Se conocieron los detalles del caso del hombre acusado de ser "el mayor pedófilo" de San Martín

La Policía Federal detuvo a un hombre de origen paraguayo acusado de emborracharse y abusar de los hijos de unos vecinos, uno con retraso madurativo. El acusado se negó a declarar ante la Fiscalía.

Un albañil de origen paraguayo señalado como uno de los mayores abusadores de la historia reciente, se negó a declarar ante el fiscal Fernando Siquier Rodríguez de la UFI N°6 de Morón. La Justicia lo acusa de haber violado y corrompido a seis chicos, uno de ellos con retraso madurativo, durante siete años, entre 2017 y 2024 . La víctima más joven tenía apenas 12 años al momento de los hechos.

El viernes, agentes de la División Homicidios de la Policía Federal lo capturaron en Parque San Martín, partido de Merlo. Avalos Vallejo quedó imputado en una causa que investiga uno de los episodios de pedofilia más graves de los últimos tiempos. Según la investigación del fiscal. los abusos habrían ocurrido en la casa del albañil en Mariano Acosta.

Podría enfrentar cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado , acusado de haber provocado un fuerte daño en la salud mental de una de las víctimas. Además, se le imputan cinco casos de violación agravada por la edad de los chicos, sumados a la corrupción que sufrieron.

El acusado, vecino y amigo de los padres de las víctimas, todas familias de la comunidad paraguaya , aprovechaba la confianza para invitar a los chicos a mirar televisión, usar su teléfono o quedarse a dormir.

Allí, tras ganarse su confianza con caramelos, los atacaba. Según la reconstrucción del caso y los testimonios en cámara Gesell, Ávalos Vallejo se emborrachaba y los golpeaba. Lo hacía al mediodía, mientras los chicos quedaban a su cuidado porque sus padres estaban trabajando.

El relato de los hechos es brutal debido a que no solo los habría violado, sino que también los obligaba a tener relaciones entre ellos, bajo amenazas con un machete o un rifle. Les decía que mataría a sus padres y hermanos si contaban lo que pasaba.

Otro de los menores víctimas de abusos tenía apenas siete años cuando fue abusada por Avalos Vallejo. Después, atacó también a su hermano, de ocho y a otro chico de doce lo manoseó con la ropa puesta, siendo el último en la lista un menor con retraso madurativo. Además, los mantenía bajo amenazas a punta de machete.

Según la causa, los ataques comenzaron en 2024 y en 2025, uno de los chicos se animó a contar lo que pasaba. Fue así que sus padres hicieron la denuncia en una comisaría de Mariano Acosta y comenzó la investigación.

Cuando la Policía fue a detener a Avalos Vallejo, ya había escapado. Los vecinos, indignados, incendiaron su casa. Finalmente, la PFA logró ubicarlo tras un pedido expreso del fiscal, luego de varios intentos fallidos de la fuerza provincial, según fuentes judiciales de Morón.