21 de julio de 2026 Inicio
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La FIFA elogió a la Selección argentina por el Mundial 2026: "Un espíritu de lucha inspirador"

El presidente de la entidad, Gianni Infantino, destacó el desempeño de la albiceleste durante el torneo. "Regaló a los aficionados al fútbol de todo el mundo momentos que nunca olvidarán", expresó.

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El presidente de la FIFA

El presidente de la FIFA, GIanni Infantino.

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, felicitó a la Selección argentina por su desempeño tras perder 1-0 la final del Mundial 2026 contra España, en la que la albiceleste jugó con garra pero no pudo defender el título de Qatar 2022.

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En su cuenta de Instagram, Infantino destacó el nivel del seleccionado de Lionel Scaloni durante el torneo: "¡Gracias, Selección argentina! ¡Qué Copa Mundial de la FIFA tan increíble para Argentina! Remontadas inolvidables y un espíritu de lucha inspirador para millones de personas y que regaló a los aficionados al fútbol de todo el mundo momentos que nunca olvidarán".

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"Volver a la final de la Copa Mundial de la FIFA tras levantar el trofeo en 2022 es una prueba de su excelencia duradera. Gracias por ayudar a que esta Copa Mundial de la FIFA haya sido tan especial y por competir con tanta pasión hasta el final", remarcó en esta línea.

En tanto, en otra publicación también congratuló a la Roja, que conquistó su segundo título mundial: "¡Gracias, Selección española! Dieciséis años después de levantar el trofeo en Sudáfrica, España vuelve a proclamarse campeona de la Copa Mundial de la FIFA. El fútbol tiene un nuevo capítulo dorado que celebrar, y este logro será recordado por generaciones. Festejen con sus familias, su afición y su país. Se han ganado un lugar en la historia del fútbol".

Lionel Scaloni llegó a Pujato y fue ovacionado por todo el pueblo

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, llegó a Pujato en medio de la ovación de todo el pueblo luego de la derrota 1-0 contra España por la final del Mundial 2026, en la que la albiceleste jugó con garra pese a que no logró defender el título de Qatar 2022.

Durante su llegada, Scaloni destacó el desempeño y el esfuerzo del equipo en el torneo: "Se perdió y no fuimos vencedores de la copa. La final se juega para la alegría de la gente y por eso duele, pero estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y a veces no. Llegar a una final no es fácil, pero los primeros días después de no haberlo conseguido siempre son difíciles".

En tal sentido, elogió el nivel de España y se refirió al diálogo que mantuvo con los jugadores luego del partido. "El equipo quiere luchar hasta el final y cuando no salen las cosas, hay que reconocer que el rival juega y puede ser superior. Habló el capitán con los jugadores después de la final. Yo hablé con algunos. Había poco para decir, la tristeza era grande. El arbitraje no fue injusto. Perdimos porque España fue mejor", expresó.

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