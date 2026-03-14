14 de marzo de 2026 Inicio
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Franco Colapinto, en el GP de China de la Fórmula 1: cuándo es la carrera y cómo verla en vivo

El piloto argentino disputa su segunda fecha del año en el Circuito Internacional de Shanghái, luego del debut en Australia, donde terminó 14°.

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Franco Colapinto correrá su segunda carrera como piloto titular de Alpine. 

Franco Colapinto correrá su segunda carrera como piloto titular de Alpine. 

  • La segunda carrera del campeonato de F1 2026 se desarrolla en China en el Circuito Internacional de Shanghái.
  • La competencia principal de 56 vueltas comenzará este domingo 15 de marzo a las 4 de la madrugada en Argentina.
  • La carrera se podrá seguir en Argentina a través de la señal de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.
  • Los fanáticos podrán acceder a la cámara on board de Colapinto mediante Disney+ o utilizar F1 TV Pro.

La segunda escala del campeonato mundial de Fórmula 1 2026 aterriza en el Circuito Internacional de Shanghái, y la expectativa por ver el desempeño de Franco Colapinto sigue en aumento.

Colapinto, muy cerca de sumar puntos en la carrera del domingo.
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Tras su debut como piloto titular de Alpine en la carrera en Australia, el argentino se enfrenta este fin de semana a un formato diferente con la inclusión de la primera carrera Sprint del año.

El inicio de la actividad en suelo chino no fue sencillo para el pilarense. En la única sesión de prácticas libres del fin de semana, Colapinto finalizó en el puesto 15, a pocas décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly que quedó en 10° lugar.

Franco Colapinto

La qualy para la carrera sprint también tuvo un sabor agridulce; luego de pasar la SQ1 con lo justo, terminó 16° en la SQ2, para la carrera que tuvo lugar en la madrugada del sábado. Sin embargo, el equipo se muestra optimista respecto al ritmo de carrera que puede alcanzar el monoplaza tras los ajustes realizados para la carrera del domingo.

Cuándo es la carrera del GP de China de la F1

Debido a la gran diferencia horaria con el continente asiático, los fanáticos en Argentina deberán sintonizar la competencia durante la madrugada. El Gran Premio de China, que consta de 56 vueltas al trazado de 5.451 metros, es la cita principal del fin de semana. La carrera comenzará este domingo 15 de marzo a las 4 de la mañana de Argentina.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de China de la Fórmula 1

Para seguir cada movimiento del piloto argentino en Shanghái, existen diversas opciones que garantizan una cobertura completa de todas las sesiones. En Argentina, todas las instancias del Gran Premio se transmiten en vivo a través de la señal de Fox Sports.

Además, los suscriptores de Disney+ Premium pueden acceder a la señal de ESPN en vivo, disponible para dispositivos móviles, tablets y Smart TVs. A través de esta plataforma es posible acceder a la cámara on board del piloto argentino y vivir la carrera casi a través de sus ojos.

También se puede seguir por la plataforma oficial de la categoría. F1 TV Pro es la alternativa ideal para los más detallistas, ya que permite acceder a la telemetría en tiempo real y escuchar las comunicaciones por radio del equipo.

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