Tras la polémica, Rosalía borró el posteo que generó indignación en Argentina La intérprete española tomó una drástica decisión luego de la repercusión que generó su postura tras la final entre Argentina y España. Agregar C5N en









Rosalía quedó envuelta en una polémica tras repostear en su cuenta de Tik Tok una publicación en contra de la selección Argentina.

El Mundial llegó a su fin con el partido entre la Selección argentina y España. Sin embargo, la polémica continuó fuera de la cancha. Luego de que el conjunto español se consagrara campeón, varios famosos celebraron la victoria y, además, lanzaron duras críticas contra la Albiceleste.

La ex actriz para adultos, Mia Khalifa compartió un video en Tik Tok tras la derrota de Argentina con la canción “La perla” de Rosalía y para que no queden dudas, comentó que “es así como suena la vida ahora que, las perlas, fueron derrotadas”, escribió.

Sin embargo lo que más llamó la atención fue que, la cantante, lo mostró en su perfil a días de venir al país en medio de su gira internacional.

Tras la polémica y la ola de cancelaciones que enfrentó en redes sociales, donde incluso algunos fanáticos pidieron el reembolso de las entradas para sus shows o intentan revenderlas, la artista española decidió borrar de inmediato la publicación.

Hasta el momento no se pronunció públicamente sobre lo sucedido. La cantante se presentará 1, 2, 4 y 6 de agosto en contexto de su gira internacional LUX.