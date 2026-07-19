19 de julio de 2026 Inicio
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Mundial 2026: cuánto tiempo conserva el campeón del mundo el trofeo original antes de devolverlo a la FIFA

El reglamento establece que la Copa del Mundo nunca pasa a ser propiedad de la selección campeona. Tras la ceremonia de premiación, debe ser devuelto y el equipo recibe una réplica oficial.

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Cuánto tiempo conserva el campeón del mundo la Copa original antes de devolverla a la FIFA

Cuánto tiempo conserva el campeón del mundo la Copa original antes de devolverla a la FIFA

A horas de conocer al campeón del Mundial 2026, vuelve a surgir una pregunta entre los futboleros: ¿Cuánto tiempo tienen en su poder la copa original los ganadores? El reglamento de la FIFA establece que el trofeo original de la Copa del Mundo nunca pasa a ser propiedad de la selección campeona. Tras la ceremonia de premiación, debe ser devuelto y el equipo recibe una réplica oficial.

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El campeón del Mundial 2026 levantará la Copa del Mundo original apenas durante los festejos posteriores a la final. Aunque la imagen del capitán alzando el trofeo es uno de los momentos más emblemáticos del fútbol, el reglamento de la FIFA establece que la pieza original permanece siempre bajo su propiedad y solo es prestada durante la ceremonia de premiación.

Según el artículo 45 del reglamento de la Copa del Mundo, la selección ganadora recibe el trofeo inmediatamente después del pitazo final y lo exhibe durante la entrega de medallas y los festejos sobre el campo de juego. Una vez concluida la ceremonia y antes de abandonar el estadio, debe devolver la copa en los vestuarios. En ese momento, la FIFA entrega al nuevo campeón una réplica oficial, conocida como "Trofeo de los Campeones de la Copa Mundial de la FIFA", que será la que permanecerá en las vitrinas de la federación.

La normativa también establece que la asociación nacional campeona debe garantizar la seguridad tanto del trofeo original mientras esté en su poder como de la réplica que recibe posteriormente. Sin embargo, esta última tampoco pasa a ser de su propiedad definitiva, ya que la FIFA conserva los derechos sobre el galardón y puede solicitar su devolución.

La historia del diseño de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo actual fue diseñada por el escultor italiano Silvio Gazzaniga se empezó a usar en 1974, tras el retiro definitivo del histórico trofeo Jules Rimet. Está fabricada en oro de 18 quilates, mide 36,8 centímetros, pesa 6,175 kilogramos y representa a dos figuras humanas sosteniendo el planeta. En su base, de malaquita verde, se graban el año y el nombre de cada campeón mundial.

Desde 2016, el trofeo original se exhibe de forma permanente en el Museo Mundial del Fútbol de la FIFA, en Zúrich, Suiza. Solo abandona ese lugar para tres eventos: el sorteo del Mundial, el partido inaugural y la final. Además, únicamente los campeones del mundo y los jefes de Estado pueden tocarlo con las manos descubiertas; el resto de las personas autorizadas debe manipularlo utilizando guantes.

El trofeo del Mundial de fútbol masculino y la pelota oficial de la edición 2026.

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Los campeones también recibirán un anillo

Además de la Copa y las medallas de oro, la selección que se consagre campeona del Mundial 2026 recibirá un exclusivo anillo conmemorativo. La FIFA mandó a fabricar 2.026 unidades, aunque solo 30 serán destinadas al plantel campeón y al cuerpo técnico.

Cada pieza llevará en uno de sus lados el trofeo de la Copa del Mundo y, en el otro, estará personalizada con la identidad de la selección ganadora. Tras la final, el capitán y el entrenador recibirán anillos provisorios, mientras que las versiones definitivas, confeccionadas a medida y acompañadas por un certificado de autenticidad, serán entregadas posteriormente. Las 1.996 unidades restantes se comercializarán como productos oficiales para coleccionistas y aficionados.

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