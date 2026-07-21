Luciana Salazar rompió el silencio luego de que la señalaran con la tercera en discordia

La modelo Luciana Salazar volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras las versiones que la vincularon sentimentalmente con un empresario tecnológico multimillonario y que incluso la señalaron como tercera en discordia . Después de que el tema tomara fuerza en distintos programas de televisión y portales de espectáculos, la modelo decidió romper el silencio con un fuerte descargo en sus redes sociales para desmentir las versiones sobre su vida privada.

La polémica comenzó luego de que Ángel de Brito , durante una emisión de Bondi Live, revelara que Salazar habría cambiado de hotel durante su estadía en Estados Unidos porque la supuesta esposa del hombre con el que se la relacionaba habría descubierto que ambos estaban juntos. Esa versión rápidamente se viralizó y alimentó las especulaciones sobre un nuevo romance de la mediática.

Frente a la repercusión, Luciana utilizó sus historias de Instagram para negar categóricamente los rumores. "Me da bronca tener que salir a desmentir cosas de mi supuesta vida personal" , escribió, al tiempo que aclaró que nunca confirmó estar en pareja y cuestionó que distintos medios presentaran esas versiones como si fueran un hecho comprobado.

La modelo también rechazó haber sido la responsable de una supuesta crisis sentimental. Explicó que la persona con la que fue vinculada es un amigo soltero , que tiene un hijo con quien tanto ella como Matilda comparten distintos momentos, y remarcó que "nunca estuvo casado" , descartando así la existencia de una exesposa. Finalmente, expresó su indignación por haber sido instalada como "la tercera en discordia", insistiendo en que la información difundida no refleja la realidad.

Mientras Luciana desmentía las versiones sobre una supuesta infidelidad, en LAM surgió otra información que volvió a colocar su vida sentimental bajo la lupa. El panelista Pepe Ochoa aseguró que la modelo estaría viviendo un romance con un empresario tecnológico multimillonario, quien incluso habría compartido con ella el reciente viaje a Miami , junto a Matilda y el niñero.

Según detalló el periodista, la producción del programa logró identificar al propietario de la camioneta en la que se trasladaba Salazar durante su estadía en Estados Unidos. Además, afirmó que el empresario posee un exclusivo departamento dentro del Four Seasons de Miami y varias propiedades en ese complejo, además de otros inmuebles tanto en Estados Unidos como en Argentina.

Ochoa sostuvo que no se trataría de un vínculo ocasional sino de una relación formal que llevaría varios meses. También describió al empresario como un hombre separado, padre de un hijo y con una importante fortuna construida en el sector tecnológico. Durante el debate televisivo, distintos panelistas analizaron el viaje de Salazar y especularon sobre la consolidación de la relación, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de la modelo.

Finalmente, el panelista reveló el nombre del supuesto nuevo compañero sentimental de Luciana: Eduardo Wassi, a quien describió como un empresario tecnológico de gran patrimonio. Sin embargo, las declaraciones de Salazar difundidas horas después volvieron a sembrar dudas sobre esa versión, ya que la mediática reiteró que no está en pareja y que muchas de las informaciones difundidas durante los últimos días no corresponden con la realidad, manteniendo así abierto uno de los temas más comentados del espectáculo argentino.