21 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Se conocieron los detalles del caso del hombre acusado de ser "el mayor pedófilo" de San Martín

La Policía Federal detuvo a un hombre de origen paraguayo acusado de emborracharse y abusar de los hijos de unos vecinos, uno con retraso madurativo. El acusado se negó a declarar ante la Fiscalía.

Por
El acusado se encontraba refugiado en la casa de un sobrino.

El acusado se encontraba refugiado en la casa de un sobrino.

Un albañil de origen paraguayo señalado como uno de los mayores abusadores de la historia reciente, se negó a declarar ante el fiscal Fernando Siquier Rodríguez de la UFI N°6 de Morón. La Justicia lo acusa de haber violado y corrompido a seis chicos, uno de ellos con retraso madurativo, durante siete años, entre 2017 y 2024. La víctima más joven tenía apenas 12 años al momento de los hechos.

El hecho ocurrió en Loma Hermosa.
Te puede interesar:

Loma Hermosa: detuvieron a dos menores por el crimen del cabo de la Policía Federal

El viernes, agentes de la División Homicidios de la Policía Federal lo capturaron en Parque San Martín, partido de Merlo. Avalos Vallejo quedó imputado en una causa que investiga uno de los episodios de pedofilia más graves de los últimos tiempos. Según la investigación del fiscal. los abusos habrían ocurrido en la casa del albañil en Mariano Acosta.

Podría enfrentar cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado, acusado de haber provocado un fuerte daño en la salud mental de una de las víctimas. Además, se le imputan cinco casos de violación agravada por la edad de los chicos, sumados a la corrupción que sufrieron.

Cómo actuaba el pedófilo de Mariano Acosta

El acusado, vecino y amigo de los padres de las víctimas, todas familias de la comunidad paraguaya, aprovechaba la confianza para invitar a los chicos a mirar televisión, usar su teléfono o quedarse a dormir.

Allí, tras ganarse su confianza con caramelos, los atacaba. Según la reconstrucción del caso y los testimonios en cámara Gesell, Ávalos Vallejo se emborrachaba y los golpeaba. Lo hacía al mediodía, mientras los chicos quedaban a su cuidado porque sus padres estaban trabajando.

El relato de los hechos es brutal debido a que no solo los habría violado, sino que también los obligaba a tener relaciones entre ellos, bajo amenazas con un machete o un rifle. Les decía que mataría a sus padres y hermanos si contaban lo que pasaba.

Otro de los menores víctimas de abusos tenía apenas siete años cuando fue abusada por Avalos Vallejo. Después, atacó también a su hermano, de ocho y a otro chico de doce lo manoseó con la ropa puesta, siendo el último en la lista un menor con retraso madurativo. Además, los mantenía bajo amenazas a punta de machete.

Según la causa, los ataques comenzaron en 2024 y en 2025, uno de los chicos se animó a contar lo que pasaba. Fue así que sus padres hicieron la denuncia en una comisaría de Mariano Acosta y comenzó la investigación.

Cuando la Policía fue a detener a Avalos Vallejo, ya había escapado. Los vecinos, indignados, incendiaron su casa. Finalmente, la PFA logró ubicarlo tras un pedido expreso del fiscal, luego de varios intentos fallidos de la fuerza provincial, según fuentes judiciales de Morón.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las autoridades investigan al hijo de 22 por el asesinato de su madre. 

Catamarca: asesinaron a una mujer de 61 años en su casa y detuvieron a su hijo

El SAME atendió tres pacientes por eventos cardiovasculares durante la final del Mundial 2026.

Dos hombres fallecieron por paros cardíacos durante la final entre Argentina y España

El psicólogo entrando a los tribunales de San Isidro este jueves.

Juicio por la muerte de Maradona: el psicólogo Carlos Díaz se desligó del "plan criminal" y tildó a Luque de "traidor"

Fernando Lechuga Pérez Algaba, el empresario asesinado.

Encontraron muerta a una testigo clave que declaró en el juicio por el crimen del "Lechuga" Pérez Algaba

Los disparos fueron ejecutados de frente y a pocos metros de distancia, informó la policía.

Entró armado a un country de Pilar, atacó a balazos al novio de su ex y huyó en su camioneta 4x4

play

Impactante video: un joven murió envuelto en llamas e investigan si su pareja lo roció con nafta

Rating Cero

La actriz cruzó al actor Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina.

Bárbara Lombardo cruzó fuerte a Samuel L. Jackson: "Informate antes de opinar"

Sol fue denunciada por sus vecinos por deudora.

La fuerte denuncia contra Sol de Gran Hermano: aseguran que dejó una deuda millonaria de expensas

Niall Horan rompió el silencio tras su cruce con el público argentino.

Niall Horan pidió disculpas por dar "me gusta" a una publicación contra Argentina

Ana roselfeld presentó los videos sobre el robo en la casa de Wanda.

Ana Rosenfeld entregó los videos del robo en la casa de Wanda Nara e intimó a Mauro Icardi

Robbie Williams durante el show brindado el pasado domingo durante la final del Mundial 2026.

Robbie Williams se refirió a los rumores de consumo de cocaína tras una entrevista en la final del Mundial

Luciana se cansó y respondió sobre los rumores.

Revelaron el incomodo momento que vivió Luciana Salazar en los Estados Unidos: "Se enteró la esposa de quien la invitó"

últimas noticias

La actriz cruzó al actor Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina.

Bárbara Lombardo cruzó fuerte a Samuel L. Jackson: "Informate antes de opinar"

Hace 10 minutos
Jasmine Crockett, diputada demócrata.

Una congresista estadounidense acusó a la Argentina de tener "una historia de racismo"

Hace 18 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump exigió "reuniones significativas" con Irán y amenazó con nuevos ataques

Hace 19 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. 

Estados Unidos avanza con un nuevo paquete de aranceles que alcanzaría a 60 países

Hace 36 minutos
Sol fue denunciada por sus vecinos por deudora.

La fuerte denuncia contra Sol de Gran Hermano: aseguran que dejó una deuda millonaria de expensas

Hace 40 minutos