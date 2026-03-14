14 de marzo de 2026 Inicio
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La Fórmula 1 canceló los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente

Las competencias estaban programadas para disputarse durante el mes de abril. Sin embargo, la organización anunció que no se celebrarán según el cronograma por el conflicto bélico en la región.

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Los circuitos de Bahréin y Arabia Saudita de la Fórmula 1. 

Los circuitos de Bahréin y Arabia Saudita de la Fórmula 1. 

La Fórmula 1 anunció este sábado que se suspendieron los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, que estaban programados para disputarse en el mes de abril, debido a la guerra en Medio Oriente. Además, la organización aseguró que las sedes no serán reemplazadas y que el torneo anual contará con dos carreras menos.

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"Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita no se celebrarán en abril. Debido a la situación actual en Medio Oriente, los Grandes Premios, junto con las rondas de la F2, la F3 y la Academia de la F1, no se celebrarán según lo previsto. Si bien se consideraron alternativas, no se realizarán sustituciones en abril", aseguró la Fórmula 1 mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

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De esta manera, el próximo 29 de marzo comenzará un receso de más de un mes para la Fórmula 1. Después de disputarse el Gran Premio de Japón, los pilotos no volverán a las pistas hasta el 3 de mayo, cuando se corra el Gran Premio de Miami, en Estados Unidos.

"Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en esta etapa considerando la situación actual en Medio Oriente", aseguró Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la FIA, así como a nuestros increíbles promotores, por su apoyo y total comprensión, ya que esperaban recibirnos con su energía y pasión habituales. No vemos la hora de volver con ellos tan pronto como las circunstancias nos lo permitan", agregó Domenicali.

Inicialmente, el Gran Premio de Bahréin se iba a disputar el 12 de abril en el circuito de Sakhir, donde la categoría había efectuado las pruebas oficiales de pretemporada. Además, una semana más tarde debía disputarse la competencia de Arabia Saudita, en Jeddah. Pero la escalada del conflicto en Medio Oriente obligó a la Fórmula 1 a suspender ambas carreras.

Por lo pronto, este domingo a la madrugada argentina se disputará el Gran Premio de China, donde Franco Colapinto intentará sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1.

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de China

La segunda escala del campeonato mundial de Fórmula 1 2026 aterriza en el Circuito Internacional de Shanghái, y la expectativa por ver el desempeño de Franco Colapinto sigue en aumento.

Tras su debut como piloto titular de Alpine en la carrera en Australia, el argentino se enfrenta este fin de semana a un formato diferente con la inclusión de la primera carrera Sprint del año.

El inicio de la actividad en suelo chino no fue sencillo para el pilarense. En la única sesión de prácticas libres del fin de semana, Colapinto finalizó en el puesto 15, a pocas décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly que quedó en 10° lugar.

Franco Colapinto

La qualy para la carrera sprint también tuvo un sabor agridulce; luego de pasar la SQ1 con lo justo, terminó 16° en la SQ2, para la carrera que tuvo lugar en la madrugada del sábado. Sin embargo, el equipo se muestra optimista respecto al ritmo de carrera que puede alcanzar el monoplaza tras los ajustes realizados para la carrera del domingo.

El Gran Premio de China, que consta de 56 vueltas al trazado de 5.451 metros, es la cita principal del fin de semana. La carrera comenzará este domingo 15 de marzo a las 4 de la mañana de Argentina.

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