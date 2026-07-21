El DT del Inter Miami se refirió al regreso de Lionel Messi: "Necesita..." El equipo de Florida se enfrentará este miércoles al Chicago Fire del polaco Robert Lewandoswki en el primer partido de la MLS tras el receso por la Copa del Mundo. Por Agregar C5N en









Lionel Messi en el Inter Miami.

Tanto Lionel Messi como Rodrigo de Paul disfrutarán de un periodo de vacaciones antes de regresar al Inter Miami, que este miércoles disputará el primer partido de la MLS tras el receso por el Mundial 2026. "Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar", indicó el DT del conjunto rosa, Guillermo Hoyos.

El entrenador argentino aclaró este martes que ambos futbolistas descansarán el tiempo que consideren necesario antes de reincorporarse al club, por lo que evitó estimar una fecha fija para su regreso.

Rodrigo de Paul y Lionel Messi en el Inter Miami. "Fue extraordinario todo lo que consiguió esta Selección", elogió Hoyos a la prensa antes del entrenamiento del Inter Miami y también destacó el desempeño de Messi, con 39 años: "Lo que hizo fue extraordinario. Que tenga esa gran capacidad es increíble. Su magia traspasa las edades".

Messi y De Paul fueron los dos únicos jugadores de la Major League Soccer (MLS) que alcanzaron la final de la Copa del Mundo, en la que España se impuso por 1-0. El 10 voló este martes a Rosario en un avión privado y se quedará allí junto a sus familiares.

Si bien Messi fue seleccionado para participar en el partido entre las estrellas de la MLS y la Liga MX que se disputará el 29 de julio en Charlotte, con motivo del All-Star game, no se sabe si participará.