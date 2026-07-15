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15 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: quién es Ismail Elfath, el árbitro estadounidense que dirige Argentina vs. Inglaterra

La FIFA designó al juez nacido en Casablanca para la segunda semifinal, quien llega con tres partidos en el torneo y 268 encuentros internacionales en su carrera. Es la primera vez que dirige a la Selección.

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Ismail Elfath será el árbitro de la segunda semifinal.

Ismail Elfath será el árbitro de la segunda semifinal.

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La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath para dirigir la semifinal entre Argentina e Inglaterra. El juez llega con tres partidos dirigidos en el torneo y 268 encuentros internacionales en su carrera, pero es la primera vez que dirige a la Selección mayor.

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Nació en Casablanca, Marruecos, pero a los 18 años se mudó a Estados Unidos y, desde entonces, construyó su carrera como árbitro. Actualmente tiene 44 años, hace diez años es árbitro FIFA y esta es su segunda Copa del Mundo, ya que estuvo en Qatar 2022.

Durante su carrera arbitró en la CONCACAF Gold Cup, la CONCACAF Nations League, el Mundial Sub-20, la FIFA Club World Cup y la Copa América, además de otras experiencias como la J1 League de Japón y la Saudi Pro League.

En un total de 268 partidos dirigidos, acumula 1.032 tarjetas amarillas, con un promedio de 3,85 amonestaciones por partido. Sacó 36 rojas directas y 33 por doble amarilla, por lo que 69 jugadores fueron expulsados en su totalidad, es decir, una cada cuatro partidos.

En la terna arbitral lo acompañarán los asistentes Corey Parker y Kyle Atkins, ambos estadounidenses. Mientras que, el cuarto árbitro será el italiano Maurizio Mariani y el árbitro de reserva, también italiano, Daniele Dindoni.

El antecedente de Ismail Elfath dirigiendo a Argentina

La única vez que dirigió a Argentina fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero no fue a la mayor, sino a la Sub 23 que terminó 1 a 1 en la fase de grupos contra España. En ese entonces, dirigía Fernando Batista y condenó al equipo a no poder pasar porque necesitaba una victoria. Pero Elfath no tuvo intervención mayor para interferir en el resultado.

El árbitro tampoco dirigió en Eliminatorias Sudamericanas y, cabe destacar que, en su participación en la última cita mundial en Qatar tampoco tuvo participación. El miércoles 15 de julio será el debut de dirigir a Argentina.

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