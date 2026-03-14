Franco Colapinto largará 12° en el Gran Premio de China de la Fórmula 1

Después del 14° en la carrera sprint, el piloto de Alpine quedó solo a dos posiciones de entrar en el top 10 y cerró una de sus mejores clasificaciones desde su desembarco a la máxima categoría del automovilismo. El gesto de Flavio Briatore para el oriundo de Pilar.

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1 y finalizó en el 12º puesto , quedando a apenas cinco milésimas de segundo de meterse en la Q3. Fue una de sus mejores clasificaciones desde su llegada a la máxima categoría del automovilismo mundial.

De la bronca de Colapinto a la felicitación de Briatore: las reacciones tras la qualy de la F1 en China

De esta manera, el corredor de Alpine F1 Team mostró una mejora respecto a su rendimiento del viernes incluso con la carrera de sprint en el medio (donde quedó 14°), y dejó buenas sensaciones de cara a la carrera principal del domingo. Largará cerca del Top 10, una posición que llena de esperanza y expectativa para pensar en empezar a sumar puntos.

Luego de lo que fue la primera carrera sprint de la temporada, Colapinto encaró uno de los formatos que más le ha costado desde su llegada a la Fórmula 1: la clasificación por tandas. Sin embargo, el argentino logró una vuelta sólida y terminó muy cerca del corte para ingresar al último segmento.

Además, el piloto bonaerense logró acortar brechas y estuvo más cerca en tiempos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien sí logró avanzar a la Q3 y finalmente largará séptimo . Incluso partirá por delante de los autos de Red Bull Racing, lo que refleja el buen rendimiento del equipo francés en el circuito de Shanghái.

En la pelea por la pole position, la gran sorpresa fue el joven italiano Kimi Antonelli, que marcó el mejor tiempo con su Mercedes y se convirtió en el piloto más joven en la historia de la categoría en lograr una pole . Su compañero de equipo, George Russell, protagonizó un momento tenso cuando su auto se detuvo al salir del garaje al inicio de la clasificación, aunque finalmente logró regresar a pista y terminó en el segundo lugar.

¡POR 5 MILÉSIMAS, COLAPINTO NO PASÓ A Q3! A Franco no le alcanzó, pero subió una posición y largará 12º. #ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KwWZLzqv6p

Detrás de los Mercedes se ubicaron los pilotos de Ferrari, con Lewis Hamilton tercero y Charles Leclerc cuarto, en una sesión muy ajustada entre los principales equipos.

Para Colapinto, el 12º puesto representa una buena posición de largada para intentar avanzar durante la carrera del domingo, en un circuito donde las estrategias y el desgaste de neumáticos suelen jugar un papel clave.

Parrilla de salida – Gran Premio de China 2026

Kimi Antonelli (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Pierre Gasly (Alpine)

Max Verstappen (Red Bull)

Isack Hadjar (Red Bull)

Oliver Bearman (Haas)

Nico Hülkenberg (Audi)

Franco Colapinto (Alpine)

Esteban Ocon (Haas)

Liam Lawson (RB)

Arvid Lindblad (RB)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Carlos Sainz (Williams)

Alex Albon (Williams)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Lance Stroll (Aston Martin)

Sergio Pérez (Cadillac)

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de China 2026

Debido a la gran diferencia horaria con el continente asiático, los fanáticos en Argentina deberán sintonizar la competencia durante la madrugada. El Gran Premio de China, que consta de 56 vueltas al trazado de 5.451 metros, es la cita principal del fin de semana. La carrera comenzará este domingo 15 de marzo a las 4 de la mañana de Argentina.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de China de la Fórmula 1

Para seguir cada movimiento del piloto argentino en Shanghái, existen diversas opciones que garantizan una cobertura completa de todas las sesiones. En Argentina, todas las instancias del Gran Premio se transmiten en vivo a través de la señal de Fox Sports.

Además, los suscriptores de Disney+ Premium pueden acceder a la señal de ESPN en vivo, disponible para dispositivos móviles, tablets y Smart TVs. A través de esta plataforma es posible acceder a la cámara on board del piloto argentino y vivir la carrera casi a través de sus ojos.

También se puede seguir por la plataforma oficial de la categoría. F1 TV Pro es la alternativa ideal para los más detallistas, ya que permite acceder a la telemetría en tiempo real y escuchar las comunicaciones por radio del equipo.