

Ante este panorama, el titular de la entidad respaldó la decisión del Gobierno de avanzar en una reducción de la presión fiscal. De todos modos, el dirigente consideró que el beneficio para los productores requiere el esfuerzo conjunto de los diferentes niveles del Estado y señaló: "Resulta indispensable que provincias y municipios acompañen ese proceso mediante una revisión de las cargas tributarias".