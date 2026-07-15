Mundial 2026: quién es Ismail Elfath, el árbitro estadounidense que dirige Argentina vs. Inglaterra La FIFA designó al juez nacido en Casablanca para la segunda semifinal, quien llega con tres partidos en el torneo y 268 encuentros internacionales en su carrera. Es la primera vez que dirige a la Selección. Por Agregar C5N en









Ismail Elfath será el árbitro de la segunda semifinal. Redes sociales

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath para dirigir la semifinal entre Argentina e Inglaterra. El juez llega con tres partidos dirigidos en el torneo y 268 encuentros internacionales en su carrera, pero es la primera vez que dirige a la Selección mayor.

Nació en Casablanca, Marruecos, pero a los 18 años se mudó a Estados Unidos y, desde entonces, construyó su carrera como árbitro. Actualmente tiene 44 años, hace diez años es árbitro FIFA y esta es su segunda Copa del Mundo, ya que estuvo en Qatar 2022.

Durante su carrera arbitró en la CONCACAF Gold Cup, la CONCACAF Nations League, el Mundial Sub-20, la FIFA Club World Cup y la Copa América, además de otras experiencias como la J1 League de Japón y la Saudi Pro League.

The match officials for @FIFAWorldCup match 102 have been appointed. — FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026 En un total de 268 partidos dirigidos, acumula 1.032 tarjetas amarillas, con un promedio de 3,85 amonestaciones por partido. Sacó 36 rojas directas y 33 por doble amarilla, por lo que 69 jugadores fueron expulsados en su totalidad, es decir, una cada cuatro partidos.

En la terna arbitral lo acompañarán los asistentes Corey Parker y Kyle Atkins, ambos estadounidenses. Mientras que, el cuarto árbitro será el italiano Maurizio Mariani y el árbitro de reserva, también italiano, Daniele Dindoni.